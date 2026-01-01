Meet de echte impact

van AI-videoproductie

op je bedrijfsresultaat

Ontdek hoeveel tijd en budget jouw team kan besparen met het AI-videoplatform van HeyGen. Onze AI video ROI calculator laat zien hoeveel budget je kunt besparen, of je nu gepersonaliseerde marketingvideo’s maakt of e-learningcontent versnelt. Met deze calculator kun je kostenbesparingen, productie-efficiëntie en omzetpotentieel meten.

120,181,748Gegenereerde video's
93,816,733Gegenereerde avatars
16,529,670Video's vertaald
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Bereken uw ROI

Hoe kan HeyGen u geld besparen?

Versnel de productietijd

Met HeyGen gaat het maken van video’s aanzienlijk sneller, wat direct leidt tot kostenbesparingen. In plaats van te vertrouwen op trage montageprocessen of eindeloze afstemming met productieteams, kunnen gebruikers binnen enkele minuten video’s genereren met behulp van templates en intuïtieve tools. Updates zijn snel en eenvoudig—een script aanpassen, van taal wisselen of de branding bijwerken betekent niet dat je helemaal opnieuw hoeft te beginnen met onze AI-videomaker. Deze efficiëntie vermindert het aantal factureerbare uren en minimaliseert vertragingen, waardoor teams wendbaar blijven en hun budget beter onder controle houden.

Elimineer traditionele kosten

Vervang de noodzaak van dure filmopstellingen door video’s volledig met AI te produceren. Zeg vaarwel tegen kosten voor camera’s, studio’s, belichting en crews op locatie. De realistische AI‑avatars en stemmen van HeyGen besparen bedrijven bovendien geld op acteurs en voice-overs. Zonder zich zorgen te hoeven maken over fysieke sets of locaties kunnen organisaties de productiekosten aanzienlijk verlagen en toch hoogwaardige AI-gegenereerde video’s.

Maak video’s op grote schaal

HeyGen stelt interne teams van elk ervaringsniveau in staat om hoogwaardige video’s te maken zonder uitbesteding aan dure bureaus of freelancers. Onze gebruiksvriendelijke interface en automatiseringstools maken het mogelijk om op schaal content te produceren, waaronder meertalige video’s via AI-powered dubbing en voice cloning. Door alles te bundelen in één platform besparen bedrijven bovendien op kosten voor softwarelicenties voor montage-, animatie- en lokalisatietools. Ontdek de voordelen van meertalige videoproductie.

Klantverhalen

Ontdek hoe bedrijven tijd en geld besparen met AI‑video

Würth verlaagt de kosten voor videotranscriptie met 80% en de tijd met 50%

Würth verlaagt de kosten voor videotranscriptie met 80% en de tijd met 50%

Met HeyGen produceert Würth professionele, AI-gestuurde video’s in meer dan 10 talen, waarmee ze hun manier van medewerkers trainen en communiceren met wereldwijde teams transformeren.

Trivago bespaart 3–4 maanden en lokaliseert advertenties voor 30 markten

Trivago bespaart 3–4 maanden en lokaliseert advertenties voor 30 markten

Ontdek hoe het creatieve team van trivago HeyGen inzette om de postproductietijd met 50% te verkorten en de wereldwijde lokalisatie van advertenties te stroomlijnen, terwijl de merkconsistentie volledig behouden bleef.

Sibelco verlaagt de kosten van trainingsvideo’s met €1.000 per minuut

Sibelco verlaagt de kosten van trainingsvideo’s met €1.000 per minuut

Met HeyGen maakt het Learning & Development-team van Sibelco meer trainingscontent, sneller, waarbij de complexiteit van traditionele videoproductie wordt weggenomen.

Veelgestelde vragen over de Video-ROI-calculator

Hoe versnelt het AI-videoplatform van HeyGen de videoproductie?

HeyGen maakt snellere videoproductie mogelijk door gebruikers gebruik te laten maken van templates en intuïtieve tools, waardoor de benodigde tijd aanzienlijk wordt verkort in vergelijking met traditionele methoden.Meld je nu aan en ervaar zelf de snelle efficiëntie van HeyGen!

Wat zijn de financiële voordelen van het gebruik van HeyGen voor videoproductie?

HeyGen vervangt dure traditionele opstellingen door AI-gedreven oplossingen, waardoor je bespaart op apparatuur-, acteur- en crewkosten en toch video’s van hoge kwaliteit krijgt. Gebruik onze ROI-calculator om je potentiële besparingen te berekenen!

Kunnen bedrijven met HeyGen video’s in meerdere talen maken?

Ja, met de AI-gestuurde dubbing en voice cloning van HeyGen kun je meertalige video’s maken zonder extra middelen. Lees meer over de voordelen van het maken van meertalige video’s.

Hoe kan HeyGen specifiek marketing- en e-learningteams helpen?

Marketingteams kunnen gepersonaliseerde video’s efficiënt opschalen, terwijl e-learningteams content eenvoudig kunnen bijwerken zonder fysieke productieomgevingen nodig te hebben. Begin gratis en ontdek hoe HeyGen je projecten kan stroomlijnen!

Is er een tool om de ROI van het gebruik van HeyGen te berekenen?

Ja, HeyGen biedt een ROI-calculator om de potentiële besparingen op productiekosten, tijd en middelen voor uw bedrijf inzichtelijk te maken.

Wat is het rendement (ROI) van het gebruik van HeyGen voor videoproductie?

De ROI-calculator van HeyGen helpt je de mogelijke besparingen op productiekosten, tijd en middelen te kwantificeren, zodat je weloverwogen, datagedreven beslissingen kunt nemen voor je bedrijf.

Zijn er extra kosten of verborgen toeslagen bij HeyGen?

Geen verborgen kosten. HeyGen werkt met een abonnementsmodel, zodat je kunt rekenen op voorspelbare, schaalbare prijzen zonder onverwachte productiekosten.

Bereken de ROI met AI-videoproductie | HeyGen