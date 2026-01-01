Há mais de 20 anos, Michael Vrlaku vem construindo seu negócio de hipotecas adotando novas tecnologias. De sistemas de CRM à automação de fluxos de trabalho, ele está sempre buscando maneiras de tornar sua empresa mais eficiente.

Mas um desafio continuava difícil de resolver: criar vídeos de forma consistente.

Como muitos profissionais de hipoteca, Michael tinha muita experiência para compartilhar. O que lhe faltava era tempo para gravar, editar e publicar vídeos enquanto atendia os clientes e fazia o negócio crescer.

"Uma coisa que eu soube bem cedo, fosse IA ou avatar de IA, é que a tecnologia vai chegar a um ponto em que será inevitável", disse Michael.

Em vez de esperar que o vídeo com IA se tornasse algo comum, Michael queria se antecipar a isso.

"O motivo de eu ter encontrado a HeyGen foi basicamente por estar procurando uma forma de automatizar o que eu preciso fazer", ele disse.

Ele começou a usar HeyGen há mais de dois anos, tornando o vídeo com IA parte de seu fluxo de trabalho diário muito antes da chegada da geração mais recente de avatares.

Hoje, esse investimento inicial permite que Michael crie consistentemente vídeos que antes exigiriam horas de filmagem e edição.

Transformando a criação de vídeos em uma rotina repetível

Para Michael, a maior vantagem do HeyGen não é substituir pessoas. É substituir o tempo de produção.

Um vídeo promocional recente parecia ter exigido uma equipe de produção completa, várias tomadas e uma edição extensa. Na realidade, Michael passou apenas alguns minutos revisando o resultado final.

"Minha equipe fez isso. Eles me enviaram um roteiro, eu disse qual era o objetivo, eles colocaram no HeyGen e sai desse jeito", ele disse.