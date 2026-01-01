HeyGen מול D-ID:
איזה יוצר סרטוני AI הוא הטוב ביותר?
גלה איך HeyGen מאפשרת לארגונים ליצור סרטוני AI מאובטחים באיכות סטודיו לתקשורת הנהלה, ציות, אונבורדינג ותהליכי למידה ופיתוח רחבי היקף. הפלטפורמה בנויה לדרישות IT ארגוניות עם התאמה ל‑SOC 2 Type II, SSO ואינטגרציה עם LMS, ו‑HeyGen עוזרת לארגונים גלובליים להפיק תוכן הדרכה עקבי למותג ביותר מ‑175 שפות וניבים, בדקות במקום שבועות, תוך שמירה מלאה על ממשל ובקרה.
סטנדרטים של אבטחת אנטרפרייז ושליטה בגישה
אינטגרציה ישירה עם LMS לפריסה מהירה וחלקה
סקיילביליות רב־לשונית להעצמת כוח עבודה גלובלי
יותר מ־170,000 צוותים סומכים על HeyGen, מסטארטאפים ועד חברות Fortune 100
HeyGen
D-ID
התמקדות עיקרית לארגונים (למידה ופיתוח, הדרכה, תקשורת, שיווק, מכירות)
Yes
No
ריאליזם של אווטאר (גוף מלא, היפר-ריאליסטי לעומת פורטרט/תמונת ראש)
5/5
4/5
שפות נתמכות (עם סנכרון שפתיים ושיבוט קול)
175+
120+
ייצוא SCORM (מקורי עם חוקי השלמה)
Yes
No
אינטגרציה עם LMS (הטמעת HTML, סנכרון חי, Workday, Moodle)
Yes
No
אווטארים אינטראקטיביים (ניתנים להטמעה ב‑LMS / אינטראנט)
Yes
No
תרחישים מתפצלים / חידונים
Yes
No
PPT/PDF לוידאו
Yes
No
אווטאר מותאם אישית ושיבוט קול
Yes
No
Video Agent (אוטומציה של תהליכי וידאו בנפח גבוה)
Yes
No
ערכת מיתוג ושליטה בגרסאות (מרוכז, רב-מחלקתי)
Yes
No
RBAC (ניהול גישה מבוסס תפקידים)
Yes
No
SSO / SAML (עם פרוביז׳נינג SCIM)
Yes
No
SOC 2 Type II
Yes
No
תאימות ל‑GDPR
Yes
No
ISO 42001 (ניהול ממשל בינה מלאכותית)
No
No
תאימות לתקנות CCPA
Yes
No
הנתונים לא משמשים לאימון AI (התחייבות מפורשת)
Yes
No
יומני ביקורת
Yes
No
אימות דו-שלבי
Yes
No
פרוביז׳נינג SCIM
Yes
No
API לאוטומציה (REST API, יצירת וידאו פרוגרמטית)
Yes
No
אינטגרציות CRM/LMS/MarTech (HubSpot, Zapier, Make, n8n)
Yes
No
תקשורת פנים־ארגונית (HR, ניהול שינוי, אונבורדינג מרחוק)
Yes
No
אונבורדינג גלובלי מרחוק (רב-אזורי, רב-לשוני)
Yes
No
מסמכי אבטחה תחת NDA (SOC 2, בדיקות חדירה, מדיניות אבטחה)
Yes
No
דירוג G2
4.8/5
4.6/5
3 יתרונות לבחור ב-HeyGen על פני Synthesia
מרגיש מוצף מכל האפשרויות? הנה 3 יתרונות מרכזיים לבחור ב‑HeyGen על פני Synthesia, הפלטפורמה המובילה ליצירת סרטוני AI.
איכות אווטאר AI טובה יותר
HeyGen מציעה סנכרון שפתיים מתקדם יותר ותנועות אווטאר טבעיות יותר, מגוון רחב יותר של סגנונות אווטאר, ומעלימה בפועל כל תחושת ״עמק המוזרות״ הלא נעימה בטכנולוגיית AI. זה הופך אותה למחולל סרטוני AI מוביל, מושלם ליצירת תוכן וידאו מציאותי שנוצר באמצעות AI.
