Undang anggota ke ruang kerja Anda (untuk pengguna Teams/Pro)

Mari kita bahas cara mengundang rekan satu tim ke ruang kerja Anda sehingga Anda dapat berkolaborasi dan mulai membuat konten segera.

Dari dasbor, klik akun Anda, lalu buka kelola ruang kerja. Di tampilan pengelolaan ruang kerja, Anda akan melihat:

Daftar pengguna yang sudah Anda undang

Peran yang ditetapkan kepada mereka

Status undangan mereka saat ini

Area ini juga dapat menyarankan rekan tim yang mendaftar ke HeyGen menggunakan domain email perusahaan Anda.

Anda dapat mengundang anggota baru dengan:

Memasukkan alamat email mereka, atau

Menyalin dan membagikan tautan undangan

Setelah mengirim undangan, email pengguna akan muncul di daftar dengan status Undangan Terkirim.

Jika ruang kerja Anda dikonfigurasi untuk memerlukan persetujuan sebelum bergabung, Anda juga akan melihat permintaan bergabung di tampilan ini.

Lacak status undangan dan permintaan

Setelah pengguna masuk ke HeyGen, menerima undangan, dan bergabung ke workspace, status mereka akan diperbarui menjadi Aktif.

Jika Anda menyetujui permintaan bergabung, pengguna tersebut akan langsung menjadi anggota ruang kerja aktif. Nama mereka akan muncul di daftar anggota aktif, dan satu kursi akan terpakai.

Pahami peran ruang kerja

Ruang kerja HeyGen mendukung beberapa peran, masing-masing dengan izin yang berbeda.

Super Admin

Super Admin biasanya mengelola paket dan workspace HeyGen. Mereka memiliki akses penuh, termasuk mengelola pengguna dan izin, melakukan pembelian atau upgrade, serta membuat, mengedit, dan meninjau konten.

Developer dapat membuat konten dan mengakses HeyGen API. Berikan peran ini kepada rekan satu tim yang memerlukan integrasi lanjutan, seperti menghubungkan sistem CRM atau email.

Creator adalah pengguna yang secara rutin membuat konten. Mereka dapat membuat avatar, video, dan suara, tetapi tidak dapat mengelola izin, pembelian, atau akses API.

Penonton biasanya adalah pengulas atau pemberi persetujuan. Mereka dapat melihat konten tetapi tidak dapat melakukan pengeditan.

Setujui atau tolak permintaan bergabung

Jika ruang kerja Anda mengharuskan pengguna mengajukan permintaan akses, Anda dapat meninjau permintaan di dua tempat:

Panel notifikasi

Tab Anggota dan Ruang Kerja

Dari kedua lokasi tersebut, Anda dapat menerima atau menolak permintaan yang tertunda. Setelah disetujui, pengguna akan menjadi anggota aktif dan menggunakan satu kursi.

Bagikan konten di dalam workspace

Selain melalui peran, Anda juga dapat mengontrol akses ke setiap proyek, video, atau folder.

Untuk membagikan konten:

Pilih menu tiga titik pada draf, video, atau folder

Pilih Bagikan

Dari sana, Anda dapat:

Bagikan dengan pengguna tertentu

Tetapkan izin hanya-lihat atau izin mengedit

Atur akses keseluruhan hanya untuk diri sendiri, pengguna tertentu saja, atau siapa pun yang memiliki akses ke workspace

Pengguna dengan peran Viewer akan selalu tetap hanya dapat melihat.

Bagikan dan publikasikan video

Setelah video selesai dibuat, video akan terbuka di Halaman Berbagi, tempat Anda dapat:

Lindungi video dengan kata sandi

Konfigurasikan izin akses umum

Tambahkan atau edit teks

Anda juga dapat menggunakan tab Share untuk memublikasikan video ke web, sehingga siapa pun dapat menonton versi hanya-tayang tanpa perlu masuk.

Setelah langkah-langkah ini selesai, Anda siap berkolaborasi dengan tim Anda di HeyGen dengan mengundang anggota, menetapkan peran, dan berbagi konten secara aman.