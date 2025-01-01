For STUDIO 47, a leading regional news broadcaster in Germany, delivering constant news for the North Rhine-Westphalia region, the country’s most populous state, is no easy feat. To stay on top of breaking news, investigative journalism, and innovative stories, STUDIO 47 requires its newsroom to achieve high output and speed while maintaining a high bar for quality and accuracy when producing stories. Since integrating HeyGen’s AI avatars to streamline video production, STUDIO 47 isn’t just reporting on the innovation in the region—they’re making headlines themselves.

“Il nostro obiettivo principale è quello di liberare i giornalisti per compiti di maggiore valore utilizzando l'IA come un ‘lavapiatti giornalistico’—gestendo il lavoro di routine in modo che gli editor possano concentrarsi sul giornalismo investigativo e approfondito,” ha detto Sascha Devigne, caporedattore di STUDIO 47.

Affrontare le risorse limitate in redazione

Con oltre 650.000 spettatori e un canale di notizie attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il personale e le risorse tecniche limitate hanno ostacolato la quantità di contenuti che redattori e conduttori potevano produrre presso STUDIO 47. Nell'ambito più ampio del giornalismo locale, STUDIO 47 ha affrontato le stesse sfide di altre aziende di media: budget ridotti, l'evoluzione delle preferenze del pubblico e l'aumento dei costi di produzione. Tuttavia, l'importanza delle emittenti locali e il loro ruolo nel fornire contenuti pertinenti al loro pubblico rimangono critici. Sascha è chiamato ad aiutare la sua azienda e altre aziende di media in Germania a superare queste sfide.

In un post recente sul blog, condivide: “La situazione economica sta influenzando molte aziende di media regionali e locali che cercano l'ottimizzazione dei costi. E poiché l'IA e l'automazione possono essere un ottimo modo per ridurre i costi senza perdere qualità, non dovremmo temerle. Dovremmo accoglierle e sfruttarle al meglio nel nostro lavoro editoriale.”

Sfruttando la tecnologia AI di HeyGen per scalare contenuti di alta qualità

Mentre STUDIO 47 si affidava all'AI per modernizzare i flussi di lavoro, si è rivolto a HeyGen per potenziare NewsHub, la sua piattaforma redazionale. Con le funzionalità di HeyGen, il team può utilizzare l'AI per creare script, automatizzare la produzione di voice-over, generare avatar AI per i suoi presentatori di notizie e adattare i contenuti per la distribuzione multicanale attraverso televisione, web e social media. HeyGen consente una narrazione fluida, un maggiore raggiungimento attraverso la localizzazione potenziata dall'AI, una consegna delle notizie più rapida e un notevole risparmio sui costi. Inoltre, l'integrazione dell'API di HeyGen funziona senza problemi all'interno della suite di strumenti AI già esistente di STUDIO 47, che include NewsHub, BotCast e ClipSense.