Craig Veroni הוא סוכן נדל״ן בוונקובר, בריטיש קולומביה, שפועל בצפון ונקובר, מערב ונקובר ובעיר עצמה. לפני שנכנס לתחום הנדל״ן, הוא הקדיש יותר מעשור ללימודים ולעבודה כשחקן קולנוע וטלוויזיה מקצועי.
ברגע שהוא התחיל ליישם את המיומנות הזו בשיווק שלו, וידאו הפך לאחד ממנועי הצמיחה הגדולים ביותר של העסק שלו. סרטוני YouTube חינוכיים וסיורי נכסים קולנועיים עזרו לקונים להבין את השכונות המקומיות ואת שוק הדיור.
אבל כששריפה והצפה בדירה שמעליו פגעו בבית שלו ואילצו את המשפחה לעזוב כמעט לשנה, הפקת הווידאו שלו נעצרה לחלוטין.
"היינו מחוץ לבית שלנו בערך תשעה חודשים," הוא אמר. "לא הצלחתי להפיק שום תוכן. לא היה לי ציוד."
להגדיל את הנוכחות שלו בלי להגדיל את עומס העבודה
במשך רוב הקריירה שלו, קרייג בנה אמון דרך ימי בית פתוח, מפגשים אישיים, והפיכת ערוץ YouTube למקור הלידים העיקרי שלו, עד שבסופו של דבר כ־75 אחוז מהעסק שלו הגיע ממנו.
אבל התוכן הזה היה מאוד דורשני להפקה. סיורי השכונות שהצליחו לו הכי טוב דרשו כתיבה מדויקת של כל קטע, צילום מול המצלמה בכמה שכונות שונות ועריכה של הכול יחד – תהליך שיכול היה לקחת יותר משבוע בשביל סרטון אחד.
כדי לחזור לעמוד מול הקהל שלו, הוא היה צריך לבנות מחדש את המנוע שהניע את העסק שלו. נקודת המפנה הגיעה כשהוא ראה סוכנים אחרים משתמשים ב‑HeyGen כדי לצמוח עם ערוצי סושיאל חדשים לגמרי בעזרת אווטארים של AI.
"חשבתי, 'זה נשמע קצת מטורף ואולי טוב מדי כדי להיות אמיתי,'" הוא אמר.
מסוקרן, הוא הצטרף לקבוצת הדרכה קטנה. במשך שלושה ימים קרייג בנה את התאום הדיגיטלי שלו, שיפר את תהליך העבודה על התוכן ופרסם את ה־Instagram Reelהראשון שלו.
"נבהלתי כי אני מוכר בזכות הווידאו שלי," הוא אמר. "חשבתי שאנשים הולכים לשנוא את זה."
לבנות תאום דיגיטלי שקונים יכולים לסמוך עליו
קרייג מאמין שהסיבה שהטווין הדיגיטלי עבד היא שהוא נבנה מהחומרים האיכותיים שלו עצמו. במקום להתחיל מאפס, הוא אימן את האווטאר שלו על ספריית הצילומים שכבר הקליט, כך שנלכדו המראה האמיתי שלו והמחוות הטבעיות שלו במגוון סיטואציות.
הוא שילב את זה עם מודלי קול מוקלטים באופן מקצועי, שעברו ליטוש לקול ״אינדר״ לסרטוני סטודיו ולקול ״אאוטדור״ שנשמע טבעי בצילומים בשטח. הוא משתמש במודל האווטאר העדכני ביותר ומשדרג בכל פעם שיוצא דגם טוב יותר.
קרייג משתמש בתאום הדיגיטלי כדי לעדכן את הקהל שלו בחדשות מקומיות ובהתפתחויות בשוק, ולא כדי לרדוף אחרי טרנדים או ליצור סרטוני גימיק.
"התאום קיים כדי לעדכן אנשים במה שקורה מקומית, בחדשות, ולספק להם מידע," אמר קרייג.
דיוק הוא לא משהו שמתפשרים עליו. הוא כותב, עובר עליהם ומאמת עובדות בכל תסריט מול נתוני שוק מקומיים מהימנים לפני יצירת הווידאו, ומסמן כל Reel כ־AI כדי שלא להטעות אף אחד.
"הכול חייב להיות מאוד, מאוד מדויק," הוא אמר. "ברגע שאני מאבד את האמון של הקהל שלי, המשחק נגמר."
להפוך עוקבים לנוכחות מקומית אמינה
כבר בשבוע הראשון קרייג שם לב למשהו שהיה גם מרגש וגם צנוע באותה מידה.
"כל פוסט שיצרתי עקף בביצועים כל מה שעשיתי בעצמי," הוא אמר.
מה שהיה חשוב לו יותר הוא שהחיבור נשאר. חלק מהצופים שאלו אם הסרטונים הם של AI, בעוד שלאחרים לא היה מושג והם הופתעו לגלות את האמת. ואז האישור הגיע פנים אל פנים.
"בשלוש הזדמנויות שונות, אנשים זרים לגמרי עצרו אותי," אמר קרייג. "פעם אחת מישהו עצר את האוטו בזמן שטיילתי עם הכלב שלי ואמר: 'אני מנוי. אני מת על מה שאתה עושה. תודה שאתה עושה את זה.'"
הצופה בכלל לא ידע שהאדם שהוא בדיוק דיבר איתו הוא לא אותו גרסה שהוא ראה אונליין. בשביל קרייג, זה היה כל העניין.
"החיבור עבד," הוא אמר. זו הייתה בדיוק סוג ההכרה שדחפה אותו לעבר מטרה גדולה יותר – להפוך למה שהוא קורא לו "הראש העיר הדיגיטלי" של העיר שלו.
להפוך עקביות לחשיפה ולהכרה
כשהאח התאום מטפל בתוכן החדשות שלו, קרייג עבר מווידאו אחד בשבוע לשני Reels ביום — קצב שלא היה אפשרי בצילומים מסורתיים. בהתאם, גם החשיפה זינקה.
במהלך כעשרה חודשים, מספר העוקבים שלו באינסטגרם גדל פי ארבעה, מכ־1,500 לכמעט 6,000. התוכן שלו מגיע עכשיו ליותר מ־770,000 חשבונות בחודש ממוצע ומייצר בין 60,000 ל־70,000 אינטראקציות, כאשר רילס בודדים עוברים באופן קבוע 100,000 צפיות.
לא פחות חשוב זה מה שהטווין מאפשר לו לעשות. הזמן שהוא חוסך חוזר לעבודה אחד על אחד עם לקוחות, כולל סרטוני וידאו מותאמים אישית להמשך קשר – גישה שעזרה לו לחזור ולחבר לקוחות עבר ולסגור עסקאות משמעותיות.
"התאום הדיגיטלי עוזר לפנות לי זמן כדי לעשות יותר עבודה אחד על אחד עם הלקוחות שלי," הוא אמר.
כשביקשו ממנו לסכם את הפלטפורמה, הוא לא היסס.
"HeyGen היא הפלטפורמה הטובה והיעילה ביותר להגדלת הווידאו שאני יוצר," הוא אמר. "לא מצאתי פלטפורמה אחרת שמתקרבת אליה."
היום קרייג רואה את התאום הדיגיטלי שלו לא כתחליף לעצמו, אלא כהרחבה של המומחיות שלו.
"אם רוצים שיראו וישמעו אותך ושתוכל לתת ערך," הוא אמר, "HeyGen היא כלי מדהים לעשות את זה."