Craig Veroni é um corretor de imóveis em Vancouver, British Columbia, atuando em North Vancouver, West Vancouver e na própria cidade. Antes de trabalhar com imóveis, ele passou mais de uma década estudando e atuando como ator profissional de cinema e televisão.

No momento em que ele começou a aplicar esse talento ao seu marketing, o vídeo se tornou um dos maiores impulsionadores do seu negócio. Vídeos educativos no YouTube e tours cinematográficos pelos imóveis ajudaram os compradores a entender melhor os bairros locais e o mercado imobiliário.

Mas quando um incêndio e uma enchente na unidade acima da dele afetaram sua casa e forçaram sua família a sair por quase um ano, sua produção de vídeo chegou a um impasse.

"Já estávamos fora de casa havia cerca de nove meses", ele disse. "Eu não conseguia produzir nenhum conteúdo. Eu não tinha equipamento."

Ampliando sua presença sem aumentar a carga de trabalho

Durante a maior parte de sua carreira, Craig construiu confiança trabalhando em open houses, encontrando pessoas pessoalmente e transformando um canal no YouTube em sua principal fonte de leads, chegando a obter cerca de 75% dos seus negócios a partir dele.

Mas produzir esse conteúdo era muito trabalhoso. Seus tours de bairro com melhor desempenho exigiam roteirizar cada trecho, gravar em vídeo em vários bairros e depois editar tudo, um processo que podia levar mais de uma semana para um único vídeo.

Voltar a se conectar com seu público significava reconstruir o motor que havia impulsionado seus negócios. O ponto de virada veio quando ele viu outros corretores usando HeyGen para criar canais sociais totalmente novos com avatares de IA.

"Pensei: 'Isso parece meio louco e talvez bom demais para ser verdade'," ele disse.

Curioso, ele se juntou a um pequeno grupo de treinamento. Ao longo de três dias, Craig criou seu gêmeo digital, aprimorou seu fluxo de trabalho de conteúdo e publicou seu primeiro Reels no Instagram.

"Eu fiquei apavorado porque sou conhecido pelos meus vídeos", ele disse. "Achei que as pessoas fossem odiar isso."

Criando um gêmeo digital em que os compradores possam confiar

Craig acredita que o motivo de o gêmeo ter funcionado é que ele foi criado a partir de seu próprio material de alta qualidade. Em vez de começar do zero, ele treinou seu avatar usando a biblioteca de gravações que já havia feito, capturando sua aparência real e seus maneirismos em diferentes contextos.

Ele combinou isso com modelos de voz gravados profissionalmente, refinados em uma voz interna para clipes em estilo de estúdio e uma voz externa que soa natural em locações. Ele usa o modelo de avatar mais recente e faz upgrade sempre que uma versão melhor é lançada.

Craig usa o gêmeo digital para manter seu público informado sobre notícias locais e desenvolvimentos do mercado, e não para correr atrás de tendências ou fazer vídeos de novidade.