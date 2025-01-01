Home Academy Avatar Cara menambahkan produk ke avatar Anda

Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar cara membuat video penempatan produk menggunakan Avatar IV atau VEO 3.1. Dengan menggabungkan gambar produk, avatar, dan skrip, Anda dapat menghasilkan video berkualitas tinggi dan realistis hanya dalam beberapa kali klik.

Akses aplikasi Product Placement

Dari dashboard HeyGen Anda, buka menu Apps. Di bawah Featured Apps, pilih Product Placement.

Anda dapat mengunggah gambar produk dan foto avatar Anda sendiri, atau memilih dari pustaka contoh produk dan avatar milik HeyGen. Untuk hasil terbaik, gunakan produk berukuran kecil atau yang bisa digenggam tangan, seperti ponsel atau botol. Barang yang lebih besar seperti meja kerja atau meja makan mungkin akan diperkecil ukurannya agar terlihat pas dan alami di tangan avatar.

Setelah Anda memilih produk dan avatar, klik Hasilkan Gambar Gabungan. Proses ini dapat memakan waktu hingga 60 detik, dan Anda dapat menutup jendela dengan aman saat proses berjalan. Hasilnya akan tersedia ketika Anda kembali.

Pilih gambar yang dihasilkan

Saat hasilnya sudah siap, tinjau keempat gambar yang dihasilkan dan pilih yang paling sesuai dengan visi Anda. Lalu klik Berikutnya untuk melanjutkan.

Buat video dengan Avatar IV

Jika Anda memilih Avatar IV, mulailah dengan menambahkan skrip Anda. Anda bisa menulis sendiri atau klik Surprise Me untuk membuatnya secara otomatis.

Video Anda dapat berdurasi hingga 180 detik, bahkan jika naskah Anda sedikit melebihi batas karakter.

Selanjutnya, pilih suara yang sesuai dengan pesan Anda. Anda dapat menggunakan suara kustom Anda sendiri, memilih dari perpustakaan suara HeyGen, atau mengintegrasikan alat pihak ketiga seperti 11 Labs atau LMNT untuk opsi tambahan.

Anda juga dapat menambahkan gerakan kustom untuk mendefinisikan gestur atau ekspresi wajah. Jelaskan aksi seperti tersenyum, melambaikan tangan, atau tampak terkejut, lalu pilih dari saran yang dihasilkan. Gunakan ikon segarkan untuk melihat opsi gerakan baru jika diperlukan.

Saat semuanya sudah siap, pilih resolusinya, 720p atau 1080p, lalu klik Generate Video.

Buat video dengan VEO 3.1

Jika Anda memilih VEO 3.1, Anda dapat membuat video multi-adegan dengan hingga delapan adegan, masing-masing berdurasi hingga delapan detik.

Setiap adegan dapat memiliki dialog, gerakan, dan deskripsinya sendiri, memberi Anda kendali kreatif yang mendetail. Tambahkan naskah Anda, jelaskan aksi yang Anda inginkan, dan pilih suara yang akan digunakan.

Anda dapat mengaktifkan Generate Voice to Match Video untuk sinkronisasi otomatis, atau secara manual memilih suara dari suara kustom Anda, perpustakaan suara HeyGen, atau integrasi pihak ketiga yang didukung seperti 11 Labs atau LMNT.

Jika sudah siap, klik Buat Video. Setiap adegan akan menghabiskan kredit, dan Anda akan melihat penghitung di bagian bawah yang menunjukkan berapa banyak adegan yang dapat Anda buat berdasarkan paket Anda.

Anda baru saja membuat video penempatan produk yang sepenuhnya terskenario dan terarah, dengan dialog yang natural, gestur yang ekspresif, dan animasi avatar yang mulus.