Generator wiadomości AI: twórz gotowe do emisji materiały wideo z newsami

Zmieniaj skrypty, artykuły lub bieżące aktualizacje w dopracowane materiały wideo informacyjne dzięki zaawansowanemu generatorowi wideo AI od HeyGen. Nasz generator wiadomości AI automatyzuje narrację, montaż scen, timing i napisy, abyś mógł publikować aktualne treści newsowe bez studia i ekipy. Twórz spójne, zgodne z marką relacje, które łatwo skalować.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Serwisy z najnowszymi wiadomościami

Turn short bulletins, wire updates, or alerts into formatted video segments, ready for web and social distribution.

Codzienne podsumowania wiadomości

Automate daily summaries from scripts or feeds, then publish consistent, branded briefings across channels.

Wiadomości lokalne i hiperlokalne aktualizacje

Produce localized news videos with regional voices and captions to serve community audiences using AI-generated content, without sending crews.

Wiadomości korporacyjne i wewnętrzne

Publish company announcements, leadership updates, and policy briefings as narrated videos for employees and stakeholders.

Raportowanie niszowe i branżowe

Create vertical-specific reports, such as sports recaps, finance updates, or tech briefs, with templates tuned to each beat.

Wielojęzyczne transmisje

Translate and re-render videos for international audiences with matched voice styles and synchronized captions.

Dlaczego warto wybrać HeyGen do tworzenia wiadomości z AI

HeyGen jest stworzone z myślą o redakcjach, agencjach i twórcach, którzy muszą szybko publikować rzetelne, profesjonalne wiadomości. Łączymy naturalnie brzmiącą syntezę głosu, automatyczny dobór scen oraz szybkie lokalizowanie treści, aby Twoja publiczność była na bieżąco i zaangażowana.

Wideo w jakości studyjnej bez studia

Twórz gotowe do emisji materiały z profesjonalnym tempem, grafikami typu lower third i płynnymi przejściami między scenami dzięki naszemu generatorowi AI do tworzenia wiadomości wideo. HeyGen nadaje Twoim treściom informacyjnym dopracowany, profesjonalny wygląd, abyś mógł skupić się na relacjonowaniu wydarzeń.

Szybkie wiadomości z ostatniej chwili i ciągłe aktualizacje

Twórz materiały błyskawicznie za pomocą narzędzia text‑to‑video, z adresów URL lub kanałów, a następnie publikuj aktualizacje na wielu platformach w kilka minut. HeyGen skaluję się do obsługi szybkich procesów, dzięki czemu nigdy nie przegapisz okna na opublikowanie historii.

Globalny zasięg dzięki wielojęzycznemu wsparciu

Tłumacz skrypty, twórz naturalnie brzmiące lektorskie nagrania głosowe i synchronizuj napisy dla wielu rynków dzięki funkcji tłumaczenia wideo. HeyGen pomaga zespołom newsowym zwiększać zasięg, zachowując jednocześnie ton i klarowność przekazu.

Zautomatyzowane przekształcanie skryptu w sceny

Wklej skrypt lub adres URL artykułu z wiadomościami, a HeyGen podzieli go na sceny, zaproponuje wizualizacje i timing oraz przygotuje szkic, który możesz od razu podejrzeć. Dzięki temu ograniczasz ręczną edycję i przyspieszasz produkcję.

Naturalne, wielojęzyczne lektorskie nagrania głosowe

Wybieraj spośród ekspresyjnych głosów AI w wielu językach i akcentach lub sklonuj głos marki, aby zachować spójność przekazu. Tempo mówienia i emocje są dostosowane do stylu informacyjnego, co zapewnia jasną i wiarygodną narrację.

Konfigurowalne szablony wiadomości i grafiki

Zastosuj gotowe układy newsroomu, belki dolne, paski informacyjne i nakładki z nagłówkami, korzystając z naszych darmowych narzędzi AI do wiadomości. Szablony zapewniają spójność z identyfikacją marki każdej relacji, podczas gdy Ty możesz szybko dopasować kolory i tekst.

