Ekosistem Mitra Aplikasi HeyGen terhubung dengan mulus dengan aplikasi populer, membawa keuntungan produksi video AI langsung ke dalam alur kerja Anda. Nikmati kemudahan membuat video AI berkualitas tinggi dengan cepat dan efisien, tanpa repot beralih antar alat. Ubah konten Anda dengan generasi video AI yang efektif hari ini.
Produktivitas
Zapier
Ubahlah cara bercerita visual dan alur operasional Anda. Dengan HeyGen dan Zapier, Anda dapat membuat video AI dalam lebih dari 175 bahasa dan mengotomatiskan alur kerja dengan ribuan aplikasi yang terhubung. Kolaborasi ini menawarkan kemampuan terbaik untuk generasi video AI dan berbagi konten, menunjukkan dampak AI terhadap pemasaran konten.
Produktivitas
Tanah liat
Otomatisasi cerita video Anda secara masal. HeyGen dan Clay memberdayakan Anda untuk membuat video penjualan dan pemasaran yang dipersonalisasi yang menarik perhatian audiens—sepenuhnya otomatis dari awal hingga pengiriman. Buat konten Anda menonjol dengan kreasi video AI yang efektif.
Manajemen Konten
HubSpot
Tingkatkan strategi konten Anda! Dengan HeyGen dan HubSpot, ubah postingan blog menjadi rangkuman video AI ala influencer secara instan—sangat cocok untuk media sosial dan keterlibatan audiens.
Terjemahan
Terjemahkan Video YouTube
Cara termudah untuk menerjemahkan video YouTube Anda! Hubungkan akun YouTube Anda untuk mengakses semua konten dalam satu dasbor yang praktis. Terjemahkan video Anda ke dalam berbagai bahasa secara massal tanpa proses mengunduh dan mengunggah yang membosankan.
Pemasaran
Adobe Express
Ubahlah gambar-gambar menakjubkan menjadi narasi video yang memikat. Dengan HeyGen dan Adobe Express, ubahlah visual statis menjadi cerita dinamis yang dirancang untuk meningkatkan konten Anda dan menarik perhatian audiens Anda.
Pemasaran
Canva
Ubah desain statis menjadi video yang didorong oleh AI. Dengan HeyGen dan Canva, segera konversikan desain Anda menjadi konten video menarik—tanpa perlu kamera, kru, atau pengeditan!
Pemasaran
ChatGPT
Ubah teks menjadi video yang siap produksi. Dengan HeyGen dan ChatGPT, segera konversikan teks yang dihasilkan AI menjadi visual yang efektif untuk penjualan, pelatihan, dan konten media sosial.
Pemasaran
Trupeer
Tambahkan sentuhan manusia pada rekaman layar Anda. Dengan Trupeer dan HeyGen, rekam layar Anda dan gunakan teks-ke-video untuk menghasilkan demo produk dan dokumentasi berkualitas tinggi dengan mudah.
L&D
FlowShare
Tingkatkan pengalaman pelatihan dan orientasi. Dengan HeyGen dan FlowShare, buat video yang dipandu avatar dari panduan langkah demi langkah tanpa perlu pengambilan gambar atau penyuntingan. Rasakan keefektifan AI dalam e-learning untuk meningkatkan modul pembelajaran Anda secara efisien.
E-Commerce
Tolstoy
Menarik dan mengubah pelanggan Anda. Dengan HeyGen dan Tolstoy, gunakan avatar AI untuk memamerkan produk, membimbing penonton, dan mendorong penjualan langsung dari platform e-commerce Anda. Temukan bagaimana AI mengubah e-commerce dengan mudah.
E-Commerce
Repurpose.io
Permudah berbagi konten. Dengan HeyGen dan Repurpose.io, ciptakan dan sebarkan video AI di berbagai platform besar—memastikan konten Anda teroptimasi, konsisten, dan siap untuk menarik perhatian.
Mitra API
Tertarik untuk meningkatkan aplikasi Anda dengan alat pembuatan video AI yang efektif dari HeyGen? Integrasikan API video HeyGen dan berikan kemampuan kepada pengguna Anda untuk membuat video yang menarik langsung dalam aplikasi Anda.
Mitra Agen
Ingin menyediakan video berkualitas studio yang didukung AI untuk klien Anda? Bergabunglah dengan Program Mitra Agen kami untuk pelatihan eksklusif dan komisi sebagai mitra bersertifikat.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
HeyGen's App Partner Ecosystem integrates seamlessly with popular apps to streamline AI video creation within your existing workflows.
HeyGen dan Zapier berkolaborasi untuk membuat video AI dalam berbagai bahasa dan mengotomatiskan alur kerja dengan banyak aplikasi yang terhubung.
Ya, HeyGen memungkinkan Anda untuk menerjemahkan video YouTube ke berbagai bahasa secara langsung tanpa perlu mengunduh dan mengunggah ulang konten.
HeyGen dan Canva bersama-sama mengubah desain statis menjadi video dinamis yang didorong oleh AI, mempermudah produksi video.
HeyGen dan HubSpot memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengubah postingan blog menjadi ringkasan video AI, meningkatkan strategi konten untuk media sosial.