HeyGen per Fondatori

 Crea il video di cui la tua startup ha bisogno in pochi minuti, non mesi

Trasforma i tuoi aggiornamenti in video che le persone guardano davvero. Con il tuo gemello digitale, puoi rapidamente realizzare annunci video di qualità aziendale del fondatore, spiegazioni di prodotti, post sui social e formazione. Senza studio. Senza riprese.

G24.8Oltre 1.000 recensioni
Cresci senza rallentare

HeyGen consente ai fondatori di startup di fare di più con meno, creando contenuti video di alto volume, alta qualità e scalabili senza prosciugare il loro limitato budget o tempo. Concentra le tue risorse sullo sviluppo del prodotto e sulla crescita invece.

Il vantaggio grintoso

La produzione video tradizionale è costosa e richiede molto tempo. HeyGen elimina queste barriere.

Essere presenti ovunque

Scala il tuo volto e la tua voce con un gemello digitale e un clone vocale. Presentati ai clienti, agli investitori e al tuo team su ogni canale fin dal primo giorno.

Muoviti con la velocità di una startup

Crea annunci video del fondatore, video esplicativi, clip sociali e formazione in pochi minuti con uno script o un prompt. Non è necessario uno studio o una troupe.

Sempre in linea con il marchio

Blocca font, colori, loghi e sovrimpressioni con il Brand Kit in modo che ogni video sia coerente fin dal primo giorno.

Casi d'uso

La tua strategia video guidata dal fondatore, potenziata da HeyGen 

Ogni aggiornamento merita un video. Ora ci vogliono minuti, non mesi.

Annunci del fondatore

Annunci del fondatore

Lancia funzionalità, condividi traguardi o mobilita il team con un messaggio video del CEO. Registra una volta con il tuo gemello digitale, poi distribuisci video comunicativi in pochi minuti.

Spiegazioni del prodotto

Spiegazioni del prodotto

Trasforma le funzionalità complesse in dimostrazioni semplici e visualizzabili. Sostituisci gli screenshot o modifica la sceneggiatura e rigenera in qualsiasi momento in modo che gli esempi di video dimostrativi del tuo prodotto siano sempre aggiornati con l'ultima versione.

Video sociali

Video sociali

Pubblica brevi clip che aumentano la portata e la fiducia. Programma un mese di post con sottotitoli automatici e dimensioni ad un clic per Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts e TikTok.

Formazione

Formazione

Accogli clienti e nuovi assunti con istruzioni coerenti e chiare. Combina il tuo gemello digitale con la cattura dello schermo così gli aggiornamenti sono rapidi e sempre conformi al marchio.

Il prodotto in più rapida crescita su G2 per un motivo

Meno produzione, più comunicazione, crescita più rapida. Questi sono risultati reali dei nostri clienti

10Xaumento della velocità di produzione video
5Xaumento della creazione di video
40% aumento del tempo di visione dei video
13% CTRquando confrontato con il periodo precedente all'uso di HeyGen 
5Xritorno sulla spesa pubblicitaria
Capacità

Principali capacità che i fondatori adorano 

Gemello digitale

Gemello digitale

Crea una versione realistica di te stesso che appaia nei tuoi video con movimenti naturali ed espressioni. Perfetto per un annuncio, introduzione e video esplicativo di avvio.

Clonazione della voce

Clonazione della voce

Abbina la tua vera voce con alta fedeltà. Modifica una frase o aggiorna un paragrafo senza dover ri-registrare per mantenere la consistenza del tono e dell'energia in tutti i video.

Aggiornamenti facili

Aggiornamenti facili

Modifica lo script, cambia uno schermo e premi genera. Niente nuove riprese, nessuna attesa. Documenti, tour e formazione rimangono aggiornati così avrai sempre i migliori video dimostrativi del prodotto.

Modelli e proporzioni

Modelli e proporzioni

Inizia con layout collaudati per note di lancio, video di aggiornamento per investitori, spiegazioni di funzionalità e clip social. Esporta in verticale, quadrato o orizzontale con un solo clic.

Sottotitoli e didascalie automatici

Sottotitoli e didascalie automatici

Migliora la comprensione e l'accessibilità attraverso canali, riunioni e geografie.

Kit del marchio

Kit del marchio

Carica il tuo logo, i colori, i font, i lower thirds e le schermate di intro/conclusione. Assicura la coerenza in tutta la tua libreria video.

Come funziona

Da idea a video istantaneamente

Trasforma la tua voce di fondatore in video guardabili e coerenti con il marchio senza bisogno di uno studio o di riprese aggiuntive.

