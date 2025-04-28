AI Intro Maker: twórz firmowe intro wideo w kilka minut

Twórz zapadające w pamięć otwarcia do filmów bez umiejętności motion designu, korzystając z naszego kreatora intro na YouTube. HeyGen’s AI intro maker zamienia logo, krótki prompt tekstowy lub kilka zasobów marki w dopracowane intro wideo, z muzyką, animacją i formatami gotowymi do eksportu na YouTube. Szybkie, spójne i stworzone z myślą o twórcach oraz zespołach, nasze narzędzia wideo oparte na AI usprawniają proces montażu wideo.

Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Tożsamości kanałów YouTube

Tożsamości kanałów YouTube

Give every video a short, branded opener that helps viewers recognize your channel instantly and improves perceived production value.

Reklamy i rolki w mediach społecznościowych

Prezentacje korporacyjne i webinary

Create compact, high-impact intros formatted for vertical and square formats, helping ads hook viewers in the first second of your YouTube videos.

Prezentacje korporacyjne i webinary

Prezentacje produktów i zapowiedzi premier

Start internal or external presentations with a consistent branded intro, reinforcing credibility for stakeholders and employees.

Prezentacje produktów i zapowiedzi premier

Materiały dostarczane przez freelancerów i agencje

Use dynamic logo reveals and short taglines before product videos, so launches feel cinematic and on-brand.

Materiały dostarczane przez freelancerów i agencje

Filmy z wydarzeń i materiały promocyjne

Quickly produce intros for client videos, proposals, and reels, delivering polished assets without long turnaround times.

Filmy z wydarzeń i materiały promocyjne

Filmy z wydarzeń i materiały promocyjne

Make countdown openers and sponsor-tag intros for event promos, live streams, and highlight reels, ready to drop into any edit.

Dlaczego HeyGen to najlepsze narzędzie do tworzenia AI Intro

HeyGen łączy szybkość z dopracowaniem, dzięki czemu otrzymujesz profesjonalne intro bez zatrudniania motion designera. Nasza AI zajmuje się układem, animacją i timingiem, a Ty zachowujesz pełną kontrolę nad stylem, kolorami i muzyką do swoich intro na YouTube. Zapewnij spójne otwarcie marki we wszystkich swoich kanałach wideo.

Dopracowane intro bez wysiłku projektowego

Twórz wysokiej jakości animowane intra z profesjonalnymi ruchami kamery, typografią i przejściami. Wszystko jest zoptymalizowane pod kątem przyciągania uwagi, aby pierwsze 3–8 sekund Twoich filmów na YouTube wyglądało jak produkcja studyjna.

Szablony gotowe dla marek i pełna personalizacja

Zacznij od profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, a następnie podmień logo, kolory, czcionki i muzykę, aby dopasować je do swojej marki. Zapisz zestawy brandowe, by zachować spójne intro we wszystkich kampaniach i u różnych twórców.

Szybkie iteracje i skalowalne wyniki

Twórz dziesiątki wersji intro w kilka minut za pomocą naszego generatora, eksportuj je w wielu formatach obrazu i szybko aktualizuj, gdy zmieniają się kampanie lub sezony, bez ponownego angażowania grafików.

Inteligentna animacja i odsłonięcie logo

Prześlij logo jako obraz do wideo lub tekst do wideo. Wybierz narzędzie, dobierz styl, a HeyGen wygeneruje animację, która podkreśli Twoje logo, z możliwością wyboru kamery, poświaty i czasu odsłonięcia dla gamingowego intro. Dopracuj długość trwania i efekty wejścia w kilka sekund.

Wybór muzyki i synchronizacja z rytmem

Wybierz spośród starannie dobranych ścieżek lub prześlij własne nagranie audio, a następnie automatycznie zsynchronizuj ruch, tempo i cięcia z rytmem, nadając swojemu intro naturalny rytm i energię.

Biblioteka szablonów i obsługa księgi marki

Uzyskaj dostęp do biblioteki profesjonalnych szablonów zoptymalizowanych pod różne tonacje i branże, zastosuj swój brand kit i zablokuj kolory oraz czcionki, aby zapewnić spójność w całym zespole.


Skorzystaj z biblioteki szablonów projektowanych przez designerów, zoptymalizowanych pod różne tonacje i branże, zastosuj swój brand kit i zablokuj kolory oraz czcionki, aby zapewnić spójność w całym zespole.

