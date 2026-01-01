Sub-workspaces são ambientes separados dentro de uma única conta HeyGen. Cada sub-workspace pode ter seus próprios membros, permissões e configurações, facilitando a organização de equipes, departamentos ou trabalhos de clientes sem sobreposição.
Eles são especialmente úteis para:
Dependendo da configuração, os subespaços de trabalho podem compartilhar ou isolar faturamento, avatares, chaves de API e modelos.
Acessar subespaços de trabalho
No painel do HeyGen, clique no seu nome e selecione Gerenciar workspace.
Dentro desta seção, você verá a opção Sub-workspaces.
Criar um novo subespaço de trabalho
Para criar um subespaço de trabalho, selecione Criar subespaço de trabalho.
Comece por:
Convide membros e atribua funções
Em seguida, convide membros inserindo seus endereços de e-mail e atribuindo funções.
As funções disponíveis incluem:
Configurar configurações e permissões
Depois de atribuir as funções, configure as configurações do subespaço de trabalho.
Se a opção "Parent Workspace Manages Billing" estiver ativada:
Você também pode escolher se o subespaço de trabalho pode visualizar as configurações de API.
Quando ativado, o subespaço de trabalho recebe sua própria chave de API e o uso é monitorado de forma independente, facilitando o acompanhamento da atividade por equipe ou cliente.
Quando tudo estiver configurado, selecione Criar Subespaço de trabalho para concluir a configuração.
Depois de criado, os assentos do workspace principal são alocados automaticamente.
Ao convidar membros, os assentos são atribuídos conforme a disponibilidade. Se o limite de assentos for atingido, um membro existente deverá ser removido antes de adicionar um novo.
Gerencie recursos e uso
Ao selecionar o ícone de engrenagem ao lado de qualquer subespaço de trabalho, você pode atualizar suas configurações e recursos alocados.
Os principais controles incluem:
A atribuição de créditos por subworkspace oferece aos administradores melhor visibilidade, controle de custos e flexibilidade. Você também pode excluir um subworkspace neste menu, se necessário.
Compartilhe recursos entre subespaços de trabalho
O compartilhamento de recursos segue um processo consistente em toda a HeyGen.
Para avatares, vozes, kits de marca ou modelos, abra a biblioteca de recursos e selecione o menu de três pontos no recurso. Escolha Compartilhar e selecione o subespaço de trabalho com o qual você deseja compartilhá-lo.
Depois de compartilhado, o recurso fica imediatamente disponível no subespaço de trabalho selecionado para criação de vídeos.
Com sub-workspaces, você pode organizar equipes, controlar acessos e escalar a criação de vídeos sem perder a supervisão.