Para Jim McDonner, destacar-se como um novo corretor de imóveis significou fazer algo diferente.
Depois de se aposentar da Marinha dos EUA e iniciar uma segunda carreira no mercado imobiliário, Jim entrou em um dos mercados habitacionais mais competitivos do país. O noroeste do Arkansas é sede da Walmart, Tyson Foods e J.B. Hunt, com cerca de 40 novos moradores se mudando para a região todos os dias. Ao mesmo tempo, mais de 4.000 corretores licenciados disputam esses clientes.
"Comecei a buscar maneiras de construir uma rede por meio de IA", disse Jim.
Em vez de produzir os mesmos vídeos de anúncios de imóveis e atualizações de mercado que todo mundo, Jim focou em educação. Toda semana, ele responde às perguntas que compradores e vendedores mais fazem, criando vídeos que explicam o mercado em vez de simplesmente anunciar imóveis.
Depois de descobrir a HeyGen, Jim criou um fluxo de trabalho que permite a ele publicar vídeos educativos de forma consistente, alcançar compradores em processo de mudança antes que cheguem ao Arkansas e competir com corretores que passaram décadas construindo seus negócios.
Substituindo horas de edição por um fluxo de trabalho repetível
Antes do HeyGen, criar um único vídeo podia consumir quase o dia inteiro. Jim pesquisava os temas, escrevia os roteiros, coletava as imagens de apoio (B-roll), gravava a narração e montava tudo manualmente no Canva.
"Eu passava horas editando cada vídeo", ele disse. "Eu não tenho esse tipo de tempo."
Para melhorar a qualidade, ele contratou um videomaker profissional para produzir uma série de 12 vídeos. Embora o resultado tenha sido bom, o processo continuou caro e demorado. Mesmo assim, ele conseguia publicar apenas um ou dois vídeos por semana e frequentemente passava semanas inteiras sem publicar nada.
"Não era muito consistente", ele disse. "Não é de se estranhar que meu canal não tenha ganhado tração."
Jim sabia que a consistência determinaria se o vídeo se tornaria um verdadeiro impulsionador de negócios, mas ele precisava de um fluxo de trabalho que se encaixasse em uma agenda agitada de corretor de imóveis.
Criando um sistema de conteúdo com IA
Após concluir um curso de certificação em IA, Jim começou a testar dezenas de ferramentas de IA para montar a pilha de tecnologia ideal para o seu negócio. Hoje, o processo dele é quase totalmente automatizado.
Ele usa o Manus para pesquisar as tendências mais recentes do mercado, o ChatGPT para redigir roteiros, o Gamma para criar guias de compra e de realocação e o Video Agent da HeyGen para produzir vídeos profissionais usando os ativos da sua marca.
Toda segunda-feira de manhã, ele planeja o conteúdo da semana, escreve seus roteiros, gera cinco vídeos, agenda cada um deles e segue com a sua semana.
"Posso gastar no máximo três, quatro horas em uma manhã de segunda-feira e criar vídeos para a semana inteira e deixá-los todos pré-agendados", disse Jim.
Em vez de editar cada transição manualmente, o Video Agent cria automaticamente visuais envolventes, legendas e B-roll local.
"O Video Agent é o que eu uso quase que exclusivamente agora", ele disse.
O realismo também o surpreendeu. "Fiquei muito surpreso que você pudesse pegar basicamente uma foto estática e reproduzir os trejeitos", disse Jim. "A maioria das pessoas não percebe, a menos que eu conte."
Alcançando mais compradores por meio de vídeos educativos
Desde que passou a usar HeyGen, Jim deixou de lado as atualizações genéricas de mercado e passou a focar em conteúdo educativo baseado em dúvidas reais dos compradores.
"Se alguém me faz uma pergunta que de alguma forma ressoa comigo, eu faço uma pequena anotação", ele disse. "Depois eu escrevo um roteiro e crio um vídeo sobre isso."
A estratégia tem aumentado constantemente o público dele. O canal no YouTube agora tem mais de 1.000 inscritos, enquanto as audiências dele no TikTok e no LinkedIn continuam a crescer. Mais importante ainda, ele está percebendo uma mudança significativa em quem assiste ao seu conteúdo.
Quando ele lançou o canal pela primeira vez, a maioria dos espectadores eram outros corretores de imóveis.
"Eu diria que agora provavelmente 70% do meu público está nesse público-alvo principal", disse ele, referindo-se a compradores entre 25 e 45 anos.
Seus vídeos também começaram a gerar negócios. Uma campanha educativa de anúncio de imóvel ajudou a vender uma propriedade de US$ 650.000 após apenas sete dias no mercado. Outro vídeo atraiu compradores em processo de mudança vindos de Memphis.
Ele também gerou consultas da Califórnia após realizar campanhas segmentadas de vídeos educativos em áreas onde as pessoas frequentemente se mudam para o Noroeste do Arkansas.
Um de seus vídeos de maior sucesso explicava por que o Zestimate da Zillow muitas vezes difere do valor real de mercado. O vídeo se tornou tão popular que um comprador reconheceu Jim apenas pela voz enquanto ele caminhava pelo Sam's Club.
"Ela veio até mim e disse: 'Ei, acabei de ver seu vídeo no Zillow'," disse Jim.
Para Jim, aquele momento confirmou que sua abordagem educacional estava funcionando.
Construindo um negócio imobiliário moderno com IA
Jim acredita que a IA se tornou uma das maiores vantagens competitivas disponíveis para os novos corretores de imóveis.
Sem isso, ele diz que ainda estaria editando vídeos manualmente, publicando de forma inconsistente e tendo dificuldade para alcançar compradores em processo de mudança para fora do Arkansas.
"Eu não teria chegado nem perto do público que alcancei", disse ele.
Hoje, ele não apenas depende do HeyGen para o próprio marketing, como também o recomenda a outros corretores. Ele está se preparando para ministrar um treinamento para os 24 corretores de sua corretora, mostrando a eles como criar fluxos de trabalho de vídeo consistentes usando IA.
"Provavelmente é a maneira mais fácil de criar um vídeo profissional que eu já encontrei", disse Jim.
À medida que continua expandindo seus negócios, Jim vê o vídeo como a base do marketing imobiliário moderno.
"Para alcançar as pessoas, especialmente o grupo mais jovem de compradores, você precisa fazer isso por meio de vídeo", ele disse.
E, para ele, a HeyGen tornou isso possível.