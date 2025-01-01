Home Academy Avatares Como criar um novo avatar usando IA

Como criar um novo avatar usando IA

Nesta aula, você vai aprender a criar uma versão digital de si mesmo ou a projetar um personagem de IA totalmente novo usando o AI Avatar Designer da HeyGen.

Este fluxo de trabalho permite que você gere um avatar personalizado em apenas alguns passos, desde definir sua aparência até escolher uma voz.

Iniciar o Criador de Avatar

No menu do HeyGen, abra Avatares e clique no ícone de mais (+) à direita.

Na janela Criar seu Avatar, selecione Começar a partir de uma foto. Você pode fazer upload de uma foto sua ou escolher Criar com IA para gerar um avatar inteiramente a partir de um prompt.

Definir detalhes básicos do avatar

Em seguida, insira detalhes importantes, como nome, idade, gênero e etnia do avatar. Essas informações ajudam a IA a criar um resultado mais preciso e personalizado.

Personalize a aparência com um prompt

Na seção Aparência, adicione o prompt do seu avatar. Descreva como você quer que seu avatar seja, incluindo estilo, características e o clima geral que ele deve transmitir.

Se você quiser começar mais rápido, clique em “Try a Sample” para usar um dos prompts de exemplo do HeyGen e ajustá-lo conforme necessário.

Escolha a orientação, a pose e o estilo

Selecione a orientação, a pose e o estilo visual do seu avatar. Essas opções determinam como o avatar será posicionado e a estética geral da imagem final.

Quando tudo estiver pronto, clique em Gerar Prévia.

Revisar e refinar resultados

O HeyGen vai gerar várias variações de IA com base nas suas informações. Explore as opções e selecione a imagem que melhor se encaixa na sua visão.

Se quiser explorar mais opções, clique em Gerar novamente ou Editar prompt para refinar sua descrição e gerar novos resultados.

Salvar e atribuir uma voz

Depois de encontrar o visual perfeito, clique em Salvar.

Antes de finalizar, escolha uma voz para o seu avatar. Você pode selecionar uma da sua biblioteca de vozes existente ou deixar que o HeyGen atribua uma voz automaticamente para você.

Depois de confirmar, o HeyGen vai gerar seu avatar e adicioná-lo à sua Biblioteca de Avatares.

Você acabou de criar um avatar de IA totalmente personalizado, desenvolvido a partir das suas ideias e aprimorado com a IA da HeyGen.