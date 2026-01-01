Beranda Akademi Avatar Cara membuat Avatar menggunakan foto

Cara membuat Avatar menggunakan foto

Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar cara membuat avatar kustom menggunakan foto Anda sendiri. Ini adalah cara yang cepat dan sederhana untuk menghidupkan kembaran digital Anda, tanpa perlu perekaman video atau pengaturan peralatan.

Mulai dari halaman Avatar

Dari dashboard HeyGen Anda, klik Avatars di navigasi sebelah kiri. Pilih Create New Avatar, lalu pilih Start with Photo.

Unggah foto Anda

Unggah foto terbaru dan berkualitas tinggi yang dengan jelas hanya menampilkan diri Anda. Untuk hasil terbaik, sertakan kombinasi foto close-up dan seluruh badan, diambil dari berbagai sudut dan dengan beragam ekspresi seperti tersenyum, netral, atau serius. Gunakan foto yang benar-benar menggambarkan penampilan Anda saat ini.

Avatar Foto harus dibuat dari wajah yang menyerupai manusia dengan fitur dan proporsi wajah yang realistis. Jika gambar Anda berupa kartun atau ilustrasi, Avatar IV adalah pilihan yang lebih baik.

Buat atau tambahkan ke avatar

Setelah mengunggah foto Anda, pilih apakah Anda ingin menambahkannya ke Look yang sudah ada atau membuat avatar baru. Jika Anda membuat avatar baru, masukkan nama, pilih usia, jenis kelamin, dan etnis, tinjau ketentuan, lalu klik Lanjutkan.

Pilih suara

Selanjutnya, pilih suara untuk avatar Anda. Anda dapat memilih dari HeyGen Voice Library, menggunakan salah satu suara kustom Anda, atau membuat suara baru.

Setelah dipilih, HeyGen akan mulai membuat avatar Anda.

Kelola avatar Anda

Saat proses pembuatan selesai, Avatar Foto Anda akan muncul di daftar Avatar Anda. Dari sana, Anda dapat menambahkan Tampilan baru, mengedit yang sudah ada, atau mengganti nama avatar kapan saja.

Jika Anda perlu menghapusnya, klik menu tiga titik pada avatar lalu pilih Hapus.