עבור Jim McDonner, לבלוט כסוכן נדל״ן חדש היה אומר לעשות משהו שונה.

אחרי שפרש מהצי האמריקאי והתחיל קריירה שנייה בנדל״ן, ג׳ים נכנס לאחד משוקי הדיור התחרותיים ביותר במדינה. צפון־מערב ארקנסו היא ביתם של Walmart, Tyson Foods ו‑J.B. Hunt, וכ־40 תושבים חדשים עוברים לאזור בכל יום. במקביל, יותר מ‑4,000 סוכנים מורשים מתחרים על העסק שלהם.

"התחלתי לחפש דרכים לבנות רשת בעזרת AI," אמר ג׳ים.

במקום להפיק את אותם סרטוני ליסטינג ועדכוני שוק כמו כולם, ג׳ים התמקד בחינוך. בכל שבוע הוא עונה על השאלות שהקונים והמוכרים שואלים הכי הרבה, ויוצר סרטונים שמסבירים את השוק במקום פשוט לפרסם בתים.

אחרי שגילה את HeyGen, ג׳ים בנה תהליך עבודה שמאפשר לו לפרסם באופן עקבי סרטוני לימוד, להגיע לקוני רילוקיישן עוד לפני שהם מגיעים לארקנסו, ולהתחרות בסוכנים שבנו את העסק שלהם במשך עשרות שנים.

להחליף שעות של עריכה בתהליך עבודה שחוזר על עצמו

לפני HeyGen, יצירה של סרטון אחד יכלה לגזול כמעט יום שלם. ג׳ים חקר נושאים, כתב תסריטים, אסף חומרי B-roll, הקליט קריינות והרכיב הכל ידנית בתוך Canva.

"הייתי מבלה שעות בעריכה של כל סרטון," הוא אמר. "אין לי את הזמן הזה."

כדי לשפר את האיכות, הוא שכר צלם וידאו מקצועי שיפיק סדרה של 12 סרטונים. למרות שהתוצאות היו טובות, התהליך נשאר יקר וגוזל הרבה זמן. גם כך הוא הצליח לפרסם רק סרטון או שניים בשבוע ולעיתים דילג על שבועות שלמים.

"זה לא היה ממש עקבי," הוא אמר. "לא מפתיע שהערוץ שלי לא קיבל בכלל תאוצה."

ג׳ים ידע שהעקביות תקבע אם וידאו יהפוך למנוע עסקי אמיתי, אבל הוא היה צריך תהליך עבודה שמתאים ללוח זמנים עמוס של נדל״ן.

בניית מערכת תוכן מבוססת AI

אחרי שסיים קורס הסמכה בבינה מלאכותית, ג׳ים התחיל לבדוק עשרות כלי AI כדי לבנות את ערימת הטכנולוגיה הנכונה לעסק שלו. היום, רוב התהליך שלו כבר אוטומטי כמעט לחלוטין.

הוא משתמש ב‑Manus כדי לחקור את מגמות השוק האחרונות, ב‑ChatGPT כדי לכתוב תסריטים, ב‑Gamma כדי לבנות מדריכי קונים ומדריכי רילוקיישן, וב‑Video Agent של HeyGen כדי להפיק סרטוני וידאו מלוטשים תוך שימוש בנכסי המותג שלו.

כל יום שני בבוקר הוא מתכנן את התוכן לשבוע, כותב את הסקריפטים שלו, יוצר חמישה סרטונים, קובע את מועד הפרסום של כל אחד מהם וממשיך הלאה עם השבוע שלו.

״אני יכול להקדיש שלוש, ארבע שעות גג בבוקר יום שני, ליצור כמות סרטונים שמספיקה לשבוע שלם ולהגדיר את כולם לפרסום מראש״, אמר ג׳ים.