Passo 1

Registra una volta

Crea il tuo gemello digitale e clone vocale attraverso una semplice procedura guidata. Cattura la tua presenza una volta, poi sii ovunque quando conta.

Registra una volta
Passaggio 2

Sceneggiatura (o comando)

Scrivi un prompt, incolla la tua bozza o utilizza l'assistente per script per rendere il messaggio più incisivo. Mantienilo chiaro, umano e pronto a incantare gli spettatori.

Sceneggiatura (o comando)
Passaggio 3

Crea e genera

Applica il tuo Kit di Brand, aggiungi schermate o risorse, scegli il rapporto d'aspetto e clicca su genera. Risultati di qualità da studio in pochi minuti.

Crea e genera
Passaggio 4

Pubblica e aggiorna

Scarica, incorpora o condividi sui tuoi canali in qualità 4k. Modifica una riga in seguito, rigenera e mantieni aggiornato ogni video man mano che il tuo prodotto viene spedito.

Pubblica e aggiorna
Certificato per soddisfare gli standard globali di sicurezza e conformità

Blog

Risorse

20 eventi startup da non perdere

20 eventi startup a cui devi assolutamente partecipare

Esplora 20 eventi imperdibili per startup a San Francisco nel 2025 e scopri come i fondatori possono utilizzare i video di HeyGen AI per presentare, fare networking e gestire i follow-up.

Visualizza altro
Programmi di finanziamento e sovvenzioni per startup

Programmi di finanziamento e sovvenzioni per startup

La guida al finanziamento delle startup di San Francisco del 2025 include sovvenzioni attive, acceleratori e programmi di venture capital con importi, scadenze e criteri di ammissibilità in vari settori.

Visualizza altro
35 venture capitalist, acceleratori e incubatori

35 venture capitalist, acceleratori e incubatori

Questa guida del 2025 elenca 35 tra le migliori società di venture capital, acceleratori e incubatori a San Francisco per aiutare gli imprenditori a trovare gli investitori e i programmi giusti per crescere.

Vedi altro

Crea il mio video di presentazione

Scopri come le startup come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con l'intelligenza artificiale video più innovativa.
Domande Frequenti

Cos'è HeyGen per i Fondatori?

HeyGen per Fondatori aiuta i leader di startup a creare video di fondatori, prodotti e team di qualità da studio in pochi minuti utilizzando la generazione video alimentata da intelligenza artificiale.

Come possono i fondatori utilizzare HeyGen per creare i migliori video dimostrativi di prodotto e video esplicativi di prodotto?

I fondatori possono trasformare panoramica delle funzionalità, video di aggiornamento per investitori o guide per gli utenti in video dimostrativi e spiegazioni coinvolgenti utilizzando uno script o un semplice prompt.

Quali tipi di video per startup funzionano meglio con HeyGen?

HeyGen è ideale per video di fondatori, video esplicativi di prodotti, video di aggiornamento per investitori e video di lancio di prodotti che mantengono le startup visibili e coerenti.

HeyGen è adatto per startup in fase iniziale con budget ridotti?

Sì. HeyGen sostituisce costosi team di produzione con strumenti video AI scalabili, aiutando le startup a comunicare efficacemente risparmiando tempo e denaro.

Come protegge HeyGen la somiglianza e i dati dei fondatori?

HeyGen rispetta gli standard SOC 2 Tipo II, GDPR e CCPA per garantire che ogni gemello digitale e video rimanga privato, sicuro e conforme.

Come possono le startup utilizzare HeyGen per creare video di aggiornamento per gli investitori?

Le startup possono trasformare i rapporti periodici per gli investitori in aggiornamenti video coinvolgenti in pochi minuti. Con HeyGen, i fondatori possono registrare una volta e generare automaticamente video raffinati pronti per gli investitori che comunicano chiaramente traguardi, metriche e obiettivi.

Cosa rende HeyGen diverso dagli altri creatori di video per startup?

HeyGen utilizza l'intelligenza artificiale per creare gemelli digitali realistici e modelli personalizzati in modo che i fondatori possano produrre video esplicativi per startup, dimostrazioni di prodotto e messaggi video del CEO che corrispondano alla loro identità di marca senza dipendere da una troupe di produzione.

HeyGen può aiutare con video di lancio del prodotto e dimostrazioni?

Sì. I fondatori possono utilizzare HeyGen per creare istantaneamente video di lancio del prodotto o esempi di video dimostrativi caricando risorse, aggiungendo uno script e generando video potenziati dall'intelligenza artificiale che rimangono perfettamente in linea con il marchio su ogni canale.