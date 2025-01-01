Siapkan ruang kerja Anda (untuk pengguna Teams/Pro)

Selamat datang di HeyGen Academy.

Langkah pertama untuk memulai adalah menyiapkan ruang kerja Anda. Proses ini memungkinkan Anda membuat dan menyesuaikan ruang kerja sehingga siap bagi tim Anda untuk berkolaborasi secara efektif.

Akses pengaturan ruang kerja Anda

Dari beranda HeyGen Anda, klik panah di sebelah nama Anda di pojok kiri bawah.

Di bawah Personal, Anda akan melihat akun pribadi Anda.

Di bawah Workspace, Anda akan melihat semua workspace HeyGen yang telah Anda ikuti atau yang Anda undang untuk bergabung.

Saat pertama kali membuat akun pribadi, Anda biasanya berada di paket gratis. Setelah Anda bergabung dengan ruang kerja perusahaan, Anda akan mendapatkan akses ke semua fitur dan pengaturan keamanan tingkat perusahaan.

Anda akan tahu bahwa Anda sedang melihat workspace enterprise ketika Anda melihat “Enterprise” di sudut kiri bawah.

Buat dan konfigurasikan ruang kerja baru

Untuk membuat ruang kerja baru, buka menu di kiri bawah lalu masuk ke Pengaturan.

Di pengaturan ruang kerja Anda, Anda dapat:

Masukkan nama ruang kerja Anda

Unggah logo

Tambahkan deskripsi singkat

Atur siapa yang dapat bergabung ke ruang kerja

Atur siapa yang dapat mengundang anggota baru

Anda juga dapat mengaktifkan Watermark Berbantuan AI untuk menerapkan watermark pada semua video yang dibuat di ruang kerja.

Pilih siapa yang dapat bergabung dengan ruang kerja Anda

Anda memiliki tiga opsi untuk mengatur akses ke ruang kerja Anda:

Siapa pun dengan domain email perusahaan Anda dapat bergabung secara otomatis

Opsi ini ideal untuk tim besar atau paket dengan kursi tanpa batas. Siapa pun yang menggunakan domain email perusahaan Anda dapat mendaftar, melewati paywall, menyelesaikan onboarding, dan bergabung ke workspace secara otomatis tanpa perlu persetujuan.

Siapa pun dengan domain email perusahaan Anda harus mengajukan permintaan untuk bergabung

Opsi ini direkomendasikan jika Anda memiliki kursi terbatas atau menginginkan kontrol lebih besar atas siapa yang bergabung. Pengguna dengan domain Anda dapat meminta akses, yang dapat Anda setujui atau tolak.

Hanya anggota yang diundang secara manual yang dapat bergabung

Opsi ini memberikan tingkat kontrol dan privasi tertinggi. Ruang kerja hanya dapat ditemukan oleh pengguna yang Anda undang secara langsung.

Setelah Anda menyelesaikan langkah-langkah ini, ruang kerja Anda sudah sepenuhnya siap.

Anda telah memberi nama ruang kerja Anda, menambahkan logo, dan menyesuaikan pengaturan agar mencerminkan merek Anda.

Ruang kerja Anda sekarang sudah siap, dan Anda dapat mulai mengundang anggota tim kapan saja saat Anda siap untuk berkolaborasi.