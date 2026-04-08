Seedance 2.0: התאום הדיגיטלי שלך, בתנועה קולנועית
Seedance 2.0 עכשיו משולב בכל HeyGen. ליצור סרטוני תאום דיגיטלי מלאים עם AI, עם האווטאר המאומת שלך זז בתוך צילומים קולנועיים, ליצור b-roll מושך עין מפרומפט אחד, ולהאריך כל סצנה עם שליטה מדויקת בפריים הראשון והאחרון. איכות קולנועית מקצועית של סרטוני AI, בלי צוות הפקה.
שלושה כלים, פלטפורמה אחת. לבחור איך ליצור
Seedance 2.0 משולב בשלושה כלים נפרדים בתוך HeyGen. כל אחד מהם נבנה לתהליך עבודה יצירתי שונה. אפשר להשתמש באחד מהם או לשלב את שלושתם.
למקם את התאום הדיגיטלי שלך בצילומי Seedance קולנועיים
Avatar Shots מאפשר ליצור סצנות קולנועיות שבהן ה-Digital Twin המאומת שלך זז, מחווה ומבצע בתוך צילומים שנוצרו ב-Seedance. אפשר לבחור כל סביבה, זווית מצלמה או סוג תנועה, עם תנועות מציאותיות ושמירה מלאה על אחידות הדמות בכל שוט.
תנועת דמויות מציאותית
הליכה, מחוות וביצועים עם תחושת משקל פיזי אמיתית ואמינות בכל פריים.
מראה אחיד בין כל השוטים
הפנים, הבגדים והזהות הוויזואלית נשארים נעולים מהפריים הראשון ועד האחרון, בלי שינויי צורה או אובדן פרטים.
כמה אווטארים בסצנה אחת
הצב כמה Digital Twins מאומתים באותה סצנה קולנועית, עם תנועה מסונכרנת בין כל הדמויות בפריים.
כל רקע, כל סוג צילום
תנועות דולי, שוטי קריין, FPV, שוטים רחבים לפתיחת סצנה וקלוז־אפים, עם שפת מצלמה קולנועית שמגיבה לפרומפט שלך.
הזהות שלך מוגנת לחלוטין. Seedance לא מאפשרת שימוש בפנים אנושיות ב‑API הציבורי שלה. תשתית ההסכמה והאימות של זהות מצד ראשון של HeyGen היא הסיבה שה‑Digital Twin המאומת שלך יכול להופיע בקטעי וידאו של Seedance כששום פלטפורמה אחרת לא מסוגלת להציע את זה.
לעבור מפרומפט אחד לוידאו מלא ומוכן
Video Agent לוקח את הפרומפט שלך ובונה סביבו וידאו שלם: תסריט, מבנה, עריכה, קריינות. Digital Twin בצילומי Seedance קולנועיים משולבים אוטומטית לסרטון גמור שמוכן לפרסום.
מסקрипט לווידאו מוכן
להקליד פרומפט או להדביק את הסקריפט, ו-Video Agent יבנה את המבנה, יבחר את השוטים ויספק וידאו ערוך ומוכן.
עד שלוש דקות לכל וידאו
ארוך מספיק כדי להעביר מסר אמיתי, קצר מספיק כדי לשמור על תשומת הלב, עם שוטים קולנועיים של Seedance שמתחברים אוטומטית אחד לשני.
כמה אווטארים בסצנה אחת
המבנה, הקצב והעריכה מטופלים בשבילך, כך שאפשר לפרסם ישירות לכל ערוץ בלי עבודת הפקה נוספת.
זיהוי מאומת, מובנה במערכת
כל וידאו משתמש ב-Digital Twin המאומת שלך ומוגן על ידי תשתית ההסכמה הייעודית של HeyGen.
בנוי להיקפים גדולים בלי להתפשר על איכות. Video Agent מיועד לצוותים ויוצרים שצריכים להפיק סרטונים באופן עקבי לקמפיינים, קורסים וערוצים שונים.
ליצור צילומי בי-רול קולנועיים מפרומפט או מתמונת רפרנס
מחולל הווידאו עם בינה מלאכותית נותן לך גישה ישירה ל‑Seedance 2.0 ליצירת טקסט‑לווידאו ותמונה‑לווידאו. תאר סצנה, העלה רפרנס, וקבל חומר וידאו קולנועי באיכות פרימיום עם שליטה מדויקת בפריים הראשון והאחרון.
טקסט ל־b-roll קולנועי
תתאר כל סצנה ו-Seedance תיצור עבורך וידאו קולנועי עם שליטה ברמת במאי במצלמה ותנועה מדויקת פיזיקלית.
תמונת רפרנס לצילומים
להעלות תמונת מוצר, תמונת לוקיישן או כל רפרנס ויזואלי אחר, ולשמור על אותו מראה, תחושה ונושא בכל פריים.
שליטה בפריים הראשון והאחרון
הגדר בדיוק איפה סצנה מתחילה ומסתיימת, ותן ל-Seedance ליצור את כל מה שביניהן עם רצף ויזואלי חלק.
צילומי סטודיו באיכות גבוהה מפרומפט אחד
צור צילומי b-roll שנראים כאילו צולמו בלוקיישן עם צוות מלא, בעזרת תאורה דינמית, פיזיקה מציאותית ותנועות מצלמה קולנועיות.
צילומי בי־רול קולנועיים כבר לא תלויים בתקציב — הם תלויים בפרומפט. כשהרף עולה, עדכן את היצירתיות שלך. השתמש ב‑Seedance 2.0 כדי לשלב את הבלתי אפשרי בכל פריים.
