עבור פדרו קאסנובה, המייסד והמנכ״ל של The KREN Group, וידאו הוא לא סתם עוד ערוץ שיווק. כך צוות הנדל״ן שלו בונה קשרים בקנה מידה גדול.

אחרי יותר מ־18 שנים בתחום הנדל״ן, פדרו הבין את המגבלות של שיטות השיווק המסורתיות. כדי לצמוח הוא היה צריך לבצע יותר שיחות, לדפוק על יותר דלתות או להשתתף בעוד אירועי נטוורקינג. כל לקוח חדש דרש עוד זמן.

"הדרך היחידה שנוכל להכפיל או לשלש את העסק שלנו בצורה הזאת היא לעשות יותר שיחות טלפון, כלומר להשקיע עוד שעות," אמר פדרו.

וידאו הציע מודל שונה.

"זה איפשר לי לקחת סרטון של 30 שניות ולקבל עליו 80 שעות צפייה. לא הייתי צריך לדבר 80 שעות", אמר פדרו.

פדרו התנסה בווידאו מאז 2013, אבל אף פעם לא בצורה עקבית. להקליט את עצמו היה תהליך שגזל הרבה זמן, ולעיתים קרובות הפך לעוד משימה שירדה לתחתית רשימת העדיפויות.

"בערך לפני שנה קיבלנו החלטה שנתחיל לעבוד עם וידאו בצורה מכוונת, אחרי שהאווטארים של ה‑AI התחילו להיכנס לתמונה," הוא אמר.

ההחלטה הזאת הובילה אותו ל-HeyGen.

היום פדרו בנה מנוע תוכן מבוסס AI שמפרסם סרטוני וידאו חינוכיים כל יום, ועוזר לצוות שלו להגיע לקהלים חדשים תוך השקעה של כמה דקות בלבד ביצירת כל סרטון.

להחליף הפקה ידנית בתהליך עבודה אוטומטי

לפני HeyGen, יצירת תוכן הייתה תלויה בזה שלפדרו יהיה זמן לעלות מול המצלמה.

"לא רציתי להקליט כל יום," הוא אמר. "לפעמים אין לך חשק להסתפר. באותו יום לא היה לי חשק להתגלח."

היום תהליך העבודה שלו כמעט כולו אוטומטי.

כל בוקר פדרו עובר על חדשות מקומיות בעזרת Google Alerts ובעיתון מקומי, ואז מזין סיפור לתוך וורקפלואו מותאם אישית ב-Claude. Claude יוצר כמה הוקים, כיתובים, תסריטי קריינות ופרומפטים לתמונות, לפני שהכול נשלח דרך Zapier אל HeyGen כדי ליצור את הווידאו המוגמר.

"הזמן שאני משקיע בסרטון ממוצע הוא 5 עד 10 דקות", אמר פדרו. "כשהוא מוכן, HeyGen שולחת לי אימייל. אני חוזר לשם לכמה דקות, וברגע שאני מרוצה מהתוצאה, יש לי מוצר גמור."