עוד סוגי אווטארים ופיצ׳רים
תהנה ממגוון רחב של סוגי אווטארים ופיצ׳רים: Avatar Pro, Avatar Lite ו־Talking Photo. כל אחד מהם תומך בשלושה מצבי תצוגה שונים (קלוז־אפ, חצי גוף ותצוגת עיגול) יחד עם פיצ׳ר ייחודי של FaceSwap, שמגדיל את הגמישות של יוצר סרטוני ה־AI המוביל הזה.
יכולות עריכת וידאו ומדיה מתקדמות
HeyGen מספקת את כל הכלים המובנים שצריך ליצירת וידאו, עם מגוון רחב יותר של אלמנטים מדיה. היא מגיעה עם סקריפטים מבוססי AI בעזרת ChatGPT, יכולות תרגום אוטומטי ואפשרויות URL-to-video, מה שהופך אותה לכלי מצוין ליצירת סרטוני AI גם למתחילים וגם למשתמשים מנוסים.
מחירים: HeyGen לעומת D-ID
D-ID מגבילה את יצוא הווידאו בדקות בכל מסלול. אפילו במסלול Advanced שעולה $299.99 לחודש אתה מוגבל ל־65 דקות. HeyGen מציעה יצירת וידאו ללא הגבלה בכל המסלולים בתשלום החל מ־$24 לחודש, עם יצוא SCORM מובנה, RBAC מלא, SCIM, MFA ולוגי ביקורת כלולים כברירת מחדל. ברמת הארגון, שתי הפלטפורמות מציעות תמחור מותאם אישית, אבל HeyGen מספקת ספריית אווטארים גדולה יותר ומערך אבטחה רחב יותר, מוכן לשימוש מיידי.
HeyGen
D-ID
תוכנית חינמית
Yes, full studio
14-day trial only (watermarked)
Starter / Creator
$24/mo
$5.99/mo Lite / $16/mo Pro
מתקדם / עסקי
$149/mo
$299.99/mo
ארגונים
Custom
Custom
מגבלות וידאו
Unlimited on all paid plans
Minute-capped (10 to 65 min/mo)
חיוב לפי דקה
None at any tier
Minutes deducted per video
ייצוא SCORM
All plans
Available (fewer languages)
תרגום בלחיצה אחת
All paid plans
Available (fewer languages)
RBAC, SCIM ו‑MFA
Full support
Limited or not offered
יומני ביקורת
Included
Not standard
שפות
175+
30+
אווטארים מוכנים מהמאגר
500+
Limited selection
עלות אווטאר מותאם אישית
Included in plans
Varies by tier
יצירת וידאו הפכה עכשיו לסופר־פאוור שלך
צור תכני הדרכה, שיווק, מכירות ותוכן פנימי מאותו וורקפלואו אחד, עם אבטחה ברמת אנטרפרייז ושליטה מלאה למנהלי מערכת.
צור מיד תוצאות באיכות סטודיו
הפוך תסריטים, קובצי PDF ומצגות לסרטוני אווטאר מציאותיים בגוף מלא בתוך דקות. בלי מצלמות. בלי טיימליין עריכה. בלי עלויות הפקה. רק תוכן מהיר, מותאם למותג, מכל אחד בצוות שלך. הפלט המוגבל לפורטרט בלבד של D-ID מגביל את פורמטי הווידאו לקליפים של ״מדבר לראש״, ודורש כלים נוספים להפקת סצנות מלאות.
ספריית האווטארים המקצועית הגדולה ביותר
תן לכל צופה להרגיש שמדברים אליו אישית. צור סרטוני וידאו אותנטיים ומותאמים אישית שעוזרים לצוותי מכירות, שיווק והדרכה לבנות קשרים חזקים יותר בכל נקודת מגע – בלי צורך בהקלטה ידנית. מבחר האווטארים של D-ID קטן יותר ומכוון בעיקר לפלטות אנכיות בסגנון פורטרט, ולא להרכבים מגוונים של סצנות מלאות.
