Lewati proses produksi dan buat video merek secara instan

Merek Anda lebih dari sekadar logo; itu adalah sebuah narasi. Menonjol dalam lanskap digital yang padat bisa menjadi tantangan. Dengan HeyGen, Anda dapat membuat video branding kualitas studio, sizzle reels, dan konten bercerita dalam hitungan menit. Tidak memerlukan tim produksi.

G24.8Lebih dari 1.000 ulasan
Manfaat dan nilai

Video merek kualitas studio tanpa perlu studio

Build trust and credibility with compelling storytelling

People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.


a woman stands in front of a screen that says about the brand

Capture global attention and boost brand awareness

Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.



a creative brief for a sipscape tumbler

Drive action and increase conversions with brand awareness

A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.


a screenshot of a brand kit for digital eye

Temukan bagaimana merek-merek terkemuka menggunakan video untuk meningkatkan visibilitas

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.

Cara
membuat video merek dengan HeyGen

  1. Buka HeyGen

Mulai dalam hitungan menit - tidak perlu penyuntingan profesional atau kru produksi besar untuk membuat video branding yang menakjubkan.


  1. Pilih sebuah templat atau mulai dari awal
  1. Tambahkan skrip Anda dan pilih avatar (atau buat sendiri)
  1. Sesuaikan video Anda dengan branding dan visual
  1. Terjemahkan dan sesuaikan untuk berbagai audiens
  1. Kirimkan video Anda

FAQ

Apa itu HeyGen, dan bagaimana cara membantu dalam video merek?

HeyGen adalah platform pembuatan video yang ditenagai AI yang memungkinkan Anda menghasilkan konten bercerita profesional dan sizzle reels—tanpa anggaran besar atau siklus produksi yang panjang. Avatar AI, desain yang dapat disesuaikan, dan terjemahan instan memastikan Anda dapat menerbitkan video branding berkualitas tinggi hanya dalam beberapa menit.

Jenis video branding apa saja yang bisa saya buat dengan HeyGen?

HeyGen sangat cocok untuk membuat:

  • Reel Sizzle – Video energik yang memperlihatkan merek Anda secara dinamis
  • Penceritaan merek – Bagikan misi, visi, dan nilai-nilai perusahaan Anda
  • Video peluncuran produk – Umumkan penawaran baru dengan konten video yang menarik
  • Kisah Sukses Pelanggan – Sorotan testimoni dan studi kasus
  • Video branding perusahaan – Tarik minat talenta terbaik dengan memperlihatkan budaya perusahaan Anda

Apa yang membedakan HeyGen dari produksi video tradisional?

Produksi tradisional bisa mahal dan memakan waktu. Pendekatan berbasis AI dari HeyGen menghilangkan kebutuhan akan kru film, aktor, dan pasca-produksi, membantu Anda membuat video branding dengan cepat dan hemat biaya.

Bisakah saya menyesuaikan video branding saya dengan tampilan dan nuansa perusahaan saya?

Ya! Anda dapat menambahkan logo, warna, font, dan visual merek Anda untuk menjaga konsistensi video dengan identitas merek Anda.

Bisakah saya membuat video branding dalam berbagai bahasa?

Tentu saja! Teknologi terjemahan dan sinkronisasi bibir berbasis AI dari HeyGen mendukung lebih dari 170 bahasa dan dialek, memudahkan pembuatan video merek untuk audiens global.

Apakah saya memerlukan pengalaman mengedit video untuk menggunakan HeyGen?

Tidak! HeyGen dirancang untuk pemasar, kreatif, dan pemimpin bisnis—bukan untuk editor video profesional. Platform ini intuitif dan mudah digunakan, dengan editor seret dan lepas yang sederhana untuk mengkustomisasi video Anda.

Bagaimana cara saya membagikan video merek saya setelah dibuat?

Ekspor dalam berbagai format dan bagikan melalui platform media sosial, situs web Anda, kampanye email, saluran iklan, atau komunikasi internal.

Bisakah saya menggunakan avatar AI untuk bercerita tentang merek?

Ya! Pilih dari lebih dari 700 avatar AI yang tampak nyata atau ciptakan kembaran digital Anda sendiri untuk menyampaikan pesan Anda secara personal dan menarik.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat video branding dengan HeyGen?

Anda dapat menyelesaikan video branding dalam hitungan menit, dibandingkan dengan minggu atau bulan jika menggunakan metode tradisional.

Bagaimana HeyGen dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan keterlibatan?

Visual dinamis HeyGen dan video branding berkualitas tinggi menarik perhatian, membantu Anda meningkatkan visibilitas merek, memperkuat kredibilitas, dan menghasilkan keterlibatan yang didorong oleh konversi.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background