Eksport i optymalizacja w wielu formatach

Eksportuj intro jako pliki MP4 w formatach 16:9, 1:1 lub 9:16 albo pobieraj filmy z przezroczystym tłem do nakładek. Używaj predefiniowanych schematów nazewnictwa przy eksportach seryjnych, gotowych do przesyłania na platformy.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zorientowaliśmy się, że ten film, który nagrywałem co tydzień, wcale nie musi tak wyglądać. Nagle uświadomiliśmy sobie, że mogę po prostu napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z AI Intro Maker

Tworzenie wprowadzenia z HeyGen jest szybkie i łatwe do powtórzenia, idealne dla twórców i zespołów marketingowych.

Krok 1

Prześlij swoje zdjęcie

Wybierz wyraźny, wysokiej jakości obraz (PNG, JPG, HEIC lub WebP do 200 MB). HeyGen przeanalizuje go, aby wykryć kluczowe postacie, obiekty i elementy tła potrzebne do zaplanowania ruchu.

Krok 2

Dodaj swój skrypt lub nagranie audio

Wpisz skrypt lub prześlij nagranie swojego głosu, aby Avatar IV mógł precyzyjnie dopasować mowę do mimiki twarzy i ruchu ust.

Krok 3

Generuj ruch i klatki

HeyGen przewiduje naturalne trajektorie ruchu, automatycznie generuje klatki pośrednie i dodaje filmowe efekty, takie jak panoramowanie, zbliżenia i pochylenia kamery, aby stworzyć dynamiczną animację.

Krok 4

Dopracuj i wyeksportuj wideo

Sztuczna inteligencja dopracowuje oświetlenie, ciągłość cieni i przejścia, aby wygenerować dopracowany, realistyczny film, gotowy do udostępniania na dowolnej platformie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest generator wstępów wideo z AI?

Generator intro oparty na AI automatycznie przekształca proste dane wejściowe, takie jak logo, hasła reklamowe czy krótkie podpowiedzi tekstowe, w animowane wideo‑intra, oszczędzając czas i koszty projektowania.

Jak długi powinien być wstęp do filmu?

Wprowadzenia do treści cyfrowych zazwyczaj trwają od 3 do 8 sekund – krótsza forma pomaga utrzymać uwagę widzów i pozwala szybciej przejść do głównej części materiału.

Czy mogę przesłać własne logo i czcionki?

Tak, prześlij wektorowe lub PNG logotypy i dodaj własne fonty do swojego zestawu marki, aby każde intro na YouTube zachowywało dokładnie Twoją identyfikację wizualną.

Czy muzyka i efekty dźwiękowe są wliczone w cenę?

HeyGen oferuje starannie dobraną bibliotekę muzyczną i opcjonalne efekty dźwiękowe; możesz też przesyłać licencjonowane utwory, aby stworzyć własny branding audio w swoich filmach na YouTube.

Czy mogę eksportować przezroczyste intro do użycia jako nakładki?

Tak, eksportuj z kanałem alfa tam, gdzie jest to obsługiwane — to idealne rozwiązanie do umieszczania intro z logo na istniejącym materiale filmowym lub ruchomych tłach w Twoich projektach montażu wideo.

Jak mogę tworzyć intro na różne platformy?

Generuj wiele formatów obrazu z tego samego projektu, na przykład 16:9 dla YouTube, 1:1 dla postów w feedzie oraz 9:16 dla Stories i Reels.

Czy istnieje limit liczby intro, które mogę stworzyć?

Limity zależą od Twojego planu HeyGen – w darmowych pakietach często obowiązują ograniczenia liczby generacji, podczas gdy płatne plany oferują wyższe lub nielimitowane eksporty.

Czy wielu członków zespołu może współpracować przy projektach intro?

Tak, HeyGen obsługuje pracę zespołową dzięki zapisanym szablonom, współdzielonym zestawom elementów marki oraz dostępowi opartemu na rolach, co zapewnia spójne rezultaty.

Jak bardzo edytowalne są wygenerowane intro?

Bardzo łatwo edytowalny – możesz dostosować timing, podmienić muzykę, zmienić style animacji lub edytować warstwy tekstowe bez konieczności tworzenia wszystkiego od nowa, co sprawia, że idealnie nadaje się do tworzenia intro na YouTube.

Czy wygenerowane intro jest wolne od opłat licencyjnych i może być używane komercyjnie?

Zasoby, które tworzysz, należą do Ciebie zgodnie z warunkami HeyGen; upewnij się, że wszelka muzyka lub grafiki stron trzecich, które przesyłasz, są dopuszczone do użytku komercyjnego.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

