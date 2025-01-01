For STUDIO 47, a leading regional news broadcaster in Germany, delivering constant news for the North Rhine-Westphalia region, the country’s most populous state, is no easy feat. To stay on top of breaking news, investigative journalism, and innovative stories, STUDIO 47 requires its newsroom to achieve high output and speed while maintaining a high bar for quality and accuracy when producing stories. Since integrating HeyGen’s AI avatars to streamline video production, STUDIO 47 isn’t just reporting on the innovation in the region—they’re making headlines themselves.
“Il nostro obiettivo principale è quello di liberare i giornalisti per compiti di maggiore valore utilizzando l'IA come un ‘lavapiatti giornalistico’—gestendo il lavoro di routine in modo che gli editor possano concentrarsi sul giornalismo investigativo e approfondito,” ha detto Sascha Devigne, caporedattore di STUDIO 47.
Affrontare le risorse limitate in redazione
Con oltre 650.000 spettatori e un canale di notizie attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il personale e le risorse tecniche limitate hanno ostacolato la quantità di contenuti che redattori e conduttori potevano produrre presso STUDIO 47. Nell'ambito più ampio del giornalismo locale, STUDIO 47 ha affrontato le stesse sfide di altre aziende di media: budget ridotti, l'evoluzione delle preferenze del pubblico e l'aumento dei costi di produzione. Tuttavia, l'importanza delle emittenti locali e il loro ruolo nel fornire contenuti pertinenti al loro pubblico rimangono critici. Sascha è chiamato ad aiutare la sua azienda e altre aziende di media in Germania a superare queste sfide.
In un post recente sul blog, condivide: “La situazione economica sta influenzando molte aziende di media regionali e locali che cercano l'ottimizzazione dei costi. E poiché l'IA e l'automazione possono essere un ottimo modo per ridurre i costi senza perdere qualità, non dovremmo temerle. Dovremmo accoglierle e sfruttarle al meglio nel nostro lavoro editoriale.”
Sfruttando la tecnologia AI di HeyGen per scalare contenuti di alta qualità
Mentre STUDIO 47 si affidava all'AI per modernizzare i flussi di lavoro, si è rivolto a HeyGen per potenziare NewsHub, la sua piattaforma redazionale. Con le funzionalità di HeyGen, il team può utilizzare l'AI per creare script, automatizzare la produzione di voice-over, generare avatar AI per i suoi presentatori di notizie e adattare i contenuti per la distribuzione multicanale attraverso televisione, web e social media. HeyGen consente una narrazione fluida, un maggiore raggiungimento attraverso la localizzazione potenziata dall'AI, una consegna delle notizie più rapida e un notevole risparmio sui costi. Inoltre, l'integrazione dell'API di HeyGen funziona senza problemi all'interno della suite di strumenti AI già esistente di STUDIO 47, che include NewsHub, BotCast e ClipSense.
L'aggiornamento settimanale di STUDIO 47, “wochenupdate”, è reso possibile dalle funzionalità dell'avatar di HeyGen
Dato che l'industria dipende fortemente da conduttori e reporter, la caratteristica più impressionante di STUDIO 47 è data dagli avatar AI scalabili e di alta qualità di HeyGen. Prima dell'arrivo di HeyGen, produrre notiziari quotidiani e di ultim'ora era oneroso sia in termini di risorse che di costi: richiedeva molto tempo in studio, era limitato dalla disponibilità dei presentatori e comportava un costoso lavoro di post-produzione. Con HeyGen, il team ha creato avatar digitali di popolari conduttori televisivi, volti noti a molti telespettatori. Gli avatar AI di alta qualità di HeyGen hanno rivoluzionato il flusso di lavoro di STUDIO 47, eliminando la necessità di registrazioni in studio e la programmazione dei reporter. Gli avatar AI hanno reso possibile la produzione di contenuti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, hanno espanso l'offerta in più lingue e ridotto i costi di produzione del 60%, permettendo infine a STUDIO 47 di incrementare la sua produzione di notizie.
“HeyGen ha cambiato radicalmente il modo in cui STUDIO 47 produce notizie. Integrando avatar AI nella nostra redazione, abbiamo ridefinito il giornalismo regionale, rendendolo scalabile, economicamente efficiente e proiettato verso il futuro,” ha detto Sascha.
Trasmettendo soluzioni all'industria più ampia
Oltre a fornire notizie regionali allo stato più popoloso della Germania, STUDIO 47 offre servizi di produzione multimediale a clienti in tutta la Germania, Austria e Paesi Bassi, inclusi organizzazioni mediatiche regionali e locali, piattaforme di media online e redazioni digitali. Questi servizi di produzione multimediale includono le soluzioni potenziate dall'intelligenza artificiale che hanno sviluppato per potenziare altre redazioni e aziende mediatiche. Con HeyGen, STUDIO 47 ha raggiunto una produzione di notizie 80% più veloce e una riduzione dei costi del 60% nelle spese di studio e post-produzione.
È attraverso questa partnership che STUDIO 47 può riscrivere le regole del giornalismo—rendendo infine l'industria a prova di futuro attraverso la riduzione dei costi e la creazione di un motore di contenuti costante.