Sampaikan pembaruan kepemimpinan yang jelas kepada karyawan dan pemegang saham

Komunikasi yang tepat waktu dan transparan sangat kritis bagi tim kepemimpinan. Baik itu menyediakan pembaruan perusahaan, berkomunikasi dengan pemegang saham, atau membimbing karyawan melalui perubahan, HeyGen memungkinkan para pemimpin untuk membuat video kepemimpinan berkualitas tinggi dengan efisien tanpa memerlukan tim produksi.

Manfaat dan nilai

Rasionalisasi pembaruan komunikasi kepemimpinan dengan video AI

Quickly produce clear, concise CEO and leadership updates

Leadership communication requires speed and clarity. Traditional video production can be costly and slow, making it challenging to share timely updates. HeyGen simplifies the process, allowing executives to deliver professional, on-brand leadership videos in minutes.

Enhance engagement with polished, lifelike AI avatars of execs

Use lifelike AI avatars, including their own, to present leadership videos in a polished, credible manner. Add captions, motion graphics, and branding elements to make CEO messages, shareholder updates, and crisis communications more engaging and accessible.

Personalize and translate leadership updates for every employee

Quickly update messaging, modify scripts, and personalize leadership videos in over 170 languages and dialects with HeyGen. Tailor videos for employees, investors, or the public without the need for reshoots or expensive production edits.

Temukan cara tim komunikasi menyampaikan pembaruan kepemimpinan

Würth Group delivers leadership updates to over 88,000 employees in 80 countries

Discover how Würth Group uses HeyGen to streamline its leadership communication process, reducing video production costs by 50% and translation costs by 80%.

“HeyGen telah merevolusi cara kita membuat konten video dan telah membantu menggunakan video sebagai bentuk komunikasi. Ini telah membuat komunikasi menjadi jauh lebih mudah diakses dan jauh lebih pribadi.”

Andreas Henschel

Kepala Grup di Komunikasi Korporat dan Kepala Layanan Bahasa di Würth Group

Cara membuat pembaruan kepemimpinan dengan HeyGen

  1. Buka HeyGen

Masuk ke HeyGen dan mulai buat video pembaruan kepemimpinan yang dihasilkan AI secara profesional hanya dalam beberapa menit.

  1. Temukan template video yang sempurna
  1. Tambahkan jalur pembicaraan, avatar, dan latar belakang
  1. Sesuaikan video AI Anda
  1. Tambahkan elemen kreatif yang lebih banyak
  1. Ekspor video final Anda

FAQ

Apa itu HeyGen, dan bagaimana cara menggunakannya untuk pembaruan kepemimpinan?

HeyGen adalah platform pembuatan video AI yang membantu eksekutif dan pemimpin membuat video kepemimpinan profesional untuk karyawan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Ini mempermudah komunikasi kepemimpinan tanpa memerlukan tim produksi video lengkap.

Bagaimana HeyGen meningkatkan produksi video kepemimpinan dibandingkan dengan metode tradisional?

HeyGen menghilangkan kebutuhan akan pemotretan video langsung, kru produksi yang mahal, dan jadwal penyuntingan yang panjang. Avatar AI dapat menyampaikan pesan secara profesional dan konsisten, memastikan video kepemimpinan yang tepat waktu dan efektif.

Bisakah saya menyesuaikan avatar AI agar mencerminkan tim kepemimpinan saya?

Ya! HeyGen memungkinkan kustomisasi avatar untuk selaras dengan nada dan identitas kepemimpinan merek Anda. Para pemimpin dapat memilih avatar, menyesuaikan penampilan, dan membuat skrip video kepemimpinan yang dipersonalisasi untuk setiap audiens.

Apakah HeyGen cocok untuk video komunikasi krisis?

Tentu saja. HeyGen memungkinkan para pemimpin untuk membuat dan mendistribusikan video komunikasi krisis dengan cepat, memastikan transparansi dan kejelasan selama masa-masa yang menantang.

Bagaimana cara memperbarui pesan kepemimpinan jika situasi berubah?

Dengan HeyGen, memperbarui video kepemimpinan menjadi cepat dan mudah. Modifikasi skrip, sesuaikan visual, dan hasilkan versi baru dalam beberapa menit—tanpa perlu pengambilan gambar ulang atau produksi pasca yang ekstensif.

Apakah video kepemimpinan HeyGen dapat dibagikan di berbagai platform?

Ya, video HeyGen dapat dioptimalkan untuk portal internal, presentasi investor, komunikasi email, situs web, dan media sosial untuk menjangkau audiens yang tepat.

Seberapa cepat saya bisa membuat video pembaruan kepemimpinan dengan HeyGen?

HeyGen memungkinkan para eksekutif untuk membuat video pembaruan kepemimpinan yang profesional hanya dalam beberapa jam, tergantung pada kompleksitas konten dan kebutuhan kustomisasi.

Apakah saya memerlukan keahlian produksi video untuk menggunakan HeyGen untuk pembaruan kepemimpinan?

Sama sekali tidak. Antarmuka intuitif HeyGen membuat pembuatan video menjadi mudah bagi para pemimpin bisnis, tim HR, dan komunikator korporat tanpa memerlukan keahlian teknis.

Jenis pesan kepemimpinan apa yang paling diuntungkan oleh HeyGen?

HeyGen sangat ideal untuk pembaruan CEO, briefing investor, pertemuan karyawan, komunikasi krisis, perubahan organisasi, dan pesan visi strategis—di mana pun komunikasi kepemimpinan yang jelas dan menarik diperlukan.

Bagaimana cara memulai menggunakan HeyGen untuk video kepemimpinan?

Daftar di HeyGen, gunakan alat video berbasis AI, dan mulai buat pembaruan kepemimpinan yang berdampak untuk karyawan, investor, dan pemangku kepentingan hari ini.

