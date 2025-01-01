Selamat datang di HeyGen Academy.
Langkah pertama untuk memulai adalah menyiapkan ruang kerja Anda. Proses ini memungkinkan Anda membuat dan menyesuaikan ruang kerja sehingga siap bagi tim Anda untuk berkolaborasi secara efektif.
Akses pengaturan ruang kerja Anda
Dari beranda HeyGen Anda, klik panah di sebelah nama Anda di pojok kiri bawah.
Di bawah Personal, Anda akan melihat akun pribadi Anda.
Di bawah Workspace, Anda akan melihat semua workspace HeyGen yang telah Anda ikuti atau yang Anda undang untuk bergabung.
Saat pertama kali membuat akun pribadi, Anda biasanya berada di paket gratis. Setelah Anda bergabung dengan ruang kerja perusahaan, Anda akan mendapatkan akses ke semua fitur dan pengaturan keamanan tingkat perusahaan.
Anda akan tahu bahwa Anda sedang melihat workspace enterprise ketika Anda melihat “Enterprise” di sudut kiri bawah.
Buat dan konfigurasikan ruang kerja baru
Untuk membuat ruang kerja baru, buka menu di kiri bawah lalu masuk ke Pengaturan.
Di pengaturan ruang kerja Anda, Anda dapat:
Anda juga dapat mengaktifkan Watermark Berbantuan AI untuk menerapkan watermark pada semua video yang dibuat di ruang kerja.
Pilih siapa yang dapat bergabung dengan ruang kerja Anda
Anda memiliki tiga opsi untuk mengatur akses ke ruang kerja Anda:
Setelah Anda menyelesaikan langkah-langkah ini, ruang kerja Anda sudah sepenuhnya siap.
Anda telah memberi nama ruang kerja Anda, menambahkan logo, dan menyesuaikan pengaturan agar mencerminkan merek Anda.
Ruang kerja Anda sekarang sudah siap, dan Anda dapat mulai mengundang anggota tim kapan saja saat Anda siap untuk berkolaborasi.