עבור Jim McDonner, לבלוט כסוכן נדל״ן חדש היה אומר לעשות משהו שונה.
אחרי שפרש מהצי האמריקאי והתחיל קריירה שנייה בנדל״ן, ג׳ים נכנס לאחד משוקי הדיור התחרותיים ביותר במדינה. צפון־מערב ארקנסו היא ביתם של Walmart, Tyson Foods ו‑J.B. Hunt, וכ־40 תושבים חדשים עוברים לאזור בכל יום. במקביל, יותר מ‑4,000 סוכנים מורשים מתחרים על העסק שלהם.
"התחלתי לחפש דרכים לבנות רשת בעזרת AI," אמר ג׳ים.
במקום להפיק את אותם סרטוני ליסטינג ועדכוני שוק כמו כולם, ג׳ים התמקד בחינוך. בכל שבוע הוא עונה על השאלות שהקונים והמוכרים שואלים הכי הרבה, ויוצר סרטונים שמסבירים את השוק במקום פשוט לפרסם בתים.
אחרי שגילה את HeyGen, ג׳ים בנה תהליך עבודה שמאפשר לו לפרסם באופן עקבי סרטוני לימוד, להגיע לקוני רילוקיישן עוד לפני שהם מגיעים לארקנסו, ולהתחרות בסוכנים שבנו את העסק שלהם במשך עשרות שנים.
להחליף שעות של עריכה בתהליך עבודה שחוזר על עצמו
לפני HeyGen, יצירה של סרטון אחד יכלה לגזול כמעט יום שלם. ג׳ים חקר נושאים, כתב תסריטים, אסף חומרי B-roll, הקליט קריינות והרכיב הכל ידנית בתוך Canva.
"הייתי מבלה שעות בעריכה של כל סרטון," הוא אמר. "אין לי את הזמן הזה."
כדי לשפר את האיכות, הוא שכר צלם וידאו מקצועי שיפיק סדרה של 12 סרטונים. למרות שהתוצאות היו טובות, התהליך נשאר יקר וגוזל הרבה זמן. גם כך הוא הצליח לפרסם רק סרטון או שניים בשבוע ולעיתים דילג על שבועות שלמים.
"זה לא היה ממש עקבי," הוא אמר. "לא מפתיע שהערוץ שלי לא קיבל בכלל תאוצה."
ג׳ים ידע שהעקביות תקבע אם וידאו יהפוך למנוע עסקי אמיתי, אבל הוא היה צריך תהליך עבודה שמתאים ללוח זמנים עמוס של נדל״ן.
בניית מערכת תוכן מבוססת AI
אחרי שסיים קורס הסמכה בבינה מלאכותית, ג׳ים התחיל לבדוק עשרות כלי AI כדי לבנות את ערימת הטכנולוגיה הנכונה לעסק שלו. היום, רוב התהליך שלו כבר אוטומטי כמעט לחלוטין.
הוא משתמש ב‑Manus כדי לחקור את מגמות השוק האחרונות, ב‑ChatGPT כדי לכתוב תסריטים, ב‑Gamma כדי לבנות מדריכי קונים ומדריכי רילוקיישן, וב‑Video Agent של HeyGen כדי להפיק סרטוני וידאו מלוטשים תוך שימוש בנכסי המותג שלו.
כל יום שני בבוקר הוא מתכנן את התוכן לשבוע, כותב את הסקריפטים שלו, יוצר חמישה סרטונים, קובע את מועד הפרסום של כל אחד מהם וממשיך הלאה עם השבוע שלו.
״אני יכול להקדיש שלוש, ארבע שעות גג בבוקר יום שני, ליצור כמות סרטונים שמספיקה לשבוע שלם ולהגדיר את כולם לפרסום מראש״, אמר ג׳ים.
במקום לערוך ידנית כל מעבר, Video Agent יוצר אוטומטית ויז׳ואלים מושכים, כתוביות וקטעי B-roll מקומיים.
"את ה-Video Agent אני כמעט רק משתמש בו עכשיו," הוא אמר.
