Jak stworzyć nowy awatar za pomocą AI

Krok 1: Przejdź do zakładki Avatars

W menu HeyGen przejdź do Avatars i kliknij Create Avatar.

Krok 2: Wybierz projekt z AI

W oknie Utwórz swojego awatara najedź kursorem na Utwórz wirtualną postać i wybierz Projektuj z AI.

Krok 3: Wprowadź podstawowe dane swojego awatara

W sekcji Podstawy wprowadź informacje, takie jak:

imię

wiek

płeć

pochodzenie etniczne

Krok 4: Dodaj opis swojego wyglądu

Przejdź do sekcji Appearance i opisz, jak ma wyglądać Twój awatar. Jeśli potrzebujesz inspiracji, kliknij Try a Sample, aby skorzystać z jednego z gotowych promptów HeyGen i szybko zacząć.

Krok 5: Wybierz orientację, pozę i styl

Gdy opis będzie gotowy, wybierz dla swojego awatara:

orientację

poza

styl

Gdy wszystko wygląda dobrze, kliknij „Generuj podgląd”.

Krok 6: Sprawdź i zapisz swojego awatara

HeyGen wygeneruje kilka przykładowych awatarów do przejrzenia. Jeśli nie będziesz zadowolony z wyników, możesz:

wygeneruj ponownie

edytuj swój prompt

W przeciwnym razie kliknij Zapisz.

Krok 7: Wybierz głos

Zostaniesz poproszony o wybranie głosu dla swojego awatara. Masz następujące opcje:

wybierz głos z istniejącej biblioteki

sklonuj głos

zaprojektuj nowy głos

pozwól HeyGen automatycznie wybrać jedną, klikając Anuluj

Krok 8: Potwierdź i wygeneruj

Po potwierdzeniu głosu HeyGen wygeneruje nowego awatara i doda go do Twojej biblioteki awatarów.