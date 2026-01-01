Há mais de 20 anos, Michael Vrlaku vem construindo seu negócio de hipotecas adotando novas tecnologias. De sistemas de CRM à automação de fluxos de trabalho, ele está sempre buscando maneiras de tornar sua empresa mais eficiente.
Mas um desafio continuava difícil de resolver: criar vídeos de forma consistente.
Como muitos profissionais de hipoteca, Michael tinha muita experiência para compartilhar. O que lhe faltava era tempo para gravar, editar e publicar vídeos enquanto atendia os clientes e fazia o negócio crescer.
"Uma coisa que eu soube bem cedo, fosse IA ou avatar de IA, é que a tecnologia vai chegar a um ponto em que será inevitável", disse Michael.
Em vez de esperar que o vídeo com IA se tornasse algo comum, Michael queria se antecipar a isso.
"O motivo de eu ter encontrado a HeyGen foi basicamente por estar procurando uma forma de automatizar o que eu preciso fazer", ele disse.
Ele começou a usar HeyGen há mais de dois anos, tornando o vídeo com IA parte de seu fluxo de trabalho diário muito antes da chegada da geração mais recente de avatares.
Hoje, esse investimento inicial permite que Michael crie consistentemente vídeos que antes exigiriam horas de filmagem e edição.
Transformando a criação de vídeos em uma rotina repetível
Para Michael, a maior vantagem do HeyGen não é substituir pessoas. É substituir o tempo de produção.
Um vídeo promocional recente parecia ter exigido uma equipe de produção completa, várias tomadas e uma edição extensa. Na realidade, Michael passou apenas alguns minutos revisando o resultado final.
"Minha equipe fez isso. Eles me enviaram um roteiro, eu disse qual era o objetivo, eles colocaram no HeyGen e sai desse jeito", ele disse.
Sem IA, produzir o mesmo conteúdo teria sido um projeto completamente diferente.
"Pense em quanto tempo alguém levaria para fazer isso. É um projeto de um dia inteiro para se preparar, ir até lá, ter alguém filmando, quantas edições e tomadas diferentes, depois a pós-produção", disse Michael.
Em vez de tratar o vídeo como um projeto especial, Michael o incorporou ao ritmo regular de seus negócios. Um assistente virtual gerencia grande parte da produção, enquanto Michael fornece orientação e revisa o resultado final.
O resultado é um fluxo de trabalho que gera conteúdo consistente sem exigir horas atrás da câmera.
Escalando conteúdo em todos os pontos de contato com o cliente
Em vez de criar vídeos apenas para as redes sociais, Michael incorporou vídeos com IA em toda a sua estratégia de marketing.
Sua rotina semanal agora inclui atualizações de mercado em vídeo, newsletters em vídeo, comunicações individuais com clientes e mensagens de acompanhamento personalizadas.
Ele também está ampliando a forma como colabora com corretores de imóveis.
Sempre que um novo imóvel entrar no mercado, Michael planeja criar vídeos junto com o corretor responsável pelo anúncio que expliquem tanto a propriedade quanto suas opções de financiamento.
"Toda vez que tivermos um novo imóvel, vamos fazer um vídeo juntos", ele disse. "Eu poderia me colocar no vídeo do anúncio e dizer: 'Esta é uma bela casa de 4.000 pés quadrados. É assim que fica a hipoteca.'"
Ele também está experimentando com vídeos automatizados de agradecimento.
Depois de conversar com um potencial cliente, a IA pode gerar um acompanhamento personalizado que resume a conversa e reforça os próximos passos, ajudando a criar um relacionamento mais sólido sem exigir outra sessão de gravação.
Para Michael, esses fluxos de trabalho transformam o vídeo de uma tática de marketing ocasional em uma parte integrada da experiência do cliente.
Focando no conteúdo em vez da produção
À medida que o vídeo com IA continua a evoluir, Michael acredita que a própria tecnologia está se tornando menos importante do que o valor do conteúdo.
"Acho que a qualidade é realmente a essência do que estamos produzindo, não necessariamente o áudio ou o vídeo", ele disse. "HeyGen oferece uma ótima qualidade, mas o que ela realmente faz é nos permitir focar no que é mais importante, que é a essência."
Essa filosofia também orienta os conselhos que ele dá para profissionais que estão começando agora. Em vez de esperar por fluxos de trabalho perfeitos ou vídeos perfeitos, ele incentiva as pessoas a começar de forma simples.
"O que funcionou ao longo dos séculos foi simplesmente fazer," ele disse. "Coloque isso no seu fluxo de trabalho."
Com o tempo, Michael continuou aprimorando sua abordagem, gravando áudios com a própria voz, capturando avatares em diferentes ambientes enquanto viaja e experimentando novos recursos à medida que são lançados.
Mas ele acredita que a consistência é muito mais importante do que a perfeição. Para os profissionais que se preocupam se o conteúdo gerado por IA parece autêntico, Michael oferece uma perspectiva simples.
"É você", ele disse. "É apenas a versão digital de você mesmo. Você está colocando outra versão de si para conseguir oferecer mais conteúdo aos seus clientes e ao seu público de forma mais consistente."
Para Michael, a HeyGen não está substituindo o lado humano do negócio. Ela está tornando possível compartilhar sua experiência com mais consistência, alcançar mais pessoas e gastar menos tempo produzindo conteúdo e mais tempo atendendo clientes.