Craig Veroni é um corretor de imóveis em Vancouver, British Columbia, atuando em North Vancouver, West Vancouver e na própria cidade. Antes de trabalhar com imóveis, ele passou mais de uma década estudando e atuando como ator profissional de cinema e televisão.
No momento em que ele começou a aplicar esse talento ao seu marketing, o vídeo se tornou um dos maiores impulsionadores do seu negócio. Vídeos educativos no YouTube e tours cinematográficos pelos imóveis ajudaram os compradores a entender melhor os bairros locais e o mercado imobiliário.
Mas quando um incêndio e uma enchente na unidade acima da dele afetaram sua casa e forçaram sua família a sair por quase um ano, sua produção de vídeo chegou a um impasse.
"Já estávamos fora de casa havia cerca de nove meses", ele disse. "Eu não conseguia produzir nenhum conteúdo. Eu não tinha equipamento."
Ampliando sua presença sem aumentar a carga de trabalho
Durante a maior parte de sua carreira, Craig construiu confiança trabalhando em open houses, encontrando pessoas pessoalmente e transformando um canal no YouTube em sua principal fonte de leads, chegando a obter cerca de 75% dos seus negócios a partir dele.
Mas produzir esse conteúdo era muito trabalhoso. Seus tours de bairro com melhor desempenho exigiam roteirizar cada trecho, gravar em vídeo em vários bairros e depois editar tudo, um processo que podia levar mais de uma semana para um único vídeo.
Voltar a se conectar com seu público significava reconstruir o motor que havia impulsionado seus negócios. O ponto de virada veio quando ele viu outros corretores usando HeyGen para criar canais sociais totalmente novos com avatares de IA.
"Pensei: 'Isso parece meio louco e talvez bom demais para ser verdade'," ele disse.
Curioso, ele se juntou a um pequeno grupo de treinamento. Ao longo de três dias, Craig criou seu gêmeo digital, aprimorou seu fluxo de trabalho de conteúdo e publicou seu primeiro Reels no Instagram.
"Eu fiquei apavorado porque sou conhecido pelos meus vídeos", ele disse. "Achei que as pessoas fossem odiar isso."
Criando um gêmeo digital em que os compradores possam confiar
Craig acredita que o motivo de o gêmeo ter funcionado é que ele foi criado a partir de seu próprio material de alta qualidade. Em vez de começar do zero, ele treinou seu avatar usando a biblioteca de gravações que já havia feito, capturando sua aparência real e seus maneirismos em diferentes contextos.
Ele combinou isso com modelos de voz gravados profissionalmente, refinados em uma voz interna para clipes em estilo de estúdio e uma voz externa que soa natural em locações. Ele usa o modelo de avatar mais recente e faz upgrade sempre que uma versão melhor é lançada.
Craig usa o gêmeo digital para manter seu público informado sobre notícias locais e desenvolvimentos do mercado, e não para correr atrás de tendências ou fazer vídeos de novidade.
"O gêmeo existe para manter as pessoas informadas sobre o que está acontecendo localmente, as notícias e para fornecer informações a elas", disse Craig.
Precisão não é negociável. Ele escreve, revisa e verifica minuciosamente cada roteiro com base em dados de mercado locais cuidadosamente obtidos antes de gerar um vídeo, e rotula cada Reel como IA para nunca enganar ninguém.
"Tudo precisa ser muito, muito preciso", ele disse. "No momento em que eu perder a confiança do meu público, acabou o jogo."
Transformando seguidores em uma presença local confiável
Na primeira semana, Craig percebeu algo tão empolgante quanto humilde.
"Cada postagem que eu tinha feito superou qualquer coisa que eu fiz pessoalmente", ele disse.
O que mais importava para ele era que a conexão tivesse sobrevivido. Alguns espectadores perguntaram se os vídeos eram feitos com IA, enquanto outros não faziam ideia e ficaram surpresos ao descobrir a verdade. Depois, a validação chegou pessoalmente.
"Em três ocasiões diferentes, completos desconhecidos me pararam", disse Craig. "Um cara encostou o carro enquanto eu passeava com meu cachorro e disse: 'Sou assinante. Adoro o que você faz. Obrigado por fazer isso.'"
O espectador não fazia ideia de que a pessoa com quem ele tinha acabado de falar não era a mesma versão que ele via online. Para Craig, esse era exatamente o objetivo.
"A conexão estava funcionando", disse ele. Foi o tipo de reconhecimento que o impulsionou em direção a um objetivo maior: tornar-se o que ele chama de "prefeito digital" de sua cidade.
Transformando consistência em alcance e reconhecimento
Com o gêmeo cuidando do conteúdo de notícias, Craig passou de um vídeo por semana para dois Reels por dia, um ritmo que seria impossível com as filmagens tradicionais. O alcance veio em seguida.
Em cerca de dez meses, o número de seguidores dele no Instagram quadruplicou, passando de aproximadamente 1.500 para quase 6.000. Hoje, seu conteúdo alcança mais de 770.000 contas em um mês típico e gera de 60.000 a 70.000 interações, com Reels individuais frequentemente ultrapassando 100.000 visualizações.
Igualmente valioso é o que o gêmeo permite que ele faça. O tempo que ele economiza volta para o trabalho individual com os clientes, incluindo acompanhamentos em vídeo personalizados, uma abordagem que o ajudou a reengajar antigos clientes e fechar negócios importantes.
"O gêmeo digital me ajuda a ter mais tempo livre para fazer mais atendimentos individuais com meus clientes", disse ele.
Quando foi convidado a resumir a plataforma, ele não hesitou.
"HeyGen é a melhor e mais eficaz plataforma para escalar meu conteúdo em vídeo", ele disse. "Ainda não encontrei outra plataforma que esteja à altura dela."
Hoje, Craig vê seu gêmeo digital não como um substituto de si mesmo, mas como uma extensão de sua expertise.
"Se você quer ser visto e ouvido e gerar valor", ele disse, "HeyGen é uma ferramenta incrível para fazer isso."