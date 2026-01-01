Tamer Abdel הוא טכנולוג ויזם לכל החיים עם יותר מ-25 שנות ניסיון, ומייסד ומנכ״ל The AI Department, חברת שירותי AI מקצה לקצה שעוזרת לעסקים ליישם בינה מלאכותית בשיווק, תפעול, אוטומציה ווידאו.

בעוד שהחברה משרתת תחומים מגוונים כמו בריאות, משפטים ורכב, תחום הנדל״ן הפך לאחד מתחומי הצמיחה המהירים ביותר שלה. היום, The AI Department עובדת עם משרדי תיווך ועם יותר מ־100 סוכני נדל״ן, ועוזרת להם לבנות מותג אישי חזק יותר בעזרת סרטוני וידאו עקביים המבוססים על בינה מלאכותית.

"אנחנו בעצם מצמידים מומחה אנושי למשימה ולתוצאה," אמר תאמר. "במקום להתקין מלא כלי AI שונים, מתקינים מחלקת AI אחת מרוכזת."

הפילוסופיה הזו מעצבת את כל מה שהם בונים, במיוחד וידאו.

להפוך יצירת וידאו לתהליך שחוזר על עצמו

לפי תאמר, כמעט כל לקוח רוצה לדבר קודם כל על וידאו.

"הייתי אומר שכ־90% מהלקוחות שלנו, כשהם מגיעים, הדבר מספר אחת שהם רוצים לדבר עליו קודם הוא שיווק", הוא אמר.

הבעיה היא לא חוסר ברעיונות. הבעיה היא כל מה שקורה לפני שמישהו לוחץ על הקלטה.

"קבעת את זה ביומן ליום חמישי ב‑1 בצהריים, אבל אז מגיע חמישי בבוקר, ואתה רק מסתכל על המשבצת של אחת ומניד בראשך," אמר תאמר.

גם כשאנשי מקצוע סוף־סוף מתיישבים להקליט, הלחץ לא נעלם.

"כשכבר יש את האומץ ליצור את הווידאו הזה, יוצרים אותו 10 או 15 פעמים רק כדי להגיע לטייק המושלם, בגלל כל החרדה שהצטברה," הוא אמר.

עבור מקצוענים עסוקים שכבר מנהלים עסקים מצליחים, הקלטת סרטוני וידאו הופכת לעוד משימה שלעולם לא מגיעה לראש הרשימה.

"ההצעה שלנו פשוטה," אמר תאמר. "אתה כבר לא צריך לבזבז זמן ולהילחץ מההקלטה. אנחנו עושים את הכל בשבילך."

הצוות שלו יוצר לכל לקוח אווטאר פעם אחת, ואז מטפל בכתיבת התסריט, הפקה, עריכה והפצה. ההשפעה מורגשת במיוחד בתחום הנדל״ן.

"יש לנו יותר מ-100 סוכנים רק בעיירה הקטנה שלנו שעובדים איתנו," אמר תאמר. "כשמתחיל להשתמש בזה המתווך, וכולם רואים את התוכן, כולם רוצים להצטרף."

במקום לפרסם פעם בשבוע או פעם בחודש, סוכנים עכשיו מפרסמים באופן עקבי.

"מי שפעם היה מפרסם פעם בשבוע או פעם בחודש יכול עכשיו לפרסם שבעה ימים בשבוע," אמר תאמר.

יצירת תהליך עבודה לברוקראז׳ שגדל יחד עם העסק

במקום לתת לברוקרים עוד פלטפורמת מרקטינג שצריך ללמוד, The AI Department בנתה תהליך עבודה מלא ליצירת תוכן סביב HeyGen.

סוכנים נכנסים לדאשבורד שמלא ברעיונות לתוכן בנושאים כמו עדכוני שוק, רוכשי דירה ראשונה, תובנות על שכונות וחינוך פיננסי לבעלי בתים.

הם בוחרים נושא, ה‑AI יוצר תסריט מותאם אישית בסגנון הדיבור שלהם, ו‑HeyGen יוצרת את הגרסה הראשונה של הווידאו.

משם, העורכים של מחלקת ה-AI עוברים על כל וידאו, מבצעים בקרת איכות, מוסיפים ויז׳ואלים משלימים ו-B-roll, ומכינים את הגרסה הסופית לפרסום.

"יש לנו מומחה אנושי שהוא זה שקובע את הטעם מאחורי כל סרטון וסרטון," אמר תאמר. "שום וידאו לא פשוט נוצר ומפורסם אוטומטית. הם עושים את העריכות, והעריכות האלה מבוססות על התוצאה שהלקוח רוצה."

במשך שנים תיאר תאמר את תהליך העבודה כמודל 80/20.

"הוורקפלואו עושה 80% מהעבודה, ואז ה־20% הנותרים נעשים על ידי המומחה האנושי."

ככל ש-HeyGen המשיכה להתפתח, האיזון הזה השתנה.

"אנחנו מגלים שעכשיו אנחנו נוטים יותר לכיוון 90/10."

כשמשאירים יותר מהתהליך ההפקתי בתוך HeyGen, הצוות שלו מספק סרטונים מלוטשים מהר יותר, תוך השקעת פחות זמן בהעברת פרויקטים בין כלי עריכה שונים.

לבנות אמון במקום לרדוף אחרי צפיות

עבור תאמר, הצלחה לא נמדדת בצפיות, היא נמדדת באמון.

"אנחנו בדרך כלל לא אופטימיים לצפיות," הוא אמר. "אנחנו אופטימיים לאמון."

הפילוסופיה הזו מעצבת כל תוכן שהצוות שלו יוצר. במקום לרדוף אחרי טרנדים, מחלקת ה-AI עוזרת לסוכני נדל״ן לפרסם באופן עקבי עדכוני שוק, סרטוני הדרכה, תובנות על הקהילה ותשובות לשאלות נפוצות של לקוחות, וכך למצב אותם כמומחים מקומיים מהימנים.

"אמון הוא המטבע לפני שהעסקה מתרחשת", אמר תאמר.

מאז שהחלו להשתמש ב‑HeyGen, מחלקת ה‑AI הפיקה יותר מ‑1,500 סרטונים תוך כדי שירות של למעלה מ‑100 לקוחות פעילים. כל לקוח מקבל בערך 15 סרטונים בחודש, כלומר יותר מ‑100 סרטונים שמתפרסמים מדי יום בכלל בסיס הלקוחות.

התוצאות חורגות מעבר רק לעקביות. לקוחות שבעבר הוציאו בין $3,000 ל‑$5,000 בחודש על הפקת וידאו מסורתית יכולים עכשיו ליצור הרבה יותר תוכן, ובעלות שהיא רק חלק קטן מהסכום הזה.

"עם HeyGen אנחנו יכולים להיכנס לשם בעלות מזערית ולעשות הרבה יותר סרטוני וידאו באיכות גבוהה," אמר תאמר.

בשבילו, אבל, הניצחון הכי גדול בכלל לא קשור לכסף.

"החלק הכי טוב שכל מקצוען אוהב לשמוע הוא שהוא כבר אף פעם לא יצטרך להקליט עוד וידאו," הוא אמר.

במקום לבזבז זמן על צילום, סוכנים יכולים להתמקד בשירות ללקוחות תוך כדי בנייה עקבית של המותג האישי שלהם באמצעות וידאו.