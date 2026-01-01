Beranda Akademi Avatar Ikhtisar avatar

Membuat avatar kustom di HeyGen adalah salah satu cara paling ampuh untuk menghidupkan kepribadian, merek, atau karakter Anda. HeyGen menawarkan beberapa jalur pembuatan avatar, masing-masing dirancang untuk kebutuhan penggunaan yang berbeda dan tingkat kontrol kreatif yang beragam.

HeyGen menyediakan tiga cara utama untuk membuat avatar:

Avatar Hiper-Realistis

Ini adalah opsi HeyGen yang paling mirip dengan aslinya. Dengan mengunggah atau merekam video pendek, Anda menangkap ekspresi wajah, gerakan, dan suara yang nyata. Hasilnya adalah versi digital diri Anda yang sangat realistis, sehingga opsi ini ideal untuk komunikasi eksekutif, pelatihan perusahaan, dan pesan yang berhadapan langsung dengan pelanggan di mana keaslian sangat penting.

Avatar Foto

Jika perekaman video tidak tersedia, Avatar Foto menawarkan alternatif yang lebih sederhana. Unggah 10–15 gambar berkualitas tinggi, dan AI HeyGen akan menghasilkan avatar dengan gerakan alami, sinkronisasi bibir yang akurat, serta suara yang Anda pilih. Pendekatan ini cepat, andal, dan sangat cocok untuk membuat kembaran digital tanpa perlu merekam video.

Avatar Generatif

Untuk kebebasan berkreasi maksimal, Avatar Generatif dibuat sepenuhnya dari prompt teks. HeyGen merancang karakter yang sepenuhnya dihasilkan AI dengan fitur, gaya, dan suara yang unik. Opsi ini ideal untuk persona fiksi, branding bergaya, dan penceritaan kreatif.

Setelah avatar Anda dibuat, Anda dapat meningkatkannya menggunakan Avatar IV, fitur generasi berikutnya yang menambahkan gerakan ekspresif dan lingkungan yang dinamis.

Avatar IV menyesuaikan ekspresi wajah, gerakan, dan latar belakang agar selaras dengan emosi dan konteks naskah Anda. Hasilnya adalah penyampaian yang lebih natural, keselarasan emosi yang lebih kuat, dan penceritaan yang imersif, apa pun jenis avatar yang Anda gunakan sejak awal.

Baik Anda membuat representasi diri yang realistis atau merancang persona yang benar-benar baru, HeyGen memberi Anda alat untuk menjadikan avatar Anda benar-benar milik Anda sendiri.