Twórz przyciągające uwagę filmy na Instagram, które wyglądają jak profesjonalne produkcje, a powstają w kilka minut. Dzięki kreatorowi wideo na Instagram od HeyGen zyskujesz szablony gotowe na mobile, automatyczną synchronizację z muzyką, napisy oraz eksporty zoptymalizowane pod platformę, aby Twoje filmy na Instagram świetnie działały w Reels, Stories i w głównym feedzie. Zacznij od klipów, zdjęć lub tekstu i publikuj szybko, korzystając z narzędzi do edycji wideo.
Turn ideas into Reels with punchy hooks, music sync, and quick edits designed to stop the scroll.
Show features, unboxings, and quick demos in concise videos optimized for discovery and conversion.
Create sequential Stories with countdowns, stickers, and swipe up links to promote events and limited offers.
Break how tos into step by step clips that are easy to follow and perfect for carousel-style learning.
Share authentic moments with light editing, natural captions, and music that preserves the vibe.
Package your best content into short portfolios or intros that attract brands and collaborators.
Dlaczego HeyGen to najlepszy kreator wideo na Instagram
HeyGen usuwa bariery w produkcji wideo na social media, dzięki czemu możesz publikować częściej i trzymać rękę na pulsie trendów. Wybierz szablon, dodaj materiały lub wklej skrypt, a następnie dostosuj tempo, tekst i dźwięk do głosu swojej marki. Efektem jest dopracowany, zoptymalizowany pod platformy materiał kreatywny, gotowy do publikacji.
Projekty, proporcje obrazu i tempo są dopasowane do Instagrama, dzięki czemu Twoje treści wyglądają naturalnie na tej platformie i utrzymują uwagę widzów, szczególnie w rolkach na Instagramie.
Zautomatyzuj przycinanie, synchronizację z rytmem i dodawanie napisów, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad hookami, wezwaniami do działania (CTA) i warstwą wizualną w swoim procesie montażu wideo.
Eksportuj pionowe Reelsy, kwadratowe posty w feedzie i sekwencje Stories z prawidłowymi wymiarami, długościami oraz plikami napisów dla każdego sposobu publikacji.
Szablony i presety zoptymalizowane pod platformy
Każdy szablon jest wstępnie przygotowany z optymalnie dobranymi cięciami, rozmieszczeniem tekstu i momentami wezwań do działania, dzięki czemu Twoje urodzinowe filmy przyciągają uwagę, zatrzymują widzów na dłużej i zwiększają zaangażowanie, bez konieczności zaczynania od zera.
Synchronizacja z rytmem i narzędzia audio
Przycinaj, wyciszaj i precyzyjnie dopasowuj dźwięk co do sekundy, bez skomplikowanych osi czasu i ręcznego ustawiania klatek kluczowych. Wybieraj spośród utworów bez tantiem lub wgrywaj własną muzykę, aby każdy film był osobisty, dopracowany i idealnie zgrany z rytmem.
Automatyczne napisy i edytowalne podpisy
Edytuj tekst napisów bezpośrednio w wideo, aby dopasować ton, timing i imiona bez dodatkowych narzędzi. Eksportuj czyste pliki SRT do precyzyjnych uploadów, spełnienia wymogów dostępności lub łatwego ponownego wykorzystania na wielu platformach i w różnych formatach.
Zmień rozmiar i format jednym kliknięciem
Przekształć jeden projekt w format pionowy, kwadratowy lub panoramiczny, automatycznie zachowując timing, układ, pozycjonowanie tekstu i równowagę wizualną, aby Twój film wyglądał profesjonalnie i dopracowanie, niezależnie od tego, gdzie zostanie udostępniony.
Jak korzystać z kreatora wideo na Instagram
HeyGen prowadzi Cię od pomysłu do publikacji wideo na Instagramie w czterech prostych krokach, dzięki czemu produkcja pozostaje szybka i powtarzalna.
Prześlij klipy, dodaj zdjęcia lub wklej krótki skrypt albo podpis. Wybierz format na Instagram, w jakim chcesz opublikować materiał.
Wybierz szablon dopasowany do swojego celu, dodaj muzykę i napisy oraz wybierz lektora, jeśli potrzebujesz narracji.
Edytuj hook, dostosuj długość scen i dopracuj napisy na ekranie. Użyj synchronizacji z bitem, aby dopasować cięcia do muzyki i uzyskać maksymalny efekt.
Renderuj zoptymalizowany pod urządzenia mobilne plik MP4 lub twórz jednocześnie wiele formatów obrazu. Pobierz pliki albo użyj hostowanego linku, aby udostępnić je bezpośrednio.
Kreator wideo na Instagram to generator wideo AI który pomaga tworzyć filmy specjalnie dopasowane do Instagrama, w tym Reels, Relacje i posty w feedzie, z szablonami, narzędziami audio oraz ustawieniami eksportu zoptymalizowanymi pod tę platformę.
Nie. HeyGen jest przeznaczony dla twórców na każdym poziomie zaawansowania, w tym dla osób dopiero zaczynających przygodę z montażem wideo. Szablony, narzędzia wspierane przez AI oraz prowadzone krok po kroku edytowanie sprawiają, że tworzenie dopracowanych filmów na Instagram nie wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu montażu.
HeyGen obsługuje pionowy format 9:16 dla Reels i Stories, kwadratowy 1:1 dla postów w feedzie oraz szerokoekranowy 16:9. Możesz przekształcić jeden projekt w wiele formatów obrazu za pomocą jednego kliknięcia.
Tak, skorzystanie z darmowego kreatora wideo na Instagram to najprostszy sposób, aby zacząć. Użyj wbudowanej funkcji synchronizacji z rytmem, aby automatycznie dopasować cięcia do muzyki, przycinaj ścieżki, zapętlaj fragmenty lub przesyłaj własne pliki audio.
Tak. HeyGen automatycznie generuje napisy z mówionego dźwięku lub tekstu skryptu, pozwala edytować je bezpośrednio w edytorze i eksportuje pliki napisów, takie jak SRT, do przesyłania na platformy.
Możesz pobierać gotowe do publikacji wideo lub udostępniać je za pomocą hostowanych linków. Bezpośrednie publikowanie zależy od połączonych kont i integracji z poszczególnymi platformami.
Krótkie filmy często sprawdzają się najlepiej. Celuj w 15–60 sekund dla Instagram Reels i poniżej 60 sekund dla postów w feedzie, chyba że używasz karuzeli lub treści wieloczęściowych.
Tak. Skorzystaj z funkcji HeyGen do jednego kliknięcia zmiany rozmiaru i eksportu, aby dostosować ten sam projekt do różnych platform i proporcji obrazu.
Tak. Zaproś członków zespołu do edycji, zostawiania komentarzy i zarządzania projektami, aby twórcy treści, montażyści wideo i marketerzy mogli współpracować.
HeyGen zawiera muzykę i efekty dźwiękowe wolne od tantiem do wykorzystania w Twoich projektach. W przypadku licencjonowanej muzyki prześlij własne utwory i potwierdź prawa do ich użycia przy publikowaniu filmów na TikToku lub Instagramie.
Tak. HeyGen eksportuje pliki MP4 z zalecanymi kodekami, rozdzielczościami i długościami, odpowiednimi do publikacji na Instagramie.
Tak. HeyGen obsługuje przesyłanie i edytowanie materiałów zarówno z urządzeń mobilnych, jak i z komputerów stacjonarnych, więc możesz rozpocząć projekt na telefonie, a dokończyć go na większym ekranie.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.