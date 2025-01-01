Ratava é uma agência de mídia AI que combina a produção cinematográfica tradicional com avatares AI e ferramentas gerativas para criar vídeos para comunicações B2B, marketing, vendas e mensagens internas. Liderada pelos diretores criativos Maximus Jenkins e Kaleb Manske, a Ratava trabalha com clientes de agências de marketing, corretoras e franquias que precisam de conteúdo de vídeo dinâmico e em grande volume sem o pesado ônus da produção tradicional.

Antes de integrar o HeyGen, a Ratava enfrentava gargalos recorrentes. Cada sessão de fotos com clientes, especialmente com executivos, exigia agendamento preciso, múltiplas tentativas e coordenação extensiva. “Fazíamos uma sessão com um CEO e precisávamos acertar tudo naquele dia”, disse Maximus. Se algo não fosse capturado corretamente, não havia uma maneira fácil de voltar atrás. Os executivos geralmente estavam com o tempo apertado, desconfortáveis diante das câmeras ou indisponíveis para novas tomadas, o que significava que uma oportunidade perdida poderia atrasar um projeto inteiro.

O próprio processo de produção aumentava o estresse. Dias limitados de filmagem criavam prazos apertados, enquanto talentos nervosos ou com medo da câmera desaceleravam o momento. A pós-produção prolongava ainda mais os projetos, tornando difícil entregar conteúdo novo rapidamente. “Um dos maiores desafios era apenas conseguir alguém na frente da câmera”, explicou Maximus. Para clientes que precisavam de uma saída constante e personalizada de vídeos, essas limitações tornavam a escalabilidade quase impossível.

Construindo uma biblioteca reutilizável de avatares para criar em escala

HeyGen mudou tudo para a Ratava. Ao capturar executivos uma vez e construir uma biblioteca de avatares, a Ratava poderia gerar novo conteúdo sob demanda sem precisar de outra filmagem, fosse dias, meses ou até anos depois. “Agora, podemos criar uma biblioteca de 15 a 30 avatares e gerar novo conteúdo sempre que precisarem”, compartilhou Maximus. O que antes estava preso às limitações das filmagens ao vivo se tornou um sistema aberto e flexível para produção contínua de vídeos.

O escopo criativo se expandiu dramaticamente. As apresentações de vídeo evoluíram de decks estáticos para apresentações dinâmicas com avatares executivos. O marketing de eventos foi reinventado com vídeos de empolgação personalizados antes das conferências, introduções de palestrantes ao vivo com avatares durante os eventos e vídeos de recapitulação depois que mesclavam filmagens de avatares com capturas em tempo real. Em vez de produções únicas, a Ratava agora podia entregar campanhas contínuas em larga escala.

Para Maximus, o impacto foi pessoal e profissional. Tendo começado no cinema tradicional, ele via a IA como uma força democratizante: “A IA me permite fazer coisas que eu nunca poderia fazer antes, seja por ser muito caro, demorado ou tecnicamente complexo. Agora, posso produzir vídeos com efeitos de paraquedismo e variações de idiomas globais sem precisar de milhões de dólares ou uma equipe completa.”

“HeyGen nos permite dar voz aos nossos clientes, muitos dos quais se sentem desconfortáveis diante das câmeras. Isso é a essência da narrativa, e agora qualquer um pode fazer isso,” disse Kaleb. Ele também destacou a simplicidade da plataforma: “Como editor de vídeo, não houve curva de aprendizado. Mas até alguém novo em vídeos poderia começar a criar imediatamente. Você só digita seu roteiro e já está pronto para começar.”

Comprovando o poder da IA com vitórias pessoais e profissionais

Desde que adotou o HeyGen, a Ratava escalou a produção de conteúdo em todos os principais casos de uso, economizando tempo e desbloqueando novas oportunidades criativas.

Velocidade em escala : Redução do tempo de produção de vídeos estilo entrevista de semanas para um único dia. “Terminamos e dizemos, ‘Eu fiz isso hoje.’ Isso nunca aconteceu antes,” disse Kaleb.

: Redução do tempo de produção de vídeos estilo entrevista de semanas para um único dia. “Terminamos e dizemos, ‘Eu fiz isso hoje.’ Isso nunca aconteceu antes,” disse Kaleb. Alcance global : Utilização da localização linguística para expansão nos mercados de língua espanhola e francesa sem fluência nativa. “Posso apresentar propostas para falantes de árabe ou francês sem conhecer o idioma”, acrescentou Maximus.

: Utilização da localização linguística para expansão nos mercados de língua espanhola e francesa sem fluência nativa. “Posso apresentar propostas para falantes de árabe ou francês sem conhecer o idioma”, acrescentou Maximus. Personalização em profundidade: As taxas de abertura de vídeos em campanhas de divulgação aumentaram de 10% para 30–40% com mensagens de avatar personalizadas.

O momento mágico para Maximus aconteceu quando ele viu a qualidade da sincronização labial da HeyGen em ação. “Eu fiz o upload da minha voz e assisti meu avatar falar com o rosto do meu cliente, e parecia perfeito.” Para Kaleb, foi enviar um vídeo de 'bom dia' para sua mãe. “Ela respondeu ‘eu te amo também’ e não fazia ideia de que era IA. Foi aí que eu percebi o quão real isso era.”

A HeyGen se tornou fundamental para o modelo de negócios da Ratava. Eles a integraram ao seu CRM, possibilitando um alcance de vídeo automatizado e localizado. “98% dos nossos vídeos agora incluem de alguma forma os avatares HeyGen”, disse Maximus. “Isso se tornou parte do nosso conjunto de ferramentas, como atores que podemos mobilizar a qualquer momento.”

À medida que a Ratava continua a crescer, a HeyGen permanece central para a sua visão: capacitar os clientes a contar melhores histórias, mais rapidamente e por uma fração do custo tradicional. “Construímos nosso negócio em torno da HeyGen”, observou Maximus. “Os resultados falam por si mesmos.”