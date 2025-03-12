AI Movie Maker: twórz filmowe historie z dowolnego pomysłu

Zmieniaj scenariusze i proste pomysły w filmowe produkcje dzięki AI. HeyGen daje Ci narzędzia do tworzenia postaci, scen, lektora i ruchu w jednym miejscu. Bez kamer, bez osi montażowej – tylko tworzenie filmów z wykorzystaniem AI movie maker, który pozwala Ci w pełni kontrolować swoją wyobraźnię.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Wypróbuj nasz darmowy generator wideo z obrazu

Rozpocznij za darmo
Wybierz awatara
Synchronizacja ruchu ust zostanie zastosowana po wygenerowaniu
Wpisz swój skrypt
Wpisz tekst w dowolnym języku
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Krótkie filmy i niezależne opowieści

Create entire story arcs using AI characters, voiceovers, and motion. Produce professional short films for festivals or online audiences without a large crew.

Animowane filmy i seriale

Design animated stories with different visual styles and characters. Explore new genres without learning complex animation tools.

Filmy edukacyjne i materiały szkoleniowe

Turn lessons and how-to materials into cinematic videos using an AI video generator that boost engagement. Visual learning helps audiences understand faster through engaging AI video content.

Materiały wizualne do marketingu i promocji

Show product stories or brand narratives with clear visuals and narration. Create launch videos, story driven ads, and product demos.

Treści społecznościowe i wiralowe opowiadanie historii

Produce quick cinematic stories that capture attention on social channels. Experiment with styles and formats designed for rapidly growing platforms.

Storyboardy i materiały do pitchingu

Visualize movie concepts to present ideas confidently. Share scenes that help secure approvals or greenlights faster.

Dlaczego HeyGen jest najlepszym AI Movie Makerem

HeyGen pomaga twórcom opowieści przejść od pomysłu do gotowych scen w kilka minut. Twórz kompletne historie z dopracowaną oprawą wizualną, naturalnymi głosami, muzyką i dźwiękiem. Efekt przypomina film kinowy stworzony bez nagrywania i skomplikowanego oprogramowania.

Rozpocznij za darmo
Opowiadaj wielkie historie za pomocą prostych wskazówek

Zacznij od scenariusza, promptu lub pomysłu na storyboard i zobacz, jak HeyGen ożywia postacie oraz środowiska. Twórz filmy szybciej, pozostając kreatywnym i skupionym na opowieści.

Reżyseruj każdą scenę z pełną kontrolą

Szybko zmieniaj tempo, wizualizacje lub sposób prezentacji w procesie montażu wideo i nieustannie iteruj. Ty kierujesz ruchem kamery, narracją i dźwiękiem, a AI zajmuje się ciężką częścią produkcji.

Udostępniaj i dopracowuj z pomocą swojej publiczności

Eksportuj gotowe do oglądania sceny filmowe i udostępniaj je na dowolnej platformie. Każdą wersję można przejrzeć i ulepszyć, aby zbliżyć Cię do Twojego celu w opowiadaniu historii.

Generowanie scen na podstawie scenariusza

Wklej swój scenariusz lub pomysł, a HeyGen zbuduje sceny, postacie i narrację. Otrzymasz punkt wyjścia, który szybko przekształci się w dopracowaną sekwencję.

Rozpocznij za darmo →
A content creation interface with text input, a "Q3 Result Overview" slide featuring a man, and a pop-up PDF summary.

Filmowe ruchy kamery i prowadzenie ujęć

Określ, jak postacie i kamery poruszają się w każdej scenie, aby dopasować nastrój i tempo. Natychmiast zastosuj poprawki wizualne, które wyglądają jak profesjonalnie wyreżyserowane.

Rozpocznij za darmo →
Smiling woman with blue hair and goggles skydiving.

Lektoring i kompleksowa oprawa dźwiękowa

Wybierz głosy pasujące do osobowości i tonu. Dodaj efekty dźwiękowe i muzykę, aby każda chwila ożyła emocjami i wyjątkową atmosferą.

Rozpocznij za darmo →
Voice cloning

Natychmiastowe tworzenie i eksport wideo

Twórz sceny szybko i pobieraj pliki filmowe gotowe do udostępniania. Możesz stale dopracowywać każdy eksport, aby osiągnąć najlepszy efekt filmowy.

Rozpocznij za darmo →
A smiling man next to a software dialog box showing "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zrozumiałem, że ten film, który nagrywałem co tydzień, mogę zrobić inaczej. Nagle odkryliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
play buttonWatch video
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Jak to działa

Jak korzystać z AI Movie Maker

HeyGen zapewnia Ci przepływ pracy, który pozwala tworzyć filmy bez barier montażowych. Każdy etap przyspiesza produkcję i pozwala Ci skupić się na opowiadaniu historii.

