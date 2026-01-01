Wat is HeyGen?
HeyGen is een AI-videogeneratieplatform waarmee gebruikers direct en efficiënt hoogwaardige video’s op schaal kunnen maken in meer dan 170 talen en dialecten. Of je nu content maakt voor marketing, training, e-learning of sales, HeyGen maakt videoproductie snel, schaalbaar en toegankelijk.
Videostorytelling toegankelijk maken
HeyGen is opgericht vanuit een eenvoudige overtuiging: het maken van video’s moet moeiteloos en voor iedereen toegankelijk zijn. Traditionele videoproductie is te duur, te traag en vaak intimiderend. Onze oprichter, Joshua Xu, zag dat het wegnemen van de camera met behulp van AI creativiteit voor iedereen kon ontsluiten. Nu kan iedereen, met alleen een script, hoogwaardige video’s genereren zonder te hoeven filmen, monteren of tegen budgetbeperkingen aan te lopen.
Uw partner in AI‑videocreatie
Het AI-videoplatform van HeyGen is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van moderne storytelling op schaal. Van avatar-gestuurde videoproductie tot realtime interactiviteit, vertaling en personalisatie: elk product is ontwikkeld om je te helpen je publiek snel, nauwkeurig en moeiteloos te betrekken.
Geen versnipperde AI-videotools meer
HeyGen’s reeks van ultramoderne AI‑producten brengt alles onder één dak voor een gestroomlijnde gebruikerservaring. Ontworpen voor schaalbaarheid en storytelling elimineert HeyGen de frictie van versnipperde tools, terwijl het ongemerkt voldoet aan de onzichtbare kwaliteitsdrempel die je publiek verwacht. Het is een krachtig, intuïtief alternatief dat een nieuwe standaard zet voor wat AI‑video kan doen.
Eén platform, onbeperkte toepassingen
Marketing
HeyGen geeft marketeers de vrijheid om op aanvraag video’s van professionele kwaliteit te maken. Met een script en een paar klikken kun je elk soort asset – van pdf’s tot blogs en presentaties – omzetten in overtuigende, merkconforme videocontent, wanneer je maar wilt en zonder je budget te overschrijden.
Leren & Ontwikkeling
HeyGen stelt teams in staat om gepersonaliseerde trainingsprogramma’s te maken, van compliance tot medewerkerontwikkeling en voortdurende bijscholing. Ons AI-videoplatform maakt het eenvoudig om impactvol leren op te schalen zonder in te leveren op kwaliteit of snelheid.
Verkoop
HeyGen stelt salesteams in staat om gepersonaliseerde outreach op schaal te leveren, van prospectie tot follow-ups en productdemo’s. Ons AI-videoplatform helpt accountmanagers opvallen in overvolle inboxen, deals sneller te sluiten en sterkere klantrelaties op te bouwen.
Use the HeyGen API to seamlessly integrate AI video generation into your workflows
API met betalen naar gebruik om video’s te genereren met de Video Agent, video’s te vertalen met Video Translation, spraak te creëren met Text-to-Speech-modellen en je workflow te versnellen door avatars te maken, video’s te genereren via de Studio API en templates te bouwen
Veelgestelde vragen
Wat is HeyGen?
HeyGen is een AI-platform voor het maken van video’s waarmee je direct hoogwaardige video’s op grote schaal kunt genereren. Er is geen camera, crew of montage-ervaring nodig. Het ondersteunt meer dan 170 talen en dialecten en is ontworpen voor uiteenlopende toepassingen, zoals marketing, learning & development, sales en meer.
Wat maakt HeyGen anders dan andere AI-videotools?
HeyGen is een alles-in-één platform dat scripting, avatars, bewerking en lokalisatie combineert in één naadloze workflow. In tegenstelling tot gefragmenteerde tools of platforms met een steile leercurve is HeyGen intuïtief, snel en ontworpen voor content van externe kwaliteit die met jouw behoeften meegroeit.
Heb ik ervaring met videoproductie nodig om HeyGen te gebruiken?
Helemaal niet. De gebruiksvriendelijke interface van HeyGen maakt het voor iedereen eenvoudig om in slechts een paar klikken verzorgde, professionele video’s te maken.
Kan ik met HeyGen aangepaste avatars maken?
Ja. Je kunt kiezen uit een uitgebreide bibliotheek met realistische avatars of je eigen digitale woordvoerder creëren die bij je merk past. Je hebt volledige controle over stemtoon, gebaren en presentatiestijl.
Hoe werkt videotranslatie in HeyGen?
Met de ingebouwde videotranslatie van HeyGen kun je je content vertalen naar meer dan 170 talen en dialecten, met realistische nasynchronisatie, nauwkeurige lipsynchronisatie en bewerkbare scripts. Het is een kostenefficiënte manier om video’s te lokaliseren zonder opnieuw op te nemen of stemacteurs in te huren.
Wat is een gepersonaliseerde video en hoe kan ik die gebruiken?
Met gepersonaliseerde video kun je unieke video’s maken voor elke kijker op basis van CRM-gegevens of andere variabelen, zoals naam, bedrijf of locatie. Het is een krachtig middel om de betrokkenheid te vergroten bij marketing, outreach, onboarding en customer success.
Wat zijn interactieve avatars?
Interactieve avatars zijn door AI aangestuurde virtuele presentatoren die kijkers in real time kunnen betrekken. Ze kunnen vragen beantwoorden, gebruikers begeleiden of dynamische content leveren door te koppelen aan scripts of kennisbanken, waardoor statische content verandert in interactieve, tweerichtingservaringen.
Wat voor soort bedrijven gebruiken HeyGen?
Meer dan 85.000 bedrijven—van startups tot grote ondernemingen—gebruiken HeyGen in verschillende afdelingen, waaronder marketing, L&D, klantenservice en sales. Bekende gebruikers zijn onder andere OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy en meer.
Hoeveel tijd en geld kan HeyGen mij besparen?
Gemiddeld melden gebruikers een vermindering van 50% in de nabewerkingstijd, besparen ze 3 uur per video en verlagen ze de vertaalkosten met 80%. Gebruik onze ROI-calculator om de potentiële besparingen voor jouw team te berekenen.
Kan ik HeyGen integreren met mijn bestaande tools?
Ja. HeyGen biedt integraties met populaire platforms, CRM-systemen en leersystemen om je te helpen workflows te stroomlijnen en content op grote schaal te personaliseren.