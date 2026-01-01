Nick Krem למד כבר בתחילת הקריירה שלו בנדל״ן שיצירת לידים היא רק חלק מהמשוואה. סוכנים צריכים גם מותג שקל לזהות.

בזמן שעבד במוקד טלפוני בתחום הנדל״ן, ניק בילה עד 15 שעות ביום ביצירת קשר עם לידים מכל רחבי המדינה. דפוס אחד בלט במיוחד.

"כמעט בכל פעם, הסוכנים שהיו להם מותג חזק פשוט קרעו את זה אצלנו," אמר ניק.

ההבנה הזאת הובילה את ניק ואת אחיו להקים חברת שיווק נדל״ן שצמחה לכל 50 המדינות ו‑13 מדינות נוספות בפחות משנתיים. הצוות של ניק מטפל באסטרטגיה, כתיבת תסריטים, הפקה, עריכה והפצה.

המודל עבד, אבל לא היה קל להגדיל אותו.

"הבנו שסוכנים מוציאים אלפי דולרים על זה, בזמן שאנחנו יכולים להשתמש בחברות כמו HeyGen כדי לעשות את זה בשבריר מהעלות", אמר ניק.

היום ניק עוזר לאנשי נדל״ן לבנות מותג אישי בעזרת וידאו עם בינה מלאכותית, שמסיר את ההפקה כמכשול העיקרי להתמדה בנוכחות שלהם.

מסירים את החסם הגדול ביותר ליצירת וידאו עקבית

לפני HeyGen, הצוות של ניק בנה ללקוחות אסטרטגיות תוכן מלאות, אבל לגרום לסוכני נדל״ן באמת להקליט סרטוני וידאו האט את כל התהליך.

הסוכנים דאגו למצלמות, מיקרופונים, תאורה, לבוש ולמציאת זמן לצילום. יכלו לעבור שבועות לפני שמישהו בכלל לחץ על הקלטה.

כדי לפתור את הבעיה, לקוחות טסו לאורלנדו לסשני הפקה של יומיים, וצילמו תכנים שמספיקים לחודשים. התהליך עבד, אבל הוא לא היה בר־קיימא.

"סוכני נדל"ן מרוויחים כסף כשהם מדברים עם אנשים," אמר ניק.

הוא ראה את האתגר בצורה הברורה ביותר אצל סוכנים שעובדים לבד.

"הם עונים לשיחות, מטפלים בעסקאות, פותרים בעיות ומשרתים לקוחות. וידאו הופך להיות הדבר האחרון שיש להם זמן אליו", אמר ניק.

HeyGen שינתה את זה.

"סוכנים היו טסים מכל רחבי המדינה כדי לספר את הסיפור שלהם, לצלם וידאו, ולהוציא אלפי דולרים אצלנו רק כדי לעשות את זה," אמר ניק. "מה ש‑HeyGen מאפשרת להם לעשות זה לקחת את הלוק הכי טוב שלהם, את יום השיער הכי טוב, את יום האיפור הכי טוב, את האאוטפיט הכי טוב, ולהשתמש בזה שוב ושוב."

במקום לתאם יום צילום נוסף, סוכנים יוצרים פעם אחת תאום דיגיטלי וממשיכים לפרסם זמן רב אחרי שהמצלמות כבר נארזו.

להפוך אדם אחד לצוות תוכן שלם

ניק הבין לראשונה את הערך של HeyGen כשהוא פתר לעצמו בעיה אישית. הצוות שלו רצה לפרסם שני סרטוני YouTube בכל שבוע, אבל כל פרק דרש מניק להקליט פתיח חדש.

"הייתי הולך לישון בלילה ורק חושב, 'אני חייב לצלם את סרטון הפתיחה הזה'," הוא אמר.

בסופו של דבר הוא אמר לצוות שלו להחליף את האינטרואים האלה באווטאר שלו ב‑HeyGen.

"עכשיו הבעיה הזאת ירדה ממני לתמיד. אני כבר לא צריך ללכת לישון ולחשוב שאני חייב לצלם סרטון פתיח, כי HeyGen מצלמת את הפתיחים שלי בכל פעם מחדש," אמר ניק.

התוצאות הפתיעו אותו.

"הסרטוני AI הפותחים שלי בעצם ביצעו טוב יותר מהסרטונים הרגילים שלי", הוא אמר. "לא רק שאני חוסך זמן, הם גם באמת מבצעים טוב יותר."

היום האווטאר שלו מופיע בווידאוים שהצוות שלו יוצר, כולל פתיחים ל-YouTube, דפי נחיתה, וורקשופס ותוכן קצר.