אינטגרציה חלקה עם תהליכי העבודה הקיימים שלך
התחבר ל‑Zapier, HubSpot, Make ו‑n8n כדי להפעיל יצירת וידאו אוטומטית. צור תוכן מותאם אישית מעדכוני CRM, מילוי טפסים או כל אירוע אחר בסטאק שלך. ייצא עם מעקב SCORM למסירה ישירה ל‑LMS. ה‑API של HeyGen נותן לצוותי פיתוח גישה פרוגרמטית כדי לבנות יצירת וידאו לכל מוצר או תהליך עבודה. ל‑D-ID יש REST API חזק למפתחים, אבל האקוסיסטם של האינטגרציות שלה עם CRM, LMS ו‑MarTech מוגבל יותר.
אבטחה ועמידה בתקנים ברמת אנטרפרייז
עמידות מובנית ל‑SOC 2 Type II, GDPR ו‑CCPA מגיעה כברירת מחדל. בקרות גישה מבוססות תפקידים, לוגי ביקורת, כלי אדמין מרכזיים ו‑SSO מגנים על תהליך הווידאו והתוכן שלך. נתוני לקוחות לעולם לא משמשים לאימון מודלים. ל‑D-ID יש SOC 2 ו‑GDPR, אבל אין לה עמידות ל‑CCPA, MFA, פרוביז׳נינג דרך SCIM, לוגי ביקורת והחרגה ברורה של נתונים מאימון מודלים — מה שמשאיר פערים משמעותיים עבור צוותי IT וציות בארגונים.
"הכלי הזה מאוד ידידותי למשתמש עם הוראות צעד-אחר-צעד מועילות. האווטאר המותאם אישית של סרטון ה-AI עובד בצורה חלקה, ואפילו התוכנית החינמית עונה על הצרכים שלי."
"HeyGen אינטואיטיבית בטירוף וקלה לשימוש כשמייצרים סרטוני AI. הרשים אותי האיכות של האווטארים ושל סנכרון השפתיים, שגורמים לסרטונים להיראות מאוד טבעיים."
"היום אני משיג את זה בהרבה פחות זמן וללא נסיעות. אני יכול לשבת בבגדים נוחים ולהפיק את כל הסרטונים שלי בטייק אחד, ולחסוך שעות רבות בכל שבוע."
"מה שפעם היה לוקח לי ימים לוקח עכשיו שעות. HeyGen מזרזת את הפקת הווידאו בצורה שאין לה תחרות, בלי לוותר בכלל על האיכות."
"אני לא ממש מבין בטכנולוגיה, אבל HeyGen כל כך קל לשימוש. יצרתי וידאו מקצועי כבר בניסיון הראשון שלי. פשוט מאוהב בזה."
הייתי סקפטי, אבל האיכות של ה‑AI הרשימה אותי. הקולות והאווטארים ברמה הכי גבוהה. זה בהחלט הופך את תהליך העבודה שלנו ליעיל יותר.
שאלות נפוצות
האם צוותי שיווק יכולים לעשות שימוש חוזר באותו וידאו עבור כמה קמפיינים וערוצים שונים?
HeyGen מאפשרת לצוותי מרקטינג להחליף תסריטים, אווטארים ושפות בתוך פרויקט אחד, כדי ליצור עשרות וריאציות למודעות, סושיאל, אימיילים ודפי נחיתה — בלי לבנות הכול מחדש מאפס. המיקוד השיווקי של D-ID סובב סביב פנייה מותאמת אישית וקליפים של ״טוקינג הד״, מה שמצמצם את טווח היצירתיות הזמין למיחזור קמפיינים מרובי פורמטים בקנה מידה גדול.
איך יוצרים וסולופרנרים יכולים להתחיל בלי תקציב?
