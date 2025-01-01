Komunikasi yang tepat waktu dan transparan sangat kritis bagi tim kepemimpinan. Baik itu menyediakan pembaruan perusahaan, berkomunikasi dengan pemegang saham, atau membimbing karyawan melalui perubahan, HeyGen memungkinkan para pemimpin untuk membuat video kepemimpinan berkualitas tinggi dengan efisien tanpa memerlukan tim produksi.
Leadership communication requires speed and clarity. Traditional video production can be costly and slow, making it challenging to share timely updates. HeyGen simplifies the process, allowing executives to deliver professional, on-brand leadership videos in minutes.
Use lifelike AI avatars, including their own, to present leadership videos in a polished, credible manner. Add captions, motion graphics, and branding elements to make CEO messages, shareholder updates, and crisis communications more engaging and accessible.
Quickly update messaging, modify scripts, and personalize leadership videos in over 170 languages and dialects with HeyGen. Tailor videos for employees, investors, or the public without the need for reshoots or expensive production edits.
Discover how Würth Group uses HeyGen to streamline its leadership communication process, reducing video production costs by 50% and translation costs by 80%.
“HeyGen telah merevolusi cara kita membuat konten video dan telah membantu menggunakan video sebagai bentuk komunikasi. Ini telah membuat komunikasi menjadi jauh lebih mudah diakses dan jauh lebih pribadi.”
Andreas Henschel
Kepala Grup di Komunikasi Korporat dan Kepala Layanan Bahasa di Würth Group
Cara membuat pembaruan kepemimpinan dengan HeyGen
Masuk ke HeyGen dan mulai buat video pembaruan kepemimpinan yang dihasilkan AI secara profesional hanya dalam beberapa menit.
HeyGen adalah platform pembuatan video AI yang membantu eksekutif dan pemimpin membuat video kepemimpinan profesional untuk karyawan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Ini mempermudah komunikasi kepemimpinan tanpa memerlukan tim produksi video lengkap.
HeyGen menghilangkan kebutuhan akan pemotretan video langsung, kru produksi yang mahal, dan jadwal penyuntingan yang panjang. Avatar AI dapat menyampaikan pesan secara profesional dan konsisten, memastikan video kepemimpinan yang tepat waktu dan efektif.
Ya! HeyGen memungkinkan kustomisasi avatar untuk selaras dengan nada dan identitas kepemimpinan merek Anda. Para pemimpin dapat memilih avatar, menyesuaikan penampilan, dan membuat skrip video kepemimpinan yang dipersonalisasi untuk setiap audiens.
Tentu saja. HeyGen memungkinkan para pemimpin untuk membuat dan mendistribusikan video komunikasi krisis dengan cepat, memastikan transparansi dan kejelasan selama masa-masa yang menantang.
Dengan HeyGen, memperbarui video kepemimpinan menjadi cepat dan mudah. Modifikasi skrip, sesuaikan visual, dan hasilkan versi baru dalam beberapa menit—tanpa perlu pengambilan gambar ulang atau produksi pasca yang ekstensif.
Ya, video HeyGen dapat dioptimalkan untuk portal internal, presentasi investor, komunikasi email, situs web, dan media sosial untuk menjangkau audiens yang tepat.
HeyGen memungkinkan para eksekutif untuk membuat video pembaruan kepemimpinan yang profesional hanya dalam beberapa jam, tergantung pada kompleksitas konten dan kebutuhan kustomisasi.
Sama sekali tidak. Antarmuka intuitif HeyGen membuat pembuatan video menjadi mudah bagi para pemimpin bisnis, tim HR, dan komunikator korporat tanpa memerlukan keahlian teknis.
HeyGen sangat ideal untuk pembaruan CEO, briefing investor, pertemuan karyawan, komunikasi krisis, perubahan organisasi, dan pesan visi strategis—di mana pun komunikasi kepemimpinan yang jelas dan menarik diperlukan.
Daftar di HeyGen, gunakan alat video berbasis AI, dan mulai buat pembaruan kepemimpinan yang berdampak untuk karyawan, investor, dan pemangku kepentingan hari ini.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.