Rozpocznij za darmo
Krok 1

Zacznij od swojego pomysłu lub gotowego scenariusza

Wprowadź swój pomysł i dodaj uwagi dotyczące postaci, stylu oraz przebiegu fabuły dla generatora wideo AI. Te szczegóły ukształtują pierwszą wersję Twojego filmu.

Krok 2

Wybierz style scen i wygląd postaci

Wybierz artystyczne stylizacje i ruchy pasujące do Twojej opowieści. Zbuduj obsadę, która będzie autentycznie oddawać świat, jaki sobie wyobrażasz.

Krok 3

Podglądaj i dopracuj każdą scenę

Wprowadzaj szybkie zmiany w tempie, sposobie wykonania lub otoczeniu, gdy historia się rozwija. Zachowujesz pełną kontrolę nad wszystkimi decyzjami kreatywnymi w procesie tworzenia wideo.

Krok 4

Eksportuj i udostępnij swój film

Pobierz swój film, aby móc go udostępniać lub prezentować. Ciesz się widokiem swojego pomysłu ożywionego w filmowej formie.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest generator filmów oparty na AI?

Generator filmów oparty na AI automatycznie tworzy sceny, wizualizacje i narrację na podstawie pomysłów lub scenariuszy. Przyspiesza proces tworzenia filmów i pomaga twórcom skupić się na historii oraz reżyserii.

Czy potrzebuję umiejętności filmowania lub animacji?

Nie. HeyGen zajmuje się ruchem kamery, działaniami postaci i całą oprawą, abyś mógł skupić się na kreatywności. Nie potrzebujesz wiedzy z zakresu montażu ani produkcji, aby uzyskać filmowe efekty.

Ile czasu zajmuje stworzenie filmu?

Większość scen jest generowana w ciągu kilku minut przez generator wideo AI, co przyspiesza produkcję. Możesz szybko przetestować wiele wersji i błyskawicznie wybrać najlepszy kierunek.

Czy mogę kontrolować wygląd i ruch scen?

Tak, dzięki dostępnym darmowym narzędziom AI kreatywność nie zna granic. Korzystając z generatora wideo AI, możesz dopracować kąty kamery, tempo, ruch postaci oraz oświetlenie sceny. Wprowadzanie zmian w procesie tworzenia wideo jest szybkie, co sprawia, że kolejne iteracje przebiegają płynnie i sprzyjają kreatywności.

Czy mogę wykorzystywać moje filmy komercyjnie?

Tak. Możesz udostępniać, publikować lub zarabiać na treściach stworzonych za pomocą HeyGen. Upewnij się, że wszelkie przesłane materiały mają uregulowane prawa do komercyjnego wykorzystania.

Czy zespoły mogą współpracować przy projektach filmowych?

Tak. Wielu współpracowników może przeglądać, edytować i udostępniać zasoby. Zespoły kreatywne pracują wydajnie i utrzymują produkcję w zgodzie z najnowszymi strategiami dotyczącymi treści wideo.

Czy mogę tworzyć dłuższe historie z wieloma scenami?

Tak. Możesz tworzyć filmy zawierające wiele scen i rozdziałów, korzystając z podejścia tekst‑na‑wideo. Każdą scenę można edytować tak, aby wspierała spójną, pełną oś fabularną.

Czy HeyGen obsługuje wiele stylów wizualnych?

Tak. Wybierz filmowe ujęcia, style animowane lub realistyczne sceny, aby dopasować się do różnych gatunków. Możesz zmieniać style w trakcie produkcji, aby swobodnie eksperymentować z kreatywnymi pomysłami.

Czy mogę dodać własne nagranie audio lub muzykę?

Tak. Możesz przesyłać własne ścieżki dźwiękowe, efekty dźwiękowe lub nagrania lektorskie, aby wzbogacić swoje treści wideo. Te elementy wzmacniają emocjonalny przekaz i budują rozpoznawalność marki.

Czy eksportowane filmy będą w wysokiej jakości?

Tak. Filmy są eksportowane w wysokiej rozdzielczości, w formatach odpowiednich do mediów społecznościowych i prezentacji, co podnosi jakość treści wideo. Jakość pozostaje wysoka nawet po wielu rundach poprawek.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Zacznij tworzyć z HeyGen

Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy wideo dzięki AI.

Get started for free →
CTA background