Szybka lokalizacja i tworzenie napisów

Automatycznie tłumacz skrypty, odtwarzaj lektora i generuj dokładne napisy w każdym języku. HeyGen zachowuje czas trwania scen, dzięki czemu przetłumaczone wersje pozostają gotowe do emisji.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy mieliśmy film, który nagrywałem co tydzień. Nagle zrozumieliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z generatora wiadomości AI

Prosty, powtarzalny proces prowadzi Cię od scenariusza do opublikowanego wideo.

Krok 1

Dodaj swój skrypt, artykuł lub URL

Wklej tekst, prześlij dokument lub podaj link do artykułu, aby zacząć. HeyGen analizuje ton i strukturę, a następnie tworzy wstępny szkic wideo.

Krok 2

Wybierz głos, styl i układ

Wybierz głos lektora, wybierz szablon i ustaw proporcje obrazu dla internetu, urządzeń mobilnych lub telewizji. Dostosuj grafikę nagłówka i elementy wyświetlane na ekranie.

Krok 3

Przejrzyj i dopracuj

Oceń wygenerowany szkic, podmień materiały wizualne, dopracuj tekst lub zmień tempo. Drobne poprawki generują się błyskawicznie, dzięki czemu dotrzymasz terminu.

Krok 4

Tłumacz, eksportuj i publikuj

Twórz zlokalizowane warianty, eksportuj pliki MP4 lub generuj linki do udostępniania i kody osadzeń na potrzeby mediów społecznościowych, stron internetowych i emisji.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest generator wiadomości oparty na sztucznej inteligencji?

Generator wiadomości oparty na AI przekształca napisane skrypty lub artykuły informacyjne w gotowe filmy z narracją, materiałami wizualnymi, napisami i grafiką newsową, wykorzystując zautomatyzowane procesy zamiast tradycyjnej produkcji studyjnej.

Czy HeyGen może tworzyć relacje wideo z najświeższych wydarzeń?

Tak, HeyGen może szybko przetwarzać krótkie skrypty lub dostarczone treści, wygenerować szkic i w ciągu kilku minut wyeksportować gotowy do publikacji film, pomagając Ci błyskawicznie reagować na najnowsze wydarzenia.

Jakie języki i akcenty są obsługiwane?

HeyGen obsługuje wiele głównych języków i regionalnych akcentów. Wybierz głos, który najlepiej pasuje do Twojej grupy odbiorców, i automatycznie generuj zlokalizowane wersje treści.

Czy muszę nagrywać lektora lub zatrudniać prezenterów?

Nie, możesz polegać na naturalnie brzmiącej syntezie głosu HeyGen lub sklonować dozwolony głos, aby zapewnić spójną narrację – bez potrzeby studia czy występowania przed kamerą.

Czy mogę dostosować szablony wiadomości do marki mojego serwisu?

Tak, możesz przesyłać logotypy, ustawiać firmowe kolory i czcionki oraz zapisywać szablony, aby każdy segment był spójny z Twoją identyfikacją wizualną we wszystkich relacjach.

Jak dokładne są automatycznie generowane napisy?

Napisy są bardzo dokładne przy wyraźnym dźwięku, a przed eksportem możesz je edytować. HeyGen obsługuje wiele stylów napisów oraz opcji ich rozmieszczenia.

Czy HeyGen może automatycznie pozyskiwać materiały wizualne?

HeyGen sugeruje materiały stockowe i ujęcia b-roll na podstawie słów kluczowych ze scenariusza, a Ty możesz je zastąpić lub przesłać własne nagrania, aby dopasować je do potrzeb raportowania.

Czy treści generowane przez AI do tworzenia artykułów informacyjnych są zgodne z przepisami i bezpieczne do publikacji?

To Ty odpowiadasz za weryfikację faktów i kwestie prawne. HeyGen dostarcza narzędzia do bezpiecznej produkcji i kontroli treści, jednak redakcyjna weryfikacja materiałów pozostaje niezbędna.

