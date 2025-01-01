Merek Anda lebih dari sekadar logo; itu adalah sebuah narasi. Menonjol dalam lanskap digital yang padat bisa menjadi tantangan. Dengan HeyGen, Anda dapat membuat video branding kualitas studio, sizzle reels, dan konten bercerita dalam hitungan menit. Tidak memerlukan tim produksi.
People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.
Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.
A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.
With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.
Cara
membuat video merek dengan HeyGen
Mulai dalam hitungan menit - tidak perlu penyuntingan profesional atau kru produksi besar untuk membuat video branding yang menakjubkan.
HeyGen adalah platform pembuatan video yang ditenagai AI yang memungkinkan Anda menghasilkan konten bercerita profesional dan sizzle reels—tanpa anggaran besar atau siklus produksi yang panjang. Avatar AI, desain yang dapat disesuaikan, dan terjemahan instan memastikan Anda dapat menerbitkan video branding berkualitas tinggi hanya dalam beberapa menit.
HeyGen sangat cocok untuk membuat:
Produksi tradisional bisa mahal dan memakan waktu. Pendekatan berbasis AI dari HeyGen menghilangkan kebutuhan akan kru film, aktor, dan pasca-produksi, membantu Anda membuat video branding dengan cepat dan hemat biaya.
Ya! Anda dapat menambahkan logo, warna, font, dan visual merek Anda untuk menjaga konsistensi video dengan identitas merek Anda.
Tentu saja! Teknologi terjemahan dan sinkronisasi bibir berbasis AI dari HeyGen mendukung lebih dari 170 bahasa dan dialek, memudahkan pembuatan video merek untuk audiens global.
Tidak! HeyGen dirancang untuk pemasar, kreatif, dan pemimpin bisnis—bukan untuk editor video profesional. Platform ini intuitif dan mudah digunakan, dengan editor seret dan lepas yang sederhana untuk mengkustomisasi video Anda.
Ekspor dalam berbagai format dan bagikan melalui platform media sosial, situs web Anda, kampanye email, saluran iklan, atau komunikasi internal.
Ya! Pilih dari lebih dari 700 avatar AI yang tampak nyata atau ciptakan kembaran digital Anda sendiri untuk menyampaikan pesan Anda secara personal dan menarik.
Anda dapat menyelesaikan video branding dalam hitungan menit, dibandingkan dengan minggu atau bulan jika menggunakan metode tradisional.
Visual dinamis HeyGen dan video branding berkualitas tinggi menarik perhatian, membantu Anda meningkatkan visibilitas merek, memperkuat kredibilitas, dan menghasilkan keterlibatan yang didorong oleh konversi.
