Ratava is an AI media agency that blends traditional filmmaking with AI avatars and generative tools to create videos for B2B communications, marketing, sales, and internal messaging. Led by creative directors Maximus Jenkins and Kaleb Manske, Ratava works with clients across marketing agencies, brokerages, and franchises who all need dynamic, high-volume video content without the heavy burden of traditional production.

Prima di integrare HeyGen, Ratava si trovava di fronte a ricorrenti colli di bottiglia. Ogni servizio fotografico con i clienti, specialmente con gli esecutivi, richiedeva una programmazione precisa, molteplici riprese e un'estesa coordinazione. “Facevamo una sessione con un CEO e dovevamo ottenere tutto perfetto in quel giorno,” ha detto Massimo. Se qualcosa non veniva catturato correttamente, non c'era un modo semplice per tornare indietro. Gli esecutivi erano spesso premuti dal tempo, a disagio davanti alla telecamera, o non disponibili per nuove riprese, il che significava che una singola opportunità persa poteva bloccare un intero progetto.

Il processo di produzione stesso ha aumentato lo sforzo. I giorni limitati di ripresa hanno creato scadenze strette, mentre i talenti nervosi o timidi davanti alla telecamera hanno rallentato il ritmo. La post-produzione ha allungato ulteriormente i progetti, rendendo difficile fornire contenuti freschi rapidamente. “Una delle sfide più grandi era semplicemente quella di far stare qualcuno davanti alla telecamera,” ha spiegato Maximus. Per i clienti che avevano bisogno di un flusso costante e personalizzato di video, queste limitazioni rendevano quasi impossibile scalare.

Costruire una libreria riutilizzabile di avatar da creare su larga scala

HeyGen ha cambiato tutto per Ratava. Catturando una volta gli esecutivi e costruendo una biblioteca di avatar, Ratava potrebbe generare nuovo contenuto su richiesta senza la necessità di un altro servizio fotografico, che fossero giorni, mesi o anche anni dopo. “Ora, possiamo creare una biblioteca di 15 a 30 avatar e generare nuovo contenuto ogni volta che ne hanno bisogno,” ha condiviso Maximus. Quello che una volta era vincolato ai limiti delle riprese dal vivo è diventato un sistema aperto e flessibile per una produzione video continua.

L'ambito creativo si è notevolmente ampliato. Le presentazioni video sono passate da semplici slide a presentazioni dinamiche con avatar degli esecutivi. Il marketing degli eventi è stato reinventato con video promozionali personalizzati prima delle conferenze, introduzioni di relatori tramite avatar dal vivo durante gli eventi e video riassuntivi post-evento che mescolavano riprese degli avatar con catture in tempo reale. Invece di produzioni isolate, Ratava può ora fornire campagne continue su larga scala.

Per Maximus, l'impatto è stato personale così come professionale. Avendo iniziato con la cinematografia tradizionale, vedeva l'AI come una forza democratizzante: “L'AI mi permette di fare cose che non avrei mai potuto fare prima, fosse per i costi eccessivi, il tempo richiesto o la complessità tecnica. Ora, posso produrre video con effetti di paracadutismo e variazioni linguistiche globali senza milioni di dollari o una troupe completa.”

“HeyGen ci permette di dare una voce ai nostri clienti, molti dei quali si sentono a disagio davanti alla telecamera. Questo è il cuore della narrazione, e ora chiunque può farlo,” ha detto Kaleb. Ha anche evidenziato quanto sia semplice utilizzare la piattaforma: “Come montatore video, non ho avuto bisogno di un periodo di apprendimento. Ma anche qualcuno che è nuovo al video può iniziare subito a creare. Basta digitare il proprio script, e si parte.”

Dimostrando il potere dell'IA con successi personali e professionali

Da quando ha adottato HeyGen, Ratava ha aumentato la produzione di contenuti per ogni principale caso d'uso risparmiando tempo e sbloccando nuove opportunità creative.

Velocità su larga scala : Riduzione dei tempi di realizzazione per video intervista da settimane a un solo giorno. “Terminiamo e diciamo, ‘Ho fatto questo oggi.’ Non era mai successo prima,” ha detto Kaleb.

: Riduzione dei tempi di realizzazione per video intervista da settimane a un solo giorno. “Terminiamo e diciamo, ‘Ho fatto questo oggi.’ Non era mai successo prima,” ha detto Kaleb. Presenza globale : Sfruttando la localizzazione linguistica per espandersi nei mercati di lingua spagnola e francese senza padronanza nativa. “Posso proporre ai parlanti arabi o francesi senza conoscere la lingua,” ha aggiunto Massimo.

: Sfruttando la localizzazione linguistica per espandersi nei mercati di lingua spagnola e francese senza padronanza nativa. “Posso proporre ai parlanti arabi o francesi senza conoscere la lingua,” ha aggiunto Massimo. Personalizzazione approfondita: I tassi di apertura dei video nelle campagne di outreach sono aumentati dal 10% al 30-40% con messaggi avatar personalizzati.

Il momento magico per Maximus è arrivato quando ha visto la qualità del lip-sync di HeyGen in azione. “Ho caricato la mia voce e ho guardato il mio avatar parlare con il volto del mio cliente, ed era perfetto.” Per Kaleb, è stato inviare un video di “buongiorno” a sua madre. “Lei ha risposto, ‘Ti amo anch’io,’ e non aveva idea che fosse intelligenza artificiale. È allora che ho capito quanto fosse reale.”

HeyGen è diventato fondamentale per il modello di business di Ratava. Lo hanno integrato nel loro CRM, consentendo un outreach video automatizzato e localizzato. “Il 98% dei nostri video ora include in qualche modo gli avatar di HeyGen,” ha detto Maximus. “È diventato parte del nostro kit di strumenti, come attori che possiamo impiegare in qualsiasi momento.”

Mentre Ratava continua a crescere, HeyGen rimane al centro della loro visione: dare potere ai clienti di raccontare storie migliori, più velocemente e a una frazione del costo tradizionale. “Abbiamo costruito la nostra attività su HeyGen,” ha osservato Massimo. “I risultati parlano da soli.”