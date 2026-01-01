Beranda Akademi Avatar Cara Membuat Digital Twin

Cara Membuat Digital Twin

Ingin mempersonalisasi video Anda seperti belum pernah sebelumnya? Dengan Digital Twins di HeyGen, Anda bisa membuat avatar yang terlihat dan terasa seperti diri Anda sendiri, mulai dari gaya, ekspresi, hingga suara Anda. Ini adalah cara paling personal untuk tampil di video Anda tanpa harus selalu berada di depan kamera.

Mulai di tab Avatar

Masuk ke akun HeyGen Anda dan buka tab Avatars dari dasbor Anda. Dari sini, Anda dapat memilih Digital Twin yang sudah ada atau membuat yang baru.

Klik Buat Avatar, lalu pilih Mulai. Tinjau tips perekaman untuk memastikan kualitas terbaik. Anda juga akan ditanya apakah ingin mengaktifkan deteksi gestur, yang menangkap gerakan besar dalam rekaman Anda dan menyimpannya sebagai gestur yang dapat digunakan kembali untuk video Anda.

Selanjutnya, pilih bagaimana Anda ingin menyediakan rekaman Anda. Anda dapat mengunggah video, merekam langsung dengan webcam, atau merekam menggunakan ponsel Anda.

Praktik terbaik untuk merekam cuplikan video

Untuk hasil yang optimal, unggah atau rekam video dengan durasi sekitar dua menit. Gerakkan tubuh secara natural dan hindari gestur yang berlebihan agar avatar Anda tidak terlihat terlalu animatif.

Gunakan kamera atau smartphone beresolusi tinggi jika memungkinkan. Jika Anda hanya melakukan pengujian, klip berdurasi 30 detik sudah cukup. Anda dapat mengunggah rekaman Anda atau merekamnya langsung di browser.

Unggah dan kirimkan rekaman Anda

Setelah mengunggah video Anda, Anda akan dapat memilih opsi tambahan, seperti mempertahankan suara latar, menormalkan volume audio, menghapus latar belakang, dan mengekspor avatar Anda dalam resolusi 4K.

Anda kemudian akan diminta untuk merekam video verifikasi singkat menggunakan webcam, yang dapat diselesaikan setelah Anda membuat avatar. HeyGen akan menganalisis rekaman Anda dan menyoroti bagian mana pun yang mungkin perlu diperbaiki.

Jika semuanya sudah terlihat baik, klik Submit. HeyGen akan membuat Digital Twin Anda dan menambahkannya ke pustaka aset Anda.

Edit Digital Twin Anda

Setelah avatar Anda dibuat, Anda dapat menyesuaikannya kapan saja. Pilih avatar Anda dan klik Edit Avatar.

Dari sini, Anda dapat menghapus atau menyesuaikan latar belakang, mengubah resolusi, serta memilih atau memperbarui suara. Setelah selesai, klik Simpan Perubahan.

Buat Tampilan Avatar Tambahan

Anda juga dapat membuat Tampilan Avatar untuk menambah variasi pada video Anda. Tampilan adalah variasi dari Kembaran Digital Anda, dengan pakaian, pose, atau latar belakang yang berbeda.

Untuk membuat Look, unggah video berdurasi satu menit atau serangkaian foto kustom. Untuk unggahan foto, sertakan kombinasi foto close-up dan foto seluruh badan dengan berbagai sudut dan ekspresi. Setelah verifikasi, Look baru Anda akan tersedia untuk digunakan di proyek apa pun.

Sekarang Anda memiliki Digital Twin pribadi yang siap digunakan di HeyGen. Dengan tampilan khusus dan kemampuan ekspresif, Anda dapat membuat video yang menarik dan personal dengan mudah.