HeyGen מציעה תוכנית חינמית עם גישה מלאה לסטודיו, כך שיוצרים יכולים ליצור ולפרסם וידאו עוד לפני שהם מוציאים כסף. D-ID מציעה ניסיון חינם ל-14 יום עם קרדיטים מוגבלים, ולאחר מכן נדרשת מנוי בתשלום. אין שכבת שימוש חינמית קבועה.
איזו פלטפורמה עדיפה לאנייבלמנט מכירות ואאוטריצ׳?
HeyGen מאפשרת לצוותי מכירות ליצור סרטוני אווטאר מותאמים אישית לפרוספקטינג, דמוים ופולואפים, באמצעות תאומים דיגיטליים מותאמים אישית ושיבוטי קול. פרסונליזציה אחד-על-אחד ניתנת להרחבה על פני כל הפייפליין. D-ID תומכת בווידאו מותאם אישית בקנה מידה של API, מה שהופך אותה לאפשרות ישימה לאוטומציית אאוטריץ׳ מונעת מפתחים, אבל חסרה להן תהליכי סטודיו מובנים ועומק אווטארים שצוותי מכירות לא-טכניים צריכים כדי לעבוד באופן עצמאי.
האם צוותי תקשורת פנים יכולים להחליף הקלטות יקרות של טאון הול ועדכוני הנהלה?
HeyGen מאפשרת להפוך מנהל לדיג׳יטל טווין ולהפיק עדכוני וידאו מלוטשים רק מתוך סקריפט. בלי צילום, בלי תיאומים, בלי להזמין סטודיו. D-ID יכולה ליצור סרטוני talking head מתמונה וסקריפט, אבל הפורמט המוגבל לפורטרט בלבד והכלים המצומצמים למיתוג ולניהול מדיניות הופכים אותה לפחות מתאימה לתקשורת הנהלה רחבת־חברה שצריכה להיראות ולהרגיש מותגית ומוקפדת.
איזו פלטפורמה נותנת לסוכנויות ויועצים יותר גמישות יצירתית בעבודה עם לקוחות?
השליטה המפורטת של HeyGen בפריימינג המצלמה, מחוות, מעברים ומראה האווטארים מאפשרת לסוכנויות להפיק סרטונים ייחודיים ומותאמים ללקוח. כמה אווטארים יכולים להופיע באותה סצנה בפורמט פאנל או שיחה. הפלט של D-ID מוגבל לסרטוני פרזנטור יחיד בפורטרט, מה שמציע טווח יצירתי מצומצם יותר לסוכנויות שמפיקות תוצרים מגוונים ללקוחות.
איך כל פלטפורמה תומכת בסרטוני הכרזות על מוצרים ופיצ׳רים חדשים?
צינור ה‑script-to-video המהיר של HeyGen מאפשר לצוותי שיווק מוצר להפיק סרטוני השקה, walkthroughs של פיצ׳רים ותוכן release notes גם בלוחות זמנים צפופים. כשמפרטים משתנים ברגע האחרון, פשוט לעדכן את הסקריפט וליצור מחדש את הווידאו בתוך דקות במקום להזמין מחדש יום צילום. D-ID יכולה גם ליצור סרטוני talking head מהירים, אבל היעדר קומפוזיציית סצנה מלאה והשליטה המוגבלת במיתוג מקשים על הפקה של סרטוני הכרזה שעומדים בסטנדרטים של מיתוג אנטרפרייז.
מה עדיף לצוותי HR שבונים תוכניות אונבורדינג במספר אזורים?
HeyGen משלבת טמפלייטים לאונבורדינג מונחה אווטאר, תרגום עם סנכרון שפתיים ליותר מ־175 שפות, ומשלוח ישיר ל־LMS עם מעקב SCORM בתוך וורקפלואו אחד. צוותי HR יכולים לבנות תוכניות מותאמות לאזורים שונים בלי כלים או ספקים נוספים. ל־D-ID יש תמיכה מוגבלת ב־SCORM וללא עומק אינטגרציה מקורי עם LMS, מה שאומר שצוותי HR יצטרכו להרכיב עוד כלים כדי לנהל אונבורדינג רב־אזורי בקנה מידה גדול.