רוברטו מֶסה הוא הבעלים של Meza Mortgage Consulting, חברת תיווך משכנתאות שמשרתת לקוחות בכל ארה״ב, עם דגש על פלורידה וטנסי. רוברטו עוזר לרוכשי דירות, משקיעים וזרים לקבל מימון לנכסי מגורים ונכסים מסחריים.

רבים מהלקוחות שלו מגיעים מאמריקה הלטינית, ולכן חינוך הוא חלק קריטי מכל שיחה. הגישה החינוכית הזו הובילה אותו באופן טבעי לוידאו. הוא רצה לחנך קונים ולמקם את החברה שלו כמקור מידע אמין.

"אני לא מסתדר עם וידאו. אני שונא להיות מול המצלמה. אבל בסביבה של היום אנחנו רואים שהרבה חברות אחרות, שלא מתחרות בנו בכלל בהכנסות, מצליחות לקחת נתח שוק רק כי הן כל הזמן ברשתות החברתיות ומשתמשות בווידאו בתור מומחים לתחום", אמר רוברטו. "וזה הכריח אותנו לעלות על אותו גל."

הוא ידע שווידאו חשוב, אבל כל ניסיון להפיק אותו הפך למקור לחץ במקום לכלי לצמיחה.

במקום להכריח את עצמו לבלות שעות בהקלטה ועריכת וידאו, רוברטו משתמש ב‑HeyGen כדי לשתף את המומחיות שלו באופן עקבי דרך סרטוני אווטאר ריאליסטיים, וכך הוא יכול להתמקד בניהול העסק.

להחליף כאבי ראש של הפקה בתהליך עבודה שחוזר על עצמו

לפני HeyGen, הפקה של אפילו סרטון לימודי קצר הייתה תהליך ארוך. גם אחרי השקעה בציוד והוצאת העריכה החוצה, המכשול הכי גדול נשאר אותו דבר.

"בהתחלה זה היה רק אני ומצלמה ששילמתי עליה אלף דולר. הייתי מצלם סרטון קצר של 30 שניות, אבל היה לוקח לי שעתיים רק להגיע לגרסה נכונה של הסקריפט בלי לעשות טעויות. אחר כך הייתי צריך לערוך את זה, וגם זה לקח זמן. בסוף כבר שכרתי מישהו. זה היה תהליך ארוך ויקר," אמר רוברטו.

גם אחרי השקעה בציוד והעברת העריכה למיקור חוץ, המכשול הגדול ביותר נשאר ללא שינוי.

"העומס העיקרי שלי בכלל לא היה העלות. מה שהכי כאב לי היה להיות מול המצלמה. זו הייתה בשבילי סאגה שלמה, שלא הרגשתי איתה בנוח", הוא אמר.

המורכבות של תהליך העבודה הפכה את השמירה על עקביות לכמעט בלתי אפשרית. המטרה שלו הייתה לפרסם שלושה סרטוני לימוד בכל שבוע, אבל בפועל הוא הצליח להפיק רק בערך סרטון אחד כל שלושה שבועות.

בניית מערכת שיווק מבוססת בינה מלאכותית

כשרוברטו התחיל לחקור אווטארים מבוססי AI, הוא ניגש להחלטה באותו אופן שבו הוא ניגש למוצרים פיננסיים: על ידי השוואת האפשרויות.

הוא נרשם לשלוש פלטפורמות אווטאר שונות לפני שהחליט איזו מהן הכי מתאימה לעסק שלו.

"עם HeyGen הרגשתי הכי בנוח. היה לי קל יותר לנהל את זה, וממשק המשתמש היה מאוד ידידותי", הוא אמר.

היום תהליך העבודה שלו נראה שונה לגמרי.

היום רוברטו כותב את התסריטים שלו, מקליט את הקריינות בקולו שלו, ומנהל המדיה החברתית שלו משתמש ב‑HeyGen כדי ליצור את הסרטונים המוגמרים.

"הכול נעשה ב-HeyGen, מאה אחוז," אמר רוברטו.

הצוות שלו משתמש בשילוב של Video Agent ו-AI Studio כדי ללטש כל וידאו, ולוודא שכל אחד מהם מתאים למותג שלו ולסגנון ההדרכה שלו. עבור Roberto, HeyGen הפכה להרבה יותר מכלי וידאו.

בניית אמון דרך תוכן חינוכי

בניגוד להרבה חברות פיננסיות שמשתמשות ברשתות חברתיות בעיקר לקידום, רוברטו מתמקד במענה על שאלות משכנתא נפוצות עם עצות ישירות וברורות.

"כשאנשים באמת רוצים לדעת את האמת על דברים מסוימים, בלי ההייפ ובלי שמישהו רק מנסה לפתות אותם שיתקשרו אליו, הם מסתכלים על התוכן שלנו," הוא אמר.

בהתחלה הוא חשש שהקהל מיד יזהה שזה האווטאר שלו. המשפחה שלו שמה לב, אבל אף אחד אחר לא הצליח להבחין בהבדל.

"דיברתי עם כמה חברים ושאלתי אותם, 'איך אתם אוהבים את הסרטונים החדשים שלי?' הם אמרו, 'וואו, אתה נראה מעולה. בטח לוקח לך המון זמן לעשות את זה.' כשאמרתי להם שזה אווטאר, הם לא האמינו. זה די נתן לי את הביטחון פשוט להמשיך," אמר רוברטו.

גם אחרי שאנשים גילו שהסרטונים נוצרו עם בינה מלאכותית, הם המשיכו להגיב אליהם בדיוק כמו קודם.

"הם עדיין צופים בסרטונים, ועדיין מגיבים אליהם. הם אומרים: 'זה תוכן מעולה.' כאילו אני באמת זה שמשתף, ובאיזשהו מובן זה נכון," הוא אמר.

להפוך יעילות תפעולית לצמיחה עסקית

השינוי הכי גדול לא היה רק להפיק יותר סרטונים, אלא סוף־סוף להפיק אותם בצורה עקבית.

מאז ש־HeyGen נכנסה לשימוש, רוברטו הגדיל את לוח הפרסום שלו מסרטון אחד כל שלושה שבועות לשלושה סרטונים בכל שבוע. העקביות הזו כבר מתחילה להפוך לתוצאות מדידות.

סרטון לימודי שפורסם לאחרונה יצר בערך 13,700 צפיות, כש־30% מהצופים נשארו מרותקים למשך כ־22 שניות. התוכן גם מגיע לקהלים חדשים לגמרי.

"בדרך כלל, החלק הכי גדול היה אנשים שכבר עקבו אחרינו. עכשיו זה חצי־חצי. גם זה משתנה," הוא אמר.

עבור רוברטו, עם זאת, התשואה הגדולה ביותר הייתה ביעילות התפעולית. יועצי משכנתאות מבלים חלק גדול מהיום שלהם מאחורי הקלעים בעיבוד הלוואות, בתקשורת עם מלווים ובתמיכה בלקוחות לאורך עסקאות מורכבות.

"בשבילי זה שינה את כללי המשחק, כי עכשיו יש לי זמן ממש ללכת לשבת עם סוכני הנדל"ן האלה ולא להשאיר מאחור את כל עבודת הבק-אופיס שלי," הוא אמר.

עם HeyGen, רוברטו יכול לחנך את הקהל שלו באופן עקבי, תוך התמקדות בזמן שלו במקום שבו הוא יוצר את הערך הגדול ביותר.