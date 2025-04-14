background image

Integrasi Aplikasi HeyGen

Buka potensi kecerdasan buatan

pembuatan video dengan

integrasi aplikasi

Ekosistem Mitra Aplikasi HeyGen terhubung dengan mulus dengan aplikasi populer, membawa keuntungan produksi video AI langsung ke dalam alur kerja Anda. Nikmati kemudahan membuat video AI berkualitas tinggi dengan cepat dan efisien, tanpa repot beralih antar alat. Ubah konten Anda dengan generasi video AI yang efektif hari ini.

video thumbnail

Dipercaya oleh lebih dari

Lebih dari 100.000 pelanggan

Terhubung dan berkreasi

Jelajahi Ekosistem Mitra Aplikasi HeyGen

altalt

L&D

Mindstamp

Tambahkan elemen interaktif ke dalam video Anda! Dengan HeyGen dan Mindstamp, Anda dapat menambahkan kuis, formulir, dan lainnya untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi audiens.

Bekerjasama dengan HeyGen

Bangun. Hasilkan. Ciptakan.

Skalakan video, streamline alur kerja, dan tingkatkan keterlibatan menggunakan alat pembuatan video AI inovatif dari HeyGen.

Mitra Aplikasi

Ingin meningkatkan aplikasi Anda dengan alat pembuatan video canggih dari HeyGen? Integrasikan API video HeyGen untuk memungkinkan pengguna Anda membuat video AI yang menarik langsung di dalam aplikasi Anda.

altalt

Mitra Afiliasi

Ingin mendapatkan uang dengan mempromosikan HeyGen? Bagikan HeyGen dan dapatkan hadiah ketika audiens Anda mendaftar. Kesempatan ini sangat cocok untuk pemasar dan influencer.

altalt

Testimoni

Apa yang Dikatakan Pelanggan Tentang Kami

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

HeyGen's App Partner Ecosystem integrates seamlessly with popular apps to streamline AI video creation within your existing workflows.

HeyGen dan Zapier berkolaborasi untuk membuat video AI dalam berbagai bahasa dan mengotomatiskan alur kerja dengan banyak aplikasi yang terhubung.

Ya, HeyGen memungkinkan Anda untuk menerjemahkan video YouTube ke berbagai bahasa secara langsung tanpa perlu mengunduh dan mengunggah ulang konten.

HeyGen dan Canva bersama-sama mengubah desain statis menjadi video dinamis yang didorong oleh AI, mempermudah produksi video.

HeyGen dan HubSpot memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengubah postingan blog menjadi ringkasan video AI, meningkatkan strategi konten untuk media sosial.