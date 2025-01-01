Home Academy Avatar Cara menggunakan Avatar IV

Cara menggunakan Avatar IV

Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar cara menghidupkan avatar Anda menggunakan Avatar IV, model avatar ekspresif tercanggih dari HeyGen.

Avatar IV memungkinkan Anda menghasilkan penampilan berbicara yang tampak nyata dari sebuah foto atau video, tanpa perlu kamera, proses syuting, atau pengaturan studio.

Buat video dengan Foto ke Video

Dari beranda HeyGen Anda, buka Apps lalu pilih Photo to Video.

Unggah foto atau pilih gambar contoh. Lalu tambahkan konten Anda dengan menulis skrip atau mengunggah file audio. Jika Anda membutuhkan inspirasi, klik Surprise Me untuk membuat skrip secara otomatis.

Untuk hasil terbaik, buat durasi video Anda kurang dari 180 detik.

Jika Anda menggunakan naskah tertulis, pilih sebuah suara. Anda dapat memilih salah satu suara yang sudah Anda miliki, memilih dari HeyGen Library, atau membuat suara baru menggunakan Voice Design dengan memasukkan prompt kustom.

Atur gerakan dan ekspresivitas

Selanjutnya, pilih Mode Pembuatan Gerak Anda. Pilih Faster untuk hasil yang lebih cepat atau Quality untuk keluaran dengan fidelitas lebih tinggi. Perlu diingat bahwa mode Quality menggunakan dua kali lebih banyak kredit.

Atur Tingkat Ekspresivitas ke Rendah, Normal, atau Tinggi, tergantung seberapa ekspresif Anda ingin avatar tersebut terlihat.

Di kolom Gerakan Kustom, Anda dapat mengetik isyarat gerakan atau memilih dari opsi preset untuk mengarahkan pergerakan avatar.

Anda juga dapat mengatur resolusi dari 720p ke 1080p.

Saat semuanya sudah siap, klik Generate. Video Anda akan muncul di Proyek Anda setelah pemrosesan selesai.

Gunakan Avatar IV di AI Studio

Anda juga dapat menggunakan Avatar IV langsung di dalam AI Studio.

Pilih avatar Anda, lalu buka menu mesin avatar di editor skrip di sebelah pemilih suara. Dari sana, Anda dapat beralih antara Avatar Unlimited dan Avatar IV.

Pilih Avatar IV, tentukan mode generasi, atur tingkat ekspresivitas, dan tambahkan prompt gerakan kustom atau preset. Anda dapat menyegarkan preset untuk menjelajahi variasi baru.

Setelah pengaturan Anda selesai, klik Generate untuk memproses videonya.

Selesaikan dan kirim

Video Avatar IV menggunakan Generative Credits, yang secara otomatis dihitung oleh HeyGen.

Konfirmasikan pengaturan Anda dan klik Kirim untuk membuat video final Anda.

Sekarang Anda telah mempelajari cara membuat avatar berbicara yang realistis dan ekspresif menggunakan Avatar IV. Fitur ini ideal untuk pesan pribadi, penceritaan kreatif, dan konten AI berkualitas tinggi yang dapat dibuat dengan cepat dan mudah.