Para Pedro Casanova, fundador e CEO da The KREN Group, o vídeo não é apenas mais um canal de marketing. É a forma como sua equipe imobiliária constrói relacionamentos em escala.
Depois de mais de 18 anos no mercado imobiliário, Pedro entendeu os limites da prospecção tradicional. Fazer o negócio crescer significava fazer mais ligações, bater em mais portas ou participar de mais eventos de networking. Cada novo cliente exigia mais tempo.
"A única maneira de dobrarmos ou triplicarmos o nosso negócio desse jeito é fazendo mais ligações, o que significa passar mais horas nisso", disse Pedro.
O vídeo oferecia um modelo diferente.
"Isso me permitiu pegar um vídeo de 30 segundos e conseguir 80 horas de tempo de exibição com ele. Eu não precisei passar 80 horas falando", disse Pedro.
Pedro vinha experimentando com vídeo desde 2013, mas nunca de forma consistente. Gravar a si mesmo consumia muito tempo e frequentemente virava apenas mais uma tarefa que acabava ficando para o fim da lista de prioridades.
"Cerca de um ano atrás, nós decidimos que iríamos investir em vídeo de forma intencional depois que os avatares de IA começaram a surgir", ele disse.
Essa decisão o levou à HeyGen.
Hoje, Pedro construiu um mecanismo de conteúdo com IA que publica vídeos educativos todos os dias, ajudando sua equipe a alcançar novos públicos enquanto gasta apenas alguns minutos para criar cada vídeo.
Substituindo a produção manual por um fluxo de trabalho automatizado
Antes da HeyGen, a criação de conteúdo dependia de o Pedro encontrar tempo para aparecer diante da câmera.
"Eu não queria gravar todo santo dia", ele disse. "Às vezes você não está a fim de cortar o cabelo. Eu não estou a fim de fazer a barba naquele dia."
Hoje, o fluxo de trabalho dele é quase totalmente automatizado.
Todas as manhãs, Pedro acompanha as notícias locais usando o Google Alerts e um jornal da região, antes de inserir uma matéria em um fluxo de trabalho personalizado no Claude. O Claude gera vários ganchos, legendas, roteiros de narração e prompts de imagem, e então envia tudo pelo Zapier para o HeyGen para criar o vídeo final.
"Meu trabalho em um vídeo comum leva de 5 a 10 minutos", disse Pedro. "Quando está pronto, HeyGen me envia um e‑mail. Eu volto lá por alguns minutos e, quando estou satisfeito com o resultado, tenho um produto finalizado."
Após uma rápida revisão, os vídeos são publicados automaticamente em várias plataformas sociais. Pedro também criou avatares de IA para vários membros de sua equipe.
O fluxo de trabalho agora alterna entre quinze modelos diferentes, permitindo que a equipe publique conteúdo novo todos os dias sem precisar passar horas gravando.
Fazendo o público crescer por meio de educação, não de vendas
A maior mudança não foi adotar IA, e sim transformar o próprio conteúdo.
Em vez de publicar anúncios de imóveis, Pedro começou a criar vídeos educativos sobre a comunidade local, os bairros e o mercado imobiliário.
“Antes, nós postávamos conteúdos do tipo ‘Acabamos de vender esta casa. Acabamos de listar esta casa’, que não estavam gerando muito engajamento”, disse Pedro.
Os resultados foram impressionantes. Em um período de 90 dias, os vídeos da equipe geraram mais de 2 milhões de visualizações.
O Instagram cresceu de 2.124 para mais de 11.700 seguidores, enquanto o Facebook ultrapassou 6.000 seguidores.
Mais importante ainda, o público está se tornando cliente.
"Conseguimos gerar mais de US$ 120.000 em GCI. Temos um pipeline de mais cerca de US$ 200.000 a US$ 300.000", disse ele.
Um único vídeo educativo gerou mais de 400.000 visualizações no Instagram, outras 200.000 visualizações no Facebook e 53 leads inbound.
Construindo relacionamentos antes da primeira conversa
Para Pedro, a maior vantagem da IA é construir confiança antes mesmo de o cliente entrar em contato.
"Quando esse desconhecido entra em contato, não é: 'Estou entrevistando cinco corretores.' Eles já construíram o relacionamento e estão ligando para dizer: 'Me ajude a comprar uma casa. Me ajude a vender minha casa'," disse Pedro.
"É uma interação completamente diferente porque eles já enxergam o valor. Na verdade, é o clone que criou esse valor", ele disse.
A equipe também automatizou os follow-ups, permitindo que novos seguidores recebam newsletters e os recursos solicitados sem intervenção manual.
Pedro acredita que a consistência é muito mais importante do que a perfeição.
"É a consistência que você entrega todos os dias. É isso que o algoritmo gosta", disse Pedro.
O conselho dele para outros profissionais do mercado imobiliário é direto.
"Crie o máximo de conteúdo que puder, mesmo que você não vá publicar. É assim que você aprende", ele disse.
E acima de tudo:
“Você precisa se comprometer não só a aprender a ferramenta, mas também a usá-la de forma consistente. Se você fizer isso de maneira consistente, verá um crescimento em curva de hockey”, ele disse.
Para Pedro, a HeyGen transformou o vídeo de uma tarefa de marketing ocasional em um motor de crescimento recorrente, que ajuda sua equipe a educar compradores, construir confiança e gerar novos negócios todos os dias.