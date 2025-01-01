Memulai

Mari lengkapi akun Anda dengan daftar Perkenalan. Perkenalan adalah daftar bawaan di dalam dasbor HeyGen. Anda akan melihatnya di dasbor saat pertama kali masuk ke akun Anda. Daftar ini dirancang untuk memandu admin baru melalui langkah-langkah awal yang penting untuk mengaktifkan ruang kerja HeyGen mereka dan menyiapkan tim agar siap berkolaborasi.

Akses panel Memulai

Masuk ke akun HeyGen Anda dan buka dasbor.

Panel Memulai akan muncul saat Anda masuk untuk pertama kali sebagai admin baru. Daftar periksa ini terintegrasi langsung di dasbor HeyGen dan membantu Anda mengaktifkan ruang kerja serta mempersiapkan tim Anda untuk berkolaborasi.

Dari dasbor, pilih Mulai untuk memulai proses onboarding Anda.

Pahami langkah-langkah onboarding

Daftar periksa Memulai mencakup tiga langkah inti:

Siapkan ruang kerja Anda

Undang anggota

Konfigurasikan pengaturan keamanan

Setiap langkah akan otomatis ditandai selesai saat Anda menyelesaikan tugas yang diperlukan. Anda dapat kembali ke daftar periksa kapan saja, dan Anda tidak perlu menyelesaikan semuanya dalam satu sesi.

Siapkan workspace Anda

Langkah ini berfokus pada personalisasi lingkungan HeyGen Anda.

Anda akan menambahkan detail brand, mengunggah aset-aset penting, dan menyesuaikan pengaturan workspace sehingga semuanya selaras dengan identitas tim Anda dan siap digunakan.

Undang anggota

Gunakan langkah ini untuk mengajak rekan satu tim Anda ke HeyGen.

Anda dapat mengundang anggota ke ruang kerja Anda dan menetapkan peran serta izin yang sesuai, sehingga setiap orang memiliki akses yang mereka butuhkan untuk berkolaborasi secara efektif.

Konfigurasikan pengaturan keamanan

Langkah ini memastikan ruang kerja Anda tetap terlindungi.

Anda akan mengonfigurasi fitur keamanan seperti single sign-on menggunakan penyedia seperti Okta atau Azure, dan menyiapkan kontrol akses untuk menjaga keamanan akun Anda.

Setiap langkah yang diselesaikan akan ditandai di panel Getting Started. Setelah semua selesai, ruang kerja Anda akan menjadi pusat kolaborasi yang sepenuhnya merek Anda, aman, dan siap digunakan tim.