וידאו קולנועי לכל שימוש
מסרטוני מותג מלאים ועד תוכן לרשתות חברתיות שעוצר את הגלילה, Seedance 2.0 בתוך HeyGen נותן לך וידאו מקצועי בכל פורמט ולכל קהל.
סרטוני מותג ומוצר
צור סרטוני מותג מלאים עם התאום הדיגיטלי שלך שמציג בסביבות קולנועיות. מצגות משקיעים, השקות מוצר והודעות חברה עם איכות הפקה שתואמת את המותג שלך.
תוכן לרשתות חברתיות ולמודעות
צור צילומי בי-רול קולנועיים ושוטים של אווטארים שמושכים את העין ועוצרים את הגלילה. הוסף רפרנסים למוצר, למיקום או לסגנון, ו-Seedance תיצור עבורך חומרי וידאו שמתאימים בדיוק לבריף הקריאייטיב שלך.
הדרכה והכשרה
בנה מודולי הדרכה שלמים ותכני לימוד עם ה‑Digital Twin שלך. פרומפט אחד יוצר וידאו מובנה, ערוך במלואו, באורך של עד שלוש דקות, שמוכן להטמעה בכל LMS או פלטפורמת למידה.
מנהיגות מחשבתית ומותג
לפרסם באופן עקבי בלי להיות מול המצלמה כל פעם. ה-Digital Twin המאומת שלך מעביר את המסר שלך בסביבות קולנועיות, עם הריאליזם והנוכחות שהקהל שלך מצפה להם מהמותג האישי שלך.
דמואים והדגמות מוצר
העלה תמונת מוצר וצור סצנות קולנועיות שנבנות סביבה. תאורה דינמית, תנועה מציאותית, זוויות צילום מגוונות. תוכן מוצר שעוצר את הגלילה – בלי סטודיו, בלי צלם ובלי תקציב הפקה.
תוכן מרובה משתתפים ופאנלים
הצבת כמה אווטארים מאומתים באותה סצנה קולנועית אחת. שיחות, ראיונות ותוכן בסגנון פאנל עם מראה עקבי ותנועה מסונכרנת לכל דמות בפריים.
יש שאלות? יש לנו תשובות
מה זה Seedance 2.0 בתוך HeyGen?
Seedance 2.0 הוא מודל יצירת סרטוני AI שמשולב בכל HeyGen, ומאפשר ליצור סרטונים קולנועיים שבהם ה-Digital Twin המאומת שלך מופיע בתוך צילומים דינמיים, עם תנועות מצלמה מקצועיות ותנועה מציאותית.
מהם שלושת הכלים שמשתמשים ב‑Seedance 2.0 בתוך HeyGen?
Avatar Shots מציב את ה-Digital Twin שלך בסצנות קולנועיות, Video Agent יוצר סרטונים שלמים מפרומפט אחד, ו-AI Video Generator מייצר צילומי b-roll קולנועיים מטקסט או מפרומפטים של תמונות.
האם אפשר להשתמש בכמה אווטארים באותה סצנה עם Seedance 2.0?
כן, גם Avatar Shots וגם Video Agent תומכים במספר Digital Twins מאומתים באותה סצנה קולנועית, עם תנועה מסונכרנת ודמיון חזותי עקבי בין כל הדמויות.
מה ההבדל בין Avatar Shots לבין מחולל סרטוני ה‑AI?
Avatar Shots מתמקד בשילוב ה-Digital Twin המאומת שלך בצילומי Seedance קולנועיים עם תנועות מחווה ותנועת דמות, בעוד ש-AI Video Generator יוצר צילומי b-roll קולנועיים מפרומפטים או מתמונות רפרנס – בלי צורך באווטאר.
מה הופך את HeyGen לפלטפורמה היחידה עם פנים אנושיות מאומתות ב-Seedance?
ל־HeyGen יש תשתית מובנית להסכמה ישירה ולאימות זהות, שמאפשרת ל‑Digital Twins מאומתים להופיע בחומרי הווידאו של Seedance, גם במקרים שבהם אף פלטפורמה אחרת לא יכולה להציע יכולת כזו.
מה האורך המקסימלי של סרטונים עם Video Agent?
Video Agent יוצר סרטונים שלמים ומוכנים באורך של עד שלוש דקות, עם מבנה תסריט אוטומטי, עריכה ודיבוב קולי.
מה זה שליטה בפריים הראשון והאחרון ב-AI Video Generator?
שליטה בפריים הראשון והאחרון מאפשרת להגדיר בדיוק איפה סצנה מתחילה ונגמרת, ו‑Seedance יוצרת את כל מה שביניהם עם רצף ויזואלי חלק לחלוטין.
האם אפשר להשתמש בתמונות רפרנס עם Seedance 2.0?
כן, מחולל סרטוני ה‑AI מאפשר להעלות תמונות מוצר, תמונות לוקיישן או כל רפרנס ויזואלי אחר, כדי לשמור על המראה, האווירה והנושא בכל פריים של הווידאו שנוצר.
לא משנה מה אתה רוצה ליצור, אפשר ליצור את זה עכשיו
Seedance 2.0 פועל דרך Avatar Shots, Video Agent ו-AI Video Generator. מודל סרטוני ה-AI הקולנועי ביותר בעולם נמצא עכשיו בתוך כל כלי שאתה יוצר איתו. מדורג #1 בריאליזם ב-G2. התאום הדיגיטלי שלך, הזהות המאומתת שלך, הסיפור שלך.