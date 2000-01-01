Reid Hoffman há muito tempo está na vanguarda da inovação e tecnologia. Como co-fundador e CEO fundador do LinkedIn, parceiro na Greylock e apresentador de vários podcasts sobre IA e ética, Reid passou anos explorando como a inteligência artificial pode amplificar, e não substituir, as capacidades humanas. Em 2024, ele fez uma pergunta ousada: Posso criar um gêmeo digital de mim mesmo como uma ferramenta para fomentar a comunicação, criatividade e presença?

Esta pergunta motivou a criação do Reid AI, seu gêmeo digital movido a IA treinado em mais de duas décadas de pensamento público do Reid em livros, podcasts, entrevistas, discursos e artigos. Esse experimento, liderado pela produtora de longa data Margaret Burris, pelo especialista em IA Parth Patil, pelo estrategista criativo Ben Relles e pelo próprio Reid, precisava de mais do que um modelo de voz. Eles precisavam de uma maneira de trazer o gêmeo digital do Reid à vida, visualmente, de forma dinâmica e escalável. Foi então que recorreram ao robusto recurso de avatar interativo da HeyGen's.

Expandindo o alcance por meio de mídia sintética responsável

Os objetivos da equipe eram duplos: primeiro, explorar como uma figura pública confiável poderia usar a IA de maneira transparente e ética; e segundo, ampliar a capacidade de Reid de se comunicar através de plataformas, idiomas e públicos, sem exigir sua presença constante.

Para alcançar isso, Reid AI utiliza o HeyGen de várias maneiras cruciais. O avatar de Reid aparece regularmente em seus canais sociais, compartilhando percepções e comentários oportunos com sua própria voz e estilo. Quando Reid não está disponível para participar de conferências ou compromissos de fala, seu gêmeo digital entra em cena para apresentar palestras principais e responder a perguntas do público através das capacidades interativas do HeyGen.

HeyGen desempenha um papel central em tornar a IA Reid não apenas funcional, mas expressiva e escalável. Com apenas alguns minutos de filmagem de treinamento, a equipe criou um avatar realista capaz de expressões dinâmicas, entrega de voz natural e sincronização labial precisa em 9 idiomas. “Com HeyGen, Reid agora pode aparecer em 9 idiomas diferentes, todos com sincronização labial precisa e tom de voz,” diz Margaret. “E com as ferramentas de legendagem, podemos adaptar esse mesmo conteúdo para diferentes formatos e públicos de maneira integrada.”

Não é apenas o que eles entregam, mas como. “Antes nós trabalhávamos isolados—desenvolvimento, roteirização, filmagem, edição,” explica Margaret. “Agora eu posso redigir algo usando o GPT da Reid AI, colocar no HeyGen, e ter um vídeo revisado e pronto para publicar em menos de uma hora.” Essa agilidade permite que eles respondam rapidamente à imprensa, eventos e momentos sociais, sem a necessidade de um estúdio ou equipe.

Um modelo responsável e escalável para identidade digital

De palcos de eventos principais a reuniões internas, a Reid AI está redefinindo o que significa 'marcar presença'. A equipe já implantou o avatar em mais de 20 eventos ao vivo, com a Reid AI respondendo perguntas da audiência em tempo real e até surpreendendo seus criadores com a naturalidade de suas respostas.

Ainda assim, a equipe tem uma coisa clara: a transparência é importante. Todo uso do Reid AI é identificado como tal. “Há tanto potencial aqui”, diz Ben. “Mas temos que ser intencionais sobre como o usamos. O objetivo não é enganar ninguém. É ampliar a liderança de voz e pensamento de uma maneira significativa.”

Para Reid Hoffman, o projeto sempre foi sobre explorar como a IA poderia ampliar sua presença de maneiras atenciosas e úteis. Com o HeyGen, essa ideia passou de conceito para execução, possibilitando um gêmeo digital que já está apoiando comunicação em tempo real, expressão criativa e acesso mais amplo ao seu pensamento.

“Ainda me surpreende o quão rápido passamos de alguns minutos de filmagem para um gêmeo digital que pode falar, responder e escalar a presença do Reid pelo mundo”, diz Ben. “É tão recente e há tanto potencial. Estou animado para aprender o que Avatares interativos podem fazer à medida que continuamos experimentando."