Lascia perdere le lunghe email e i blog. Con HeyGen, puoi creare rapidamente video di prodotto di alta qualità per presentare nuovi prodotti, spiegare le caratteristiche principali e coinvolgere i clienti, il tutto senza un team di produzione.
Static images and text can’t capture the excitement of a new product launch. HeyGen helps you create sizzle reels and polished videos that turn heads, spark curiosity, and leave a lasting impression. Make your product announcement unforgettable with visuals that wow your audience.
Product launches move fast, and traditional video production often can’t keep up. HeyGen allows you to create high-quality, on-brand announcement videos in minutes without stress or delays. Stay on track and deliver a launch that’s as polished as your product.
Translating and localizing product content is resource-intensive. HeyGen streamlines the process by automatically generating localized versions of your product videos with AI-powered voiceovers and lip-syncing, ensuring consistency across markets without additional production costs or effort.
From product explainers to personalized campaigns, AI tools enable small teams to compete with industry giants, drive innovation, and transform how they connect with audiences.
Come
creare annunci di prodotto con HeyGen
Accedi a HeyGen e preparati a creare video di prodotti stupendi e di qualità professionale in pochi minuti.
Un video di presentazione di un prodotto è un breve video coinvolgente che introduce un nuovo prodotto, funzionalità o servizio. Aiuta le aziende a comunicare i benefici chiave, a generare entusiasmo e a stimolare l'adozione.
I video dei prodotti sono uno dei modi più efficaci per coinvolgere il pubblico e spiegare nuovi prodotti. Rispetto ai contenuti statici, i video aumentano la ritenzione, migliorano la chiarezza e rendono gli annunci più convincenti. HeyGen rende facile per i responsabili di marketing dei prodotti creare video di alta qualità rapidamente senza la necessità di un team di produzione video.
HeyGen offre strumenti video alimentati da intelligenza artificiale che permettono ai responsabili di marketing di prodotto di generare video professionali di qualità in pochi minuti. Con modelli personalizzabili, avatar AI realistici e strumenti di modifica facili da usare, HeyGen semplifica la creazione di video mantenendo al contempo la coerenza del marchio.
Sì. HeyGen ti permette di aggiungere i colori del tuo marchio, i font, i loghi e altri elementi visivi per garantire che i tuoi video di prodotto siano in linea con il branding della tua azienda. Puoi anche regolare il tono e lo stile per adattarli a diversi pubblici.
Sì. HeyGen supporta la traduzione e la localizzazione di video con doppiaggio AI e sincronizzazione labiale in più lingue. Questo rende facile scalare i video dei prodotti per un pubblico globale senza costi di produzione aggiuntivi.
No. HeyGen è progettato per i marketer senza esperienza di montaggio video. I suoi strumenti intuitivi drag-and-drop ti permettono di creare velocemente video di prodotto raffinati, senza necessità di competenze tecniche.
HeyGen può essere utilizzato per creare video di prodotti per nuovi lanci di prodotto, aggiornamenti delle funzionalità, espansioni dei servizi, annunci di programmi beta e aggiornamenti di abilitazione interna. Puoi personalizzare il tuo video per clienti esterni, team di vendita o stakeholder interni.
La lunghezza ideale per i video di prodotto è di 30 a 90 secondi. Questo mantiene il tuo pubblico coinvolto fornendo le informazioni chiave in modo conciso. Con HeyGen, puoi creare rapidamente più versioni adatte a diverse piattaforme, come i social media, le email e le pagine di atterraggio.
Puoi condividere i video dei tuoi prodotti su più canali, inclusi campagne email, siti web aziendali, pagine di atterraggio, LinkedIn, YouTube, X e strumenti di comunicazione interna come Slack o Microsoft Teams.
Con HeyGen, puoi creare video di prodotti di alta qualità in pochi minuti. Utilizzando avatar AI, modelli e doppiaggi automatizzati si elimina la necessità di una lunga produzione video, aiutandoti a rispettare le strette scadenze di lancio.
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