Ubahlah cara bercerita visual dan alur operasional Anda. Dengan HeyGen dan Zapier, Anda dapat membuat video AI dalam lebih dari 175 bahasa dan mengotomatiskan alur kerja dengan ribuan aplikasi yang terhubung. Kolaborasi ini menawarkan kemampuan terbaik untuk generasi video AI dan berbagi konten, menunjukkan dampak AI terhadap pemasaran konten.