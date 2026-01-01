Jak korzystać z Faceswap

Krok 1: Otwórz Face Swap
Otwórz aplikację Apps, przewiń w dół do All Apps i wybierz Face Swap.
Krok 2: Wybierz obraz źródłowy
Wybierz obraz źródłowy, który chcesz zmodyfikować.
Krok 3: Prześlij docelową twarz
Prześlij wyraźne, frontalne zdjęcie twarzy, którą chcesz zastosować. Upewnij się, że zdjęcie jest:
Krok 4: Przetwórz zamianę
Kliknij przycisk Process. Zobaczysz podgląd transformacji.
Krok 5: Sprawdź wynik
Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu, zapisz go do swojego awatara. Jeśli nie, wróć i zmień jedno z obrazów przed ponownym przetworzeniem.
Krok 6: Nazwij i zapisz swojego awatara
Nadaj swojemu awatarowi nazwę, a następnie kliknij Zapisz awatara, aby sfinalizować jego personalizację.
Krok 7: Użyj swojego awatara
Możesz teraz używać tego awatara w swoich projektach w AI Studio lub innych aplikacjach HeyGen.