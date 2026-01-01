יותר מ-20 שנה, Michael Vrlaku בנה את עסקי המשכנתאות שלו על ידי אימוץ טכנולוגיות חדשות. ממערכות CRM ועד אוטומציה של תהליכי עבודה, הוא תמיד חיפש דרכים להפוך את העסק שלו ליעיל יותר.
אבל אתגר אחד נשאר קשה לפתרון: יצירה עקבית של וידאו.
כמו הרבה אנשי משכנתאות, למייקל לא חסרה מומחיות לשתף. מה שחסר לו היה הזמן להקליט, לערוך ולהעלות סרטוני וידאו, תוך כדי ניהול הלקוחות וצמיחת העסק.
"דבר אחד שידעתי כבר בשלב מוקדם, בין אם מדובר היה ב‑AI או באווטאר AI, הוא שהטכנולוגיה תגיע לנקודה שבה אי אפשר יהיה להתחמק ממנה", אמר מייקל.
במקום לחכות שסרטוני AI יהפכו לזרם המרכזי, מייקל רצה להקדים את כולם.
"הסיבה שמצאתי את HeyGen הייתה בעצם שחיפשתי דרך לאוטומציה של מה שאני צריך לעשות," הוא אמר.
הוא התחיל להשתמש ב-HeyGen לפני יותר משנתיים, והפך סרטוני AI לחלק מתהליך העבודה היומי שלו הרבה לפני שהדור החדש של האווטארים יצא.
היום, ההשקעה המוקדמת הזו מאפשרת למייקל ליצור באופן עקבי סרטונים שלפני כן היו דורשים שעות של צילום ועריכה.
להפוך יצירת וידאו לשגרה שחוזרת על עצמה
עבור מייקל, היתרון הכי גדול של HeyGen הוא לא להחליף אנשים, אלא להחליף את זמן ההפקה.
סרטון פרומו אחד לאחרונה נראה כאילו דרש צוות הפקה מלא, כמה וכמה טייקים ועריכה אינטנסיבית. בפועל, מייקל הקדיש רק כמה דקות לסקירת התוצאה הסופית.
"הצוות שלי הכין את זה. הם שלחו לי תסריט, אמרתי מה המטרה, הם הכניסו את זה ל-HeyGen, וזה יוצא ככה," הוא אמר.
בלי בינה מלאכותית, הפקת אותו תוכן הייתה הופכת לפרויקט אחר לגמרי.
"תחשוב כמה זמן היה לוקח למישהו לעשות את זה. זה פרויקט של יום שלם רק כדי להתכונן לצאת לשטח, שמישהו יצלם וידאו, כמה עריכות וטייקים שונים, ואז פוסט־פרודקשן," אמר מייקל.
במקום להתייחס לוידאו כאל פרויקט מיוחד, מייקל שילב אותו בקצב העבודה הרגיל של העסק שלו. עוזר וירטואלי מנהל את רוב תהליך ההפקה, בעוד שמייקל נותן כיוון ומבקר את התוצר הסופי.
התוצאה היא תהליך עבודה שמייצר תוכן עקבי בלי לדרוש שעות מאחורי המצלמה.
סקיילינג של תוכן בכל נקודת מגע עם הלקוח
במקום ליצור סרטונים רק לרשתות חברתיות, מייקל שילב סרטוני AI בכל אסטרטגיית השיווק שלו.
בשגרה השבועית שלו היום יש עדכוני שוק בווידאו, ניוזלטרים בווידאו, תקשורת אישית אחד על אחד עם לקוחות והודעות מעקב מותאמות אישית.
הוא גם מרחיב את האופן שבו הוא משתף פעולה עם סוכני נדל״ן.
בכל פעם שנכס חדש עולה לשוק, מייקל מתכנן ליצור סרטוני וידאו יחד עם סוכן הנדל״ן שמסבירים גם על הנכס וגם על אפשרויות המימון שלו.
"כל פעם שיש לנו נכס חדש, בוא נעשה וידאו ביחד," הוא אמר. "אני יכול להופיע בווידאו של הנכס ולהגיד: 'זה בית יפהפה בגודל 4,000 רגל רבועה. ככה נראית המשכנתה.'"
הוא גם עושה ניסויים עם סרטוני תודה אוטומטיים.
אחרי שיחה עם לקוח פוטנציאלי, ה‑AI יכול ליצור פנייה אישית שמסכמת את השיחה ומחדדת את הצעדים הבאים, וכך עוזרת לבנות קשר חזק יותר בלי צורך בהקלטה נוספת.
עבור מייקל, תהליכי העבודה האלה הופכים וידאו מטקטיקת שיווק מזדמנת לחלק אינטגרלי מחוויית הלקוח.
להתמקד בתוכן במקום בהפקה
ככל שסרטוני AI ממשיכים להשתפר, מייקל מאמין שהטכנולוגיה עצמה הופכת לפחות חשובה מהערך של התוכן.
"אני חושב שהאיכות היא בעצם התוכן של מה שאנחנו מוציאים, לאו דווקא האודיו או הווידאו," הוא אמר. "HeyGen מספקת איכות מעולה, אבל היא באמת מאפשרת לנו להתמקד במה שהכי חשוב, וזה התוכן עצמו."
הגישה הזו גם מעצבת את העצות שלו לאנשי מקצוע שרק מתחילים. במקום לחכות לתהליכי עבודה מושלמים או לסרטונים מושלמים, הוא מעודד אנשים להתחיל פשוט.
"מה שעבד במשך מאות שנים זה פשוט לעשות את זה," הוא אמר. "תשלב את זה בתהליך העבודה שלך."
עם הזמן, מייקל המשיך לחדד את הגישה שלו על ידי הקלטת אודיו בקולו שלו, צילום אווטארים בסביבות שונות בזמן נסיעות, וניסוי בפיצ׳רים חדשים מיד כשהם יוצאים.
אבל לדעתו עקביות חשובה הרבה יותר משלמות. לאנשי מקצוע שדואגים אם תוכן שנוצר בעזרת AI מרגיש אותנטי, מייקל מציע נקודת מבט פשוטה.
"זה אתה," הוא אמר. "זו פשוט הגרסה הדיגיטלית שלך. אתה מוציא עוד גרסה של עצמך כדי לספק יותר תוכן ללקוחות ולקהל שלך בצורה עקבית יותר."
עבור מייקל, HeyGen לא מחליפה את הצד האנושי של העסק. היא מאפשרת לו לשתף את המומחיות שלו בצורה עקבית יותר, להגיע ליותר אנשים, ולהקדיש פחות זמן להפקת תוכן ויותר זמן לעבודה עם לקוחות