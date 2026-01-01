עבור פדרו קאסנובה, המייסד והמנכ״ל של The KREN Group, וידאו הוא לא סתם עוד ערוץ שיווק. כך צוות הנדל״ן שלו בונה קשרים בקנה מידה גדול.
אחרי יותר מ־18 שנים בתחום הנדל״ן, פדרו הבין את המגבלות של שיטות השיווק המסורתיות. כדי לצמוח הוא היה צריך לבצע יותר שיחות, לדפוק על יותר דלתות או להשתתף בעוד אירועי נטוורקינג. כל לקוח חדש דרש עוד זמן.
"הדרך היחידה שנוכל להכפיל או לשלש את העסק שלנו בצורה הזאת היא לעשות יותר שיחות טלפון, כלומר להשקיע עוד שעות," אמר פדרו.
וידאו הציע מודל שונה.
"זה איפשר לי לקחת סרטון של 30 שניות ולקבל עליו 80 שעות צפייה. לא הייתי צריך לדבר 80 שעות", אמר פדרו.
פדרו התנסה בווידאו מאז 2013, אבל אף פעם לא בצורה עקבית. להקליט את עצמו היה תהליך שגזל הרבה זמן, ולעיתים קרובות הפך לעוד משימה שירדה לתחתית רשימת העדיפויות.
"בערך לפני שנה קיבלנו החלטה שנתחיל לעבוד עם וידאו בצורה מכוונת, אחרי שהאווטארים של ה‑AI התחילו להיכנס לתמונה," הוא אמר.
ההחלטה הזאת הובילה אותו ל-HeyGen.
היום פדרו בנה מנוע תוכן מבוסס AI שמפרסם סרטוני וידאו חינוכיים כל יום, ועוזר לצוות שלו להגיע לקהלים חדשים תוך השקעה של כמה דקות בלבד ביצירת כל סרטון.
להחליף הפקה ידנית בתהליך עבודה אוטומטי
לפני HeyGen, יצירת תוכן הייתה תלויה בזה שלפדרו יהיה זמן לעלות מול המצלמה.
"לא רציתי להקליט כל יום," הוא אמר. "לפעמים אין לך חשק להסתפר. באותו יום לא היה לי חשק להתגלח."
היום תהליך העבודה שלו כמעט כולו אוטומטי.
כל בוקר פדרו עובר על חדשות מקומיות בעזרת Google Alerts ובעיתון מקומי, ואז מזין סיפור לתוך וורקפלואו מותאם אישית ב-Claude. Claude יוצר כמה הוקים, כיתובים, תסריטי קריינות ופרומפטים לתמונות, לפני שהכול נשלח דרך Zapier אל HeyGen כדי ליצור את הווידאו המוגמר.
"הזמן שאני משקיע בסרטון ממוצע הוא 5 עד 10 דקות", אמר פדרו. "כשהוא מוכן, HeyGen שולחת לי אימייל. אני חוזר לשם לכמה דקות, וברגע שאני מרוצה מהתוצאה, יש לי מוצר גמור."
אחרי בדיקה מהירה, הסרטונים מתפרסמים אוטומטית בכמה פלטפורמות חברתיות. פדרו גם יצר אווטארי AI לכמה מחברי הצוות שלו.
תהליך העבודה עכשיו מסתובב בין חמישה־עשר טמפלייטים שונים, מה שמאפשר לצוות לפרסם תוכן חדש כל יום בלי לבזבז שעות על צילום.
להגדיל קהל באמצעות חינוך במקום מכירה
השינוי הכי גדול לא היה אימוץ ה‑AI, אלא שינוי התוכן עצמו.
במקום לפרסם הודעות על נכסים למכירה, פדרו התחיל ליצור סרטוני וידאו חינוכיים על הקהילה המקומית, השכונות ושוק הנדל״ן.
״לפני כן היינו מפרסמים תכנים בסגנון 'הרגע מכרנו את הבית הזה. הרגע העלינו את הבית הזה למכירה', תכנים שלא קיבלו כמעט שום מעורבות״, אמר פדרו.
התוצאות היו דרמטיות. במהלך תקופה של 90 יום, הסרטונים של הצוות יצרו יותר מ־2 מיליון צפיות.
מספר העוקבים ב‑Instagram עלה מ‑2,124 ליותר מ‑11,700, בעוד ש‑Facebook חצה את רף 6,000 העוקבים.
והכי חשוב, הקהל הופך ללקוחות.
"הצלחנו ליצור יותר מ־$120,000 ב‑GCI. יש לנו פייפליין של עוד בערך $200,000 עד $300,000," הוא אמר.
סרטון הדרכה אחד בלבד יצר יותר מ־400,000 צפיות באינסטגרם, עוד 200,000 צפיות בפייסבוק, ו־53 לידים נכנסים.
לבנות קשרים עוד לפני השיחה הראשונה
עבור פדרו, היתרון הגדול ביותר של AI הוא היכולת לבנות אמון עוד לפני שלקוח בכלל פונה.
״כשאותו זר פונה אליי, זה לא 'אני בודק חמישה סוכנים'. הוא כבר בנה את הקשר, והוא מתקשר כדי להגיד: 'תעזור לי לקנות בית. תעזור לי למכור את הבית שלי',״ אמר פדרו.
"זו אינטראקציה שונה לגמרי כי הם כבר רואים את הערך. בעצם השיבוט הוא זה שיצר את הערך הזה," הוא אמר.
הצוות גם אוטומט את המעקב, כך שעוקבים חדשים מקבלים ניוזלטרים ומשאבים שביקשו בלי התערבות ידנית.
פדרו מאמין שעקביות חשובה הרבה יותר משלמות.
"זו העקביות שאתה מספק כל יום מחדש. זה מה שהאלגוריתם אוהב," אמר פדרו.
העצה שלו לאנשי נדל״ן אחרים היא פשוטה וברורה.
"תיצור כמה שיותר תוכן שאתה יכול, גם אם אתה לא מתכוון לפרסם אותו. ככה לומדים," הוא אמר.
והכי חשוב:
״אתה חייב להתחייב לא רק ללמוד את הכלי אלא גם להשתמש בו בעקביות. אם תשתמש בו בעקביות, תראה אפקט של צמיחה חדה כמו מקל הוקי״, הוא אמר.
עבור פדרו, HeyGen הפכה את הווידאו ממשימה שיווקית מזדמנת למנוע צמיחה שחוזר על עצמו, שעוזר לצוות שלו לחנך לקוחות פוטנציאליים, לבנות אמון ולייצר עסקאות חדשות בכל יום.