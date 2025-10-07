Generator reklam AI do szybkich, skutecznych reklam wideo

Twórz gotowe do emisji reklamy wideo dzięki generatorowi reklam AI zaprojektowanemu z myślą o szybkości i przejrzystości. Zacznij od produktu, oferty lub scenariusza i generuj dopracowane filmy reklamowe, w których obrazy, głos, napisy i tempo są automatycznie dopasowane. Bez nagrywania i skomplikowanego montażu.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Reklamy wideo w mediach społecznościowych

Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.

Kampanie związane z wprowadzaniem produktów na rynek

Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.

Reklamy promocyjne w e‑commerce

Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.

Ogłoszenia o nowych funkcjach SaaS

Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.

Reklamy lokalnych firm i usług

Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.

Testy A/B różnych wersji kreacji

Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.

Dlaczego HeyGen jest najlepszym generatorem reklam AI?

HeyGen zamienia każdy scenariusz w wysokiej jakości reklamę wideo w kilka minut. Zacznij od pomysłu, scenariusza lub kilku punktów w formie listy, następnie wygeneruj realistyczne sceny z mówiącymi postaciami i dokończ swoją reklamę bez tradycyjnego procesu produkcyjnego.

Błyskawiczne generowanie

Zmieniaj scenariusze w dopracowane filmy w kilka minut. To znacznie szybsze i tańsze niż nagrywanie, dogrywki czy skomplikowany montaż.

Zero krzywej uczenia się

Twórz filmy na profesjonalnym poziomie dzięki prostemu i intuicyjnemu procesowi. Bez doświadczenia w montażu. Bez technicznej konfiguracji. Po prostu napisz, wygeneruj, dopracuj.

Wszechstronny kreatywny edytor

Od pierwszej wersji aż po finalny eksport, tekstowy edytor HeyGen usprawnia cały proces. Aktualizuj kwestie, koryguj tempo, poprawiaj sceny i iteruj błyskawicznie — jak przy edycji dokumentu, a nie osi czasu.

Tworzenie na podstawie promptów i produktów

Zacznij od briefu, scenariusza lub informacji o produkcie, aby stworzyć treści reklamowe. Generator reklam oparty na AI przekształca te dane wejściowe w kompletne reklamy wideo z odpowiednią strukturą scen, warstwą wizualną i narracją dopasowaną do celów kampanii.

Generator wideo AI oparty na scenariuszu

Pracuj bezpośrednio na tekście, aby dopracować nagłówki, korzyści i oferty. Generator wideo AI automatycznie aktualizuje warstwę wizualną, głos i napisy, dzięki czemu testowanie i modyfikowanie reklam jest proste i szybkie.

Formaty i tempo gotowe do użycia na platformach

Generuj reklamy dopasowane rozmiarem i tempem do feedów społecznościowych, pre-rolli i innych placementów. Automatyczne formatowanie sprawia, że filmy wyglądają naturalnie i są przyjazne do przewijania we wszystkich kanałach.

Napisy i głos, które sprzedają

Automatycznie generowane napisy i naturalne brzmienie głosu zwiększają czytelność oraz dostępność wysoko skutecznych reklam tworzonych z pomocą AI. Reklamy pozostają efektywne nawet wtedy, gdy są oglądane bez dźwięku, co czyni je idealnymi na platformy takie jak Facebook i LinkedIn.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy mieliśmy film, który nagrywałem co tydzień. Nagle zrozumieliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z generatora reklam AI

Twórz reklamy wideo generowane przez AI w czterech prostych krokach.

Krok 1

Dodaj swój pomysł na reklamę

Wprowadź krótki opis, skrypt lub informacje o produkcie, aby stworzyć wysoko skuteczne reklamy. System przygotuje treści do tworzenia reklamowych wideo z wykorzystaniem AI.

Krok 2

Ukształtuj przekaz

Edytuj hooki, korzyści i oferty bezpośrednio w tekście. Narzędzie AI automatycznie dostosowuje sceny i tempo, usprawniając proces tworzenia reklam i zwiększając współczynnik konwersji.

Krok 3

Dostosuj wygląd i głos

Wybierz układ, napisy, branding i styl narracji. Czasowanie i synchronizacja ruchu ust są obsługiwane automatycznie przez platformę.

Krok 4

Generuj i eksportuj

Wyrenderuj finalną wersję reklamy wideo i wyeksportuj ją do kampanii reklamowych. Aktualizuj i generuj ją ponownie w dowolnym momencie, aby testować nowe ujęcia i warianty.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest generator reklam oparty na AI?

Generator reklam oparty na AI tworzy wysoko skuteczne filmy reklamowe na podstawie tekstu, promptów lub informacji o produkcie. Automatycznie przygotowuje warstwę wizualną, narrację, napisy oraz tempo materiału, dzięki czemu zespoły mogą uruchamiać kampanie wideo bez nagrywania, oprogramowania do montażu czy specjalistycznej wiedzy produkcyjnej.

Jakie rodzaje reklam mogę dzięki temu tworzyć?

Możesz tworzyć krótkie reklamy w mediach społecznościowych, promocje produktów, reklamy usług, ogłoszenia nowych funkcji oraz warianty kampanii. Generator reklam AI jest zaprojektowany do tworzenia zwięzłych, nastawionych na konwersję reklam wideo na różne kanały cyfrowe.

Jak szybko mogę wygenerować reklamy wideo?

Większość reklam wideo jest generowana w ciągu kilku minut dzięki technologii AI. Ponieważ edycja odbywa się na poziomie tekstu, aktualizowanie komunikatów lub testowanie nowych hooków w przepływach pracy opartych na AI jest znacznie szybsze niż w tradycyjnych procesach montażu wideo.

Czy mogę dostosować branding i elementy wizualne?

Tak, wykorzystanie najlepszych narzędzi AI może ulepszyć Twoje reklamy. Możesz zastosować firmowe kolory, układy i style wizualne, aby każdy film reklamowy był zgodny z wytycznymi Twojej marki, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego przekazu we wszystkich kampaniach.

Czy reklamy są zoptymalizowane pod różne platformy?

Tak. Filmy są generowane w formatach gotowych do użycia na platformach, z odpowiednim tempem, napisami i proporcjami obrazu, dzięki czemu można je łatwo publikować w mediach społecznościowych i na platformach reklamowych.

Czy mogę stworzyć wiele wersji jednej reklamy?

Tak. Możesz wygenerować wiele wersji z tego samego materiału wejściowego, aby przetestować haki, elementy wizualne i różne ujęcia komunikatu, bez konieczności tworzenia reklam od zera.

Czy potrzebuję doświadczenia w montażu wideo?

Nie. Ten proces został zaprojektowany z myślą o osobach, które nie zajmują się montażem. Ty pracujesz z tekstem i ustawieniami, a AI zajmuje się timingiem, warstwą wizualną i szczegółami produkcji.

W jakim formacie są eksportowane filmy reklamowe?

Filmy reklamowe są eksportowane jako standardowe pliki MP4, co ułatwia ich przesyłanie na platformy reklamowe, do serwisów społecznościowych oraz wewnętrznych narzędzi kampanijnych.

