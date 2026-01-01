Para Jim McDonner, destacar-se como um novo corretor de imóveis significou fazer algo diferente.

Depois de se aposentar da Marinha dos EUA e iniciar uma segunda carreira no mercado imobiliário, Jim entrou em um dos mercados habitacionais mais competitivos do país. O noroeste do Arkansas é sede da Walmart, Tyson Foods e J.B. Hunt, com cerca de 40 novos moradores se mudando para a região todos os dias. Ao mesmo tempo, mais de 4.000 corretores licenciados disputam esses clientes.

"Comecei a buscar maneiras de construir uma rede por meio de IA", disse Jim.

Em vez de produzir os mesmos vídeos de anúncios de imóveis e atualizações de mercado que todo mundo, Jim focou em educação. Toda semana, ele responde às perguntas que compradores e vendedores mais fazem, criando vídeos que explicam o mercado em vez de simplesmente anunciar imóveis.

Depois de descobrir a HeyGen, Jim criou um fluxo de trabalho que permite a ele publicar vídeos educativos de forma consistente, alcançar compradores em processo de mudança antes que cheguem ao Arkansas e competir com corretores que passaram décadas construindo seus negócios.

Substituindo horas de edição por um fluxo de trabalho repetível

Antes do HeyGen, criar um único vídeo podia consumir quase o dia inteiro. Jim pesquisava os temas, escrevia os roteiros, coletava as imagens de apoio (B-roll), gravava a narração e montava tudo manualmente no Canva.

"Eu passava horas editando cada vídeo", ele disse. "Eu não tenho esse tipo de tempo."

Para melhorar a qualidade, ele contratou um videomaker profissional para produzir uma série de 12 vídeos. Embora o resultado tenha sido bom, o processo continuou caro e demorado. Mesmo assim, ele conseguia publicar apenas um ou dois vídeos por semana e frequentemente passava semanas inteiras sem publicar nada.

"Não era muito consistente", ele disse. "Não é de se estranhar que meu canal não tenha ganhado tração."

Jim sabia que a consistência determinaria se o vídeo se tornaria um verdadeiro impulsionador de negócios, mas ele precisava de um fluxo de trabalho que se encaixasse em uma agenda agitada de corretor de imóveis.

Criando um sistema de conteúdo com IA

Após concluir um curso de certificação em IA, Jim começou a testar dezenas de ferramentas de IA para montar a pilha de tecnologia ideal para o seu negócio. Hoje, o processo dele é quase totalmente automatizado.

Ele usa o Manus para pesquisar as tendências mais recentes do mercado, o ChatGPT para redigir roteiros, o Gamma para criar guias de compra e de realocação e o Video Agent da HeyGen para produzir vídeos profissionais usando os ativos da sua marca.

Toda segunda-feira de manhã, ele planeja o conteúdo da semana, escreve seus roteiros, gera cinco vídeos, agenda cada um deles e segue com a sua semana.

"Posso gastar no máximo três, quatro horas em uma manhã de segunda-feira e criar vídeos para a semana inteira e deixá-los todos pré-agendados", disse Jim.