יותר מ-20 שנה, Michael Vrlaku בנה את עסקי המשכנתאות שלו על ידי אימוץ טכנולוגיות חדשות. ממערכות CRM ועד אוטומציה של תהליכי עבודה, הוא תמיד חיפש דרכים להפוך את העסק שלו ליעיל יותר.

אבל אתגר אחד נשאר קשה לפתרון: יצירה עקבית של וידאו.

כמו הרבה אנשי משכנתאות, למייקל לא חסרה מומחיות לשתף. מה שחסר לו היה הזמן להקליט, לערוך ולהעלות סרטוני וידאו, תוך כדי ניהול הלקוחות וצמיחת העסק.

"דבר אחד שידעתי כבר בשלב מוקדם, בין אם מדובר היה ב‑AI או באווטאר AI, הוא שהטכנולוגיה תגיע לנקודה שבה אי אפשר יהיה להתחמק ממנה", אמר מייקל.

במקום לחכות שסרטוני AI יהפכו לזרם המרכזי, מייקל רצה להקדים את כולם.

"הסיבה שמצאתי את HeyGen הייתה בעצם שחיפשתי דרך לאוטומציה של מה שאני צריך לעשות," הוא אמר.

הוא התחיל להשתמש ב-HeyGen לפני יותר משנתיים, והפך סרטוני AI לחלק מתהליך העבודה היומי שלו הרבה לפני שהדור החדש של האווטארים יצא.

היום, ההשקעה המוקדמת הזו מאפשרת למייקל ליצור באופן עקבי סרטונים שלפני כן היו דורשים שעות של צילום ועריכה.

להפוך יצירת וידאו לשגרה שחוזרת על עצמה

עבור מייקל, היתרון הכי גדול של HeyGen הוא לא להחליף אנשים, אלא להחליף את זמן ההפקה.

סרטון פרומו אחד לאחרונה נראה כאילו דרש צוות הפקה מלא, כמה וכמה טייקים ועריכה אינטנסיבית. בפועל, מייקל הקדיש רק כמה דקות לסקירת התוצאה הסופית.

"הצוות שלי הכין את זה. הם שלחו לי תסריט, אמרתי מה המטרה, הם הכניסו את זה ל-HeyGen, וזה יוצא ככה," הוא אמר.