Para Pedro Casanova, fundador e CEO da The KREN Group, o vídeo não é apenas mais um canal de marketing. É a forma como sua equipe imobiliária constrói relacionamentos em escala.

Depois de mais de 18 anos no mercado imobiliário, Pedro entendeu os limites da prospecção tradicional. Fazer o negócio crescer significava fazer mais ligações, bater em mais portas ou participar de mais eventos de networking. Cada novo cliente exigia mais tempo.

"A única maneira de dobrarmos ou triplicarmos o nosso negócio desse jeito é fazendo mais ligações, o que significa passar mais horas nisso", disse Pedro.

O vídeo oferecia um modelo diferente.

"Isso me permitiu pegar um vídeo de 30 segundos e conseguir 80 horas de tempo de exibição com ele. Eu não precisei passar 80 horas falando", disse Pedro.

Pedro vinha experimentando com vídeo desde 2013, mas nunca de forma consistente. Gravar a si mesmo consumia muito tempo e frequentemente virava apenas mais uma tarefa que acabava ficando para o fim da lista de prioridades.

"Cerca de um ano atrás, nós decidimos que iríamos investir em vídeo de forma intencional depois que os avatares de IA começaram a surgir", ele disse.

Essa decisão o levou à HeyGen.

Hoje, Pedro construiu um mecanismo de conteúdo com IA que publica vídeos educativos todos os dias, ajudando sua equipe a alcançar novos públicos enquanto gasta apenas alguns minutos para criar cada vídeo.

Substituindo a produção manual por um fluxo de trabalho automatizado

Antes da HeyGen, a criação de conteúdo dependia de o Pedro encontrar tempo para aparecer diante da câmera.

"Eu não queria gravar todo santo dia", ele disse. "Às vezes você não está a fim de cortar o cabelo. Eu não estou a fim de fazer a barba naquele dia."

Hoje, o fluxo de trabalho dele é quase totalmente automatizado.

Todas as manhãs, Pedro acompanha as notícias locais usando o Google Alerts e um jornal da região, antes de inserir uma matéria em um fluxo de trabalho personalizado no Claude. O Claude gera vários ganchos, legendas, roteiros de narração e prompts de imagem, e então envia tudo pelo Zapier para o HeyGen para criar o vídeo final.

"Meu trabalho em um vídeo comum leva de 5 a 10 minutos", disse Pedro. "Quando está pronto, HeyGen me envia um e‑mail. Eu volto lá por alguns minutos e, quando estou satisfeito com o resultado, tenho um produto finalizado."