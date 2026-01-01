Mari kita bahas cara mengundang rekan satu tim ke ruang kerja Anda sehingga Anda dapat berkolaborasi dan mulai membuat konten segera.
Undang anggota ke ruang kerja Anda
Dari dasbor, klik akun Anda, lalu buka kelola ruang kerja. Di tampilan pengelolaan ruang kerja, Anda akan melihat:
Area ini juga dapat menyarankan rekan tim yang mendaftar ke HeyGen menggunakan domain email perusahaan Anda.
Anda dapat mengundang anggota baru dengan:
Setelah mengirim undangan, email pengguna akan muncul di daftar dengan status Undangan Terkirim.
Jika ruang kerja Anda dikonfigurasi untuk memerlukan persetujuan sebelum bergabung, Anda juga akan melihat permintaan bergabung di tampilan ini.
Lacak status undangan dan permintaan
Setelah pengguna masuk ke HeyGen, menerima undangan, dan bergabung ke workspace, status mereka akan diperbarui menjadi Aktif.
Jika Anda menyetujui permintaan bergabung, pengguna tersebut akan langsung menjadi anggota ruang kerja aktif. Nama mereka akan muncul di daftar anggota aktif, dan satu kursi akan terpakai.
Pahami peran ruang kerja
Ruang kerja HeyGen mendukung beberapa peran, masing-masing dengan izin yang berbeda.
Setujui atau tolak permintaan bergabung
Jika ruang kerja Anda mengharuskan pengguna mengajukan permintaan akses, Anda dapat meninjau permintaan di dua tempat:
Dari kedua lokasi tersebut, Anda dapat menerima atau menolak permintaan yang tertunda. Setelah disetujui, pengguna akan menjadi anggota aktif dan menggunakan satu kursi.
Bagikan konten di dalam workspace
Selain melalui peran, Anda juga dapat mengontrol akses ke setiap proyek, video, atau folder.
Untuk membagikan konten:
Dari sana, Anda dapat:
Pengguna dengan peran Viewer akan selalu tetap hanya dapat melihat.
Bagikan dan publikasikan video
Setelah video selesai dibuat, video akan terbuka di Halaman Berbagi, tempat Anda dapat:
Anda juga dapat menggunakan tab Share untuk memublikasikan video ke web, sehingga siapa pun dapat menonton versi hanya-tayang tanpa perlu masuk.
Setelah langkah-langkah ini selesai, Anda siap berkolaborasi dengan tim Anda di HeyGen dengan mengundang anggota, menetapkan peran, dan berbagi konten secara aman.