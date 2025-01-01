Als het aankomt op advertentiecampagnes, kunnen snelheid en kwaliteit het verschil betekenen tussen succes en gemiste kansen. Met HeyGen kunnen marketeers professionele, in het oog springende advertenties voor meerdere platformen creëren in een fractie van de tijd. Kom meer te weten over hoe je effectieve advertenties maakt met HeyGen. Schaal hoogwaardige content zonder je budget te overschrijden of je team uit te putten. Schaal hoogwaardige content zonder je budget te overschrijden of je team uit te putten.
Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.
Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.
Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.
Discover how trivago saves 3-4 months and localizes ads for 30 markets.
Discover how Tomorrow.io scales personalized video content.
See how Ogilvy uses HeyGen to create personalized ads that sing.
"We hebben tests uitgevoerd met andere gepersonaliseerde videoplatforms, en HeyGen was de beste wat betreft kwaliteit. We waren vanaf het begin transparant tegen hun team vanwege de risicovolle, maar potentieel zeer lonende omgeving van het voor de eerste keer proberen, en het risico was het waard."
Kelly Peters
VP van Marketing bij Tomorrow.io
Hoe maak je videoreclames met HeyGen
Log in op HeyGen en begin in slechts enkele minuten met het maken van opvallende door AI gegenereerde advertenties. Je kunt ook een videoadvertentie genereren vanuit een link met behulp van URL-naar-Video.
HeyGen is een door AI aangedreven videoproductieplatform dat het maken van professionele advertenties vereenvoudigt. Het helpt marketeers om snel videoreclames te produceren voor sociale media, display of retargeting—zonder dure productie of lange productietijden.
Door traditionele productieworkflows te vervangen door AI. U kunt sjablonen kiezen, uw script, merkelementen en een levensechte AI-avatar invoegen om binnen enkele minuten in plaats van dagen of weken definitieve advertenties te produceren.
Zeker weten! HeyGen ondersteunt het maken van advertenties voor Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube en meer. Pas de beeldverhouding en lengte aan om aan de specificaties van elk kanaal te voldoen.
Je kunt de boodschap, visuals of voice-over van elke advertentie aanpassen voor verschillende doelgroepen of talen, wat ideaal is voor retargeting, lokalisatie of ABM-campagnes.
Ja. De vertaaltools van HeyGen stellen je in staat om advertenties te genereren in meer dan 170 talen en dialecten, met nauwkeurige lipsynchronisatie voor realistische voice-overs. Het is ideaal voor wereldwijde campagnes die authenticiteit moeten behouden in verschillende regio's.
Nee. De gebruiksvriendelijke interface en de editor met slepen-en-neerzetten van HeyGen maken geavanceerd bewerken toegankelijk voor iedereen, ongeacht ervaring.
HeyGen elimineert de noodzaak voor volledige productieteams, dure opnames en geavanceerde nabewerking. De door AI aangedreven aanpak verlaagt drastisch de kosten voor het intern creëren van hoogwaardige advertenties.
Je kunt snel oude advertentie-inhoud bijwerken of lokaliseren, het formaat aanpassen voor verschillende platforms, nieuwe branding integreren of berichten vervangen, waardoor bestaande video's effectief gerecycled worden voor nieuwe campagnes. Dit maximaliseert de waarde van je inhoud terwijl het je tijd bespaart.
HeyGen onderscheidt zich met zijn levensechte AI-avatars, geavanceerde lokalisatiecapaciteiten en gestroomlijnd videocreatieproces. Het is ontwikkeld voor marketeers die snel hoogwaardige, schaalbare content moeten creëren, waardoor het ideaal is voor moderne reclamecampagnes.
HeyGen vereenvoudigt wereldwijde advertentiecampagnes door vertaling, lokalisatie en personalisatie aan te bieden in één platform. Je kunt snel advertenties produceren voor meerdere regio's, waarbij je consistentie en authenticiteit over verschillende markten waarborgt zonder extra complexiteit.
Beginnen is eenvoudig. Meld je aan voor een gratis account, verken de sjablonen en functies van het platform en maak je eerste advertentie in slechts enkele minuten. De intuïtieve hulpmiddelen van HeyGen maken het eenvoudig om boeiende advertenties te produceren, of je nu een lokale campagne voert of wereldwijd lanceert.
Ja! HeyGen is ontworpen om teams van elke grootte te helpen impactvolle advertenties te maken zonder dat er een groot budget of uitgebreide middelen nodig zijn. De betaalbare prijzen en tijdbesparende hulpmiddelen maken het perfect voor kleine marketingteams die hun output willen maximaliseren.
HeyGen past gemakkelijk in uw bestaande workflow. Nadat u uw video's heeft gemaakt, kunt u ze downloaden en uploaden naar uw favoriete advertentieplatforms, CRM's of contentbeheertools voor een naadloze distributie.
HeyGen is veelzijdig en ondersteunt een breed scala aan advertentietypes, waaronder sociale media advertenties, retargeting video's, uitlegadvertenties en gelokaliseerde campagnes. De tools zijn ontworpen om je te helpen inhoud te produceren die opvalt en resultaten oplevert.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.