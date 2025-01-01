Equity Trust Company è un leader nei servizi finanziari specializzato in IRA autogestiti. Il video è uno strumento fondamentale per l'interazione e l'educazione dei clienti nel settore. Jesse Briley, Senior Manager dell'Engagement Marketing di Equity Trust, supervisiona un team dedicato alla produzione di contenuti accattivanti su vari canali per coinvolgere efficacemente il loro pubblico.

Riconoscendo la crescente influenza del video, Jesse ha stabilito obiettivi ambiziosi per espandere i loro sforzi nella produzione video. Per aumentare la produzione di video, l'azienda ha cercato soluzioni innovative per migliorare l'efficienza e scalare la creazione di contenuti. HeyGen ha fornito una soluzione trasformativa, consentendo a Equity Trust di razionalizzare il suo flusso di lavoro e ottimizzare le risorse.

Superare i vincoli di risorse e i problemi di efficienza

Un ostacolo significativo è stato rappresentato dalle limitazioni di risorse, che rendevano difficile produrre contenuti video nella quantità e qualità che si immaginavano. Inoltre, creare video di livello professionale richiedeva molto tempo e impegno, coinvolgendo in particolare il Direttore dell'Educazione dell'azienda. Essendo un esperto molto ricercato, il direttore aveva una disponibilità limitata per le riprese video.

“Il volume di contenuti prodotti dai team sembra crescere ogni anno per rimanere rilevanti e competitivi,” ha detto Jesse. “La scalabilità è importante e i team di contenuti hanno bisogno di un insieme di strumenti in crescita che permetta l'automazione e l'efficienza, il che include l'uso sempre maggiore dell'IA.”

Il team doveva anche soddisfare le alte aspettative del proprio pubblico, che richiedeva contenuti professionali e autentici. I video dovevano riflettere l'impegno di Equity Trust per la qualità senza sembrare “generati da intelligenza artificiale”, poiché era fondamentale mantenere la fiducia e la credibilità con gli spettatori. Queste sfide hanno sottolineato la necessità di una soluzione più scalabile ed efficiente per supportare gli obiettivi di produzione video del team e mantenere la fiducia del loro pubblico.

Sfruttando HeyGen per contenuti video autentici e scalabili

Equity Trust ha scoperto HeyGen durante una ricerca online e ha deciso di testare le sue innovative capacità video AI. Per Jesse e il suo team, l'esperimento aveva lo scopo di determinare se i video generati dall'AI potessero soddisfare i loro obiettivi di produrre contenuti di alta qualità e scalabili, riducendo i tempi di produzione e la dipendenza dalle risorse, e mantenendo l'autenticità per preservare la fiducia del pubblico.

In soltanto un'ora, il team ha creato un avatar digitale del loro Direttore dell'Educazione, catturando la sua voce e presenza visiva. Questo ha permesso a Equity Trust di produrre video educativi di livello professionale per i social media, la formazione interna e l'interazione con i clienti senza richiedere il coinvolgimento diretto e il tempo del direttore. Riducendo i colli di bottiglia e assicurando una qualità costante, l'approccio innovativo ha aperto nuove vie per la creazione di contenuti autentici e scalabili.

“Con HeyGen, siamo stati in grado di creare video brevi e incisivi che mantenevano una qualità professionale. È stato particolarmente efficace per i social media,” ha detto Jesse. “La scalabilità che ha fornito ha rappresentato una svolta per il nostro team.”

Dopo le prove iniziali e alcuni miglioramenti, Equity Trust ha integrato con successo HeyGen nel suo processo di creazione dei contenuti. I risultati sono stati significativi:

Risparmio di tempo : Prima di HeyGen, produrre un singolo video richiedeva oltre cinque ore di lavoro. Con HeyGen, lo stesso risultato è stato ottenuto in pochi minuti, migliorando notevolmente la produttività.

: Prima di HeyGen, produrre un singolo video richiedeva oltre cinque ore di lavoro. Con HeyGen, lo stesso risultato è stato ottenuto in pochi minuti, migliorando notevolmente la produttività. Volume dei Contenuti : Il team ha creato 12 video in un breve periodo di tempo, un'impresa precedentemente irraggiungibile data la limitatezza delle risorse.

: Il team ha creato 12 video in un breve periodo di tempo, un'impresa precedentemente irraggiungibile data la limitatezza delle risorse. Versatilità: I video alimentati dall'IA sono stati utilizzati su più canali, inclusi TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels. Oltre ad essere principalmente rivolti ai clienti, i video hanno trovato applicazione anche nella formazione interna.

“HeyGen rappresenta il futuro della creazione di contenuti scalabili,” ha detto Jesse. “Per piccoli team o addirittura creatori singoli, strumenti AI come HeyGen sono insostituibili.”

Sfruttando le capacità di intelligenza artificiale di HeyGen, Equity Trust è stata in grado di personalizzare i contenuti per specifici segmenti di pubblico, sperimentando diversi avatar per corrispondere a demografie variegate. La capacità della piattaforma di scalare la produzione video in modo efficiente senza sovraccaricare le risorse interne si allinea con gli obiettivi a lungo termine del team, assicurando che possano soddisfare la crescente domanda.

Con il progredire della tecnologia IA, l'esperienza di Equity Trust dimostra il potenziale trasformativo di strumenti come HeyGen per i team di marketing moderni.