גם הריאליזם הפתיע אותו. "מאוד הפתיע אותי שאפשר לקחת בעצם תמונה סטטית ולהצליח לשחזר את שפת הגוף והמחוות," אמר ג׳ים. "רוב האנשים בכלל לא שמים לב שזה לא אמיתי עד שאני אומר להם."
להגיע ליותר קונים בעזרת סרטוני וידאו לימודיים
מאז שג׳ים התחיל להשתמש ב-HeyGen, הוא עבר מעדכוני שוק כלליים לתוכן לימודי שמבוסס על שאלות אמיתיות של קונים.
"אם מישהו שואל אותי שאלה שמשהו בה מדבר אליי, אני רושם לעצמי הערה קטנה," הוא אמר. "ואז אני כותב תסריט ויוצר על זה וידאו."
האסטרטגיה הזו הגדילה בהדרגה את הקהל שלו. ערוץ ה־YouTube שלו כבר עבר את רף 1,000 המנויים, ובמקביל הקהלים שלו ב‑TikTok ו‑LinkedIn ממשיכים לגדול. חשוב יותר, הוא רואה שינוי משמעותי בזהות האנשים שצופים בתוכן שלו.
כשהוא השיק את הערוץ שלו לראשונה, רוב הצופים היו סוכני נדל״ן אחרים.
"הייתי אומר שעכשיו כנראה ש־70% מהקהל שלי נמצא בדמוגרפיה המרכזית הזאת," הוא אמר, כשהוא מתייחס לקונים בני 25 עד 45.
הסרטונים שלו גם התחילו להביא עסקאות. קמפיין מודעות חינוכי אחד עזר למכור נכס בשווי 650,000$ אחרי רק שבעה ימים בשוק. סרטון נוסף משך קונים שעברו דירה מממפיס.
הוא גם קיבל פניות מקליפורניה אחרי שהריץ קמפיינים ממוקדים של סרטוני תוכן חינוכי באזורים שמהם אנשים עוברים לעיתים קרובות לצפון־מערב ארקנסו.
אחד מהסרטונים הכי מצליחים שלו הסביר למה ה‑Zestimate של Zillow לעיתים קרובות שונה מהשווי האמיתי בשוק. הסרטון הפך לכל כך פופולרי שקונה זיהה את ג׳ים לפי הקול שלו כשהוא הסתובב ב‑Sam's Club.
"היא ניגשה אליי ואמרה: 'היי, הרגע ראיתי את הסרטון שלך ב‑Zillow'," אמר ג׳ים.
עבור ג׳ים, הרגע הזה אישר לו שהגישה החינוכית שלו עובדת.
לבנות עסק נדל״ן מודרני עם AI
ג׳ים מאמין ש‑AI הפך לאחד היתרונות התחרותיים הגדולים ביותר הזמינים כיום לסוכני נדל״ן חדשים.
הוא אומר שבלי זה הוא עדיין היה עורך סרטוני וידאו ידנית, מפרסם בצורה לא עקבית ומתקשה להגיע לקוני רילוקיישן מחוץ לארקנסו.
"לא הייתי מגיע בכלל לקהל שהגעתי אליו היום," הוא אמר.
היום הוא לא רק מסתמך על HeyGen לשיווק שלו עצמו, אלא גם ממליץ עליה לסוכנים אחרים. הוא מתכונן להעביר סשן הדרכה ל־24 הסוכנים במשרד התיווך שלו, שבו יראה להם איך לבנות תהליכי עבודה עקביים לווידאו בעזרת AI.
"זה כנראה הדרך הכי קלה ליצור וידאו מקצועי שמצאתי," אמר ג׳ים.
ככל שהוא ממשיך להגדיל את העסק שלו, ג׳ים רואה בווידאו את הבסיס לשיווק נדל״ן מודרני.
"כדי להגיע לאנשים, במיוחד לקבוצת הקונים הצעירה יותר, חייבים לעשות את זה דרך וידאו," הוא אמר.
ועבורו, HeyGen הפכה את זה לאפשרי.