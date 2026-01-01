Craig Veroni הוא סוכן נדל״ן בוונקובר, בריטיש קולומביה, שפועל בצפון ונקובר, מערב ונקובר ובעיר עצמה. לפני שנכנס לתחום הנדל״ן, הוא הקדיש יותר מעשור ללימודים ולעבודה כשחקן קולנוע וטלוויזיה מקצועי.

ברגע שהוא התחיל ליישם את המיומנות הזו בשיווק שלו, וידאו הפך לאחד ממנועי הצמיחה הגדולים ביותר של העסק שלו. סרטוני YouTube חינוכיים וסיורי נכסים קולנועיים עזרו לקונים להבין את השכונות המקומיות ואת שוק הדיור.

אבל כששריפה והצפה בדירה שמעליו פגעו בבית שלו ואילצו את המשפחה לעזוב כמעט לשנה, הפקת הווידאו שלו נעצרה לחלוטין.

"היינו מחוץ לבית שלנו בערך תשעה חודשים," הוא אמר. "לא הצלחתי להפיק שום תוכן. לא היה לי ציוד."

להגדיל את הנוכחות שלו בלי להגדיל את עומס העבודה

במשך רוב הקריירה שלו, קרייג בנה אמון דרך ימי בית פתוח, מפגשים אישיים, והפיכת ערוץ YouTube למקור הלידים העיקרי שלו, עד שבסופו של דבר כ־75 אחוז מהעסק שלו הגיע ממנו.

אבל התוכן הזה היה מאוד דורשני להפקה. סיורי השכונות שהצליחו לו הכי טוב דרשו כתיבה מדויקת של כל קטע, צילום מול המצלמה בכמה שכונות שונות ועריכה של הכול יחד – תהליך שיכול היה לקחת יותר משבוע בשביל סרטון אחד.

כדי לחזור לעמוד מול הקהל שלו, הוא היה צריך לבנות מחדש את המנוע שהניע את העסק שלו. נקודת המפנה הגיעה כשהוא ראה סוכנים אחרים משתמשים ב‑HeyGen כדי לצמוח עם ערוצי סושיאל חדשים לגמרי בעזרת אווטארים של AI.

"חשבתי, 'זה נשמע קצת מטורף ואולי טוב מדי כדי להיות אמיתי,'" הוא אמר.

מסוקרן, הוא הצטרף לקבוצת הדרכה קטנה. במשך שלושה ימים קרייג בנה את התאום הדיגיטלי שלו, שיפר את תהליך העבודה על התוכן ופרסם את ה־Instagram Reelהראשון שלו.

"נבהלתי כי אני מוכר בזכות הווידאו שלי," הוא אמר. "חשבתי שאנשים הולכים לשנוא את זה."

לבנות תאום דיגיטלי שקונים יכולים לסמוך עליו

קרייג מאמין שהסיבה שהטווין הדיגיטלי עבד היא שהוא נבנה מהחומרים האיכותיים שלו עצמו. במקום להתחיל מאפס, הוא אימן את האווטאר שלו על ספריית הצילומים שכבר הקליט, כך שנלכדו המראה האמיתי שלו והמחוות הטבעיות שלו במגוון סיטואציות.

הוא שילב את זה עם מודלי קול מוקלטים באופן מקצועי, שעברו ליטוש לקול ״אינדר״ לסרטוני סטודיו ולקול ״אאוטדור״ שנשמע טבעי בצילומים בשטח. הוא משתמש במודל האווטאר העדכני ביותר ומשדרג בכל פעם שיוצא דגם טוב יותר.

קרייג משתמש בתאום הדיגיטלי כדי לעדכן את הקהל שלו בחדשות מקומיות ובהתפתחויות בשוק, ולא כדי לרדוף אחרי טרנדים או ליצור סרטוני גימיק.