Nick Krem aprendeu cedo em sua carreira no mercado imobiliário que gerar leads era apenas parte da equação. Os corretores também precisavam de uma marca reconhecível.

Enquanto trabalhava em um call center imobiliário, Nick passava até 15 horas por dia entrando em contato com leads em todo o país. Um padrão se destacou.

"Quase sempre, os corretores que tinham uma marca forte estavam arrebentando com a gente", disse Nick.

Essa percepção levou Nick e seu irmão a criarem uma empresa de marketing imobiliário que se expandiu para todos os 50 estados e 13 países em menos de dois anos. A equipe de Nick cuida de estratégia, roteirização, produção, edição e distribuição.

O modelo funcionava, mas não era fácil de escalar.

"Percebemos que os corretores estão gastando milhares de dólares com isso, quando podemos usar empresas como a HeyGen para fazer o mesmo por uma fração do custo", disse Nick.

Hoje, Nick ajuda profissionais do mercado imobiliário a construir suas marcas pessoais com vídeos impulsionados por IA, que eliminam a produção como o maior obstáculo para aparecer de forma consistente.

Eliminando a maior barreira para produzir vídeos com consistência

Antes da HeyGen, a equipe do Nick criava estratégias de conteúdo completas para os clientes, mas fazer com que os corretores de imóveis realmente gravassem vídeos atrasava todo o processo.

Os corretores se preocupavam com câmeras, microfones, iluminação, roupa e em encontrar tempo para gravar. Podiam se passar semanas antes que alguém apertasse o botão de gravar.

Para resolver o problema, os clientes voavam para Orlando para sessões de produção de dois dias, gravando conteúdo para vários meses. O processo funcionava, mas não era sustentável.

"Corretores de imóveis ganham dinheiro quando conversam com as pessoas", disse Nick.

Ele via o desafio com mais clareza nos corretores autônomos.

"Eles estão atendendo ligações, lidando com transações, resolvendo problemas e atendendo clientes. Vídeo acaba sendo a última coisa para a qual eles têm tempo", disse Nick.

A HeyGen mudou isso.

"Os corretores costumavam voar de todo o país para contar sua história, gravar vídeos e literalmente gastar milhares de dólares conosco para conseguir fazer isso", disse Nick. "O que a HeyGen permite que eles façam é pegar a melhor aparência deles, o melhor dia de cabelo, o melhor dia de maquiagem, a melhor roupa e usar tudo isso repetidas e repetidas vezes."

Em vez de organizar outro dia de filmagem, os corretores criam um gêmeo digital uma única vez e continuam publicando conteúdo muito depois que as câmeras são guardadas.

Transformando uma única pessoa em toda uma equipe de conteúdo

Nick percebeu pela primeira vez o valor da HeyGen ao resolver o próprio problema. Sua equipe queria publicar dois vídeos no YouTube por semana, mas cada episódio exigia que Nick gravasse uma nova introdução.

"Eu ia dormir à noite só pensando: 'Eu tenho que gravar aquele vídeo de introdução'", ele disse.

Com o tempo, ele disse à equipe para substituir essas introduções pelo avatar dele no HeyGen.

"Agora esse problema saiu de vez da minha lista. Nunca mais preciso ir dormir pensando que tenho que gravar um vídeo de introdução, porque a HeyGen grava minhas intros todas as vezes agora", disse Nick.

Os resultados o surpreenderam.

"Meus vídeos de introdução com IA estavam, na verdade, tendo um desempenho melhor do que meus vídeos normais", ele disse. "Não só estou economizando tempo, como eles também estão realmente tendo um desempenho melhor."

Hoje, seu avatar aparece em vídeos criados pela equipe dele, incluindo intros para YouTube, páginas de destino, workshops e conteúdos de formato curto.