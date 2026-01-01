HeyGen מול Synthesia:
איזה יוצר סרטוני AI הוא הטוב ביותר?
HeyGen היא אלטרנטיבה ל‑Synthesia עבור ארגונים שרוצים ליצור סרטוני AI מאובטחים באיכות סטודיו בקנה מידה גדול, לצרכי הדרכה, ציות, שיווק, אונבורדינג ועוד. היא מאפשרת לצוותים גלובליים להפיק תוכן עקבי למותג ביותר מ‑175 שפות בתוך דקות, עם שליטה מלאה וממשל (governance) על כל התהליך.
- רמת ריאליזם מובילה בתעשייה באווטארים של AI, עם ביצועים שמסתגלים לתסריט שלך
- אינטגרציה ישירה עם LMS וייצוא SCORM לפריסה מהירה ופשוטה
- סקיילביליות רב־לשונית להעצמת כוח עבודה גלובלי ואבטחה ברמת אנטרפרייז עם בקרות גישה מתקדמות
יותר מ-170,000 צוותים, מסטארטאפים ועד חברות Fortune 100, סומכים על HeyGen
HeyGen ו-Synthesia הן פלטפורמות פופולריות ליצירה ועריכה של סרטוני AI. שתיהן משתמשות באלגוריתמים של בינה מלאכותית כדי לאוטומט משימות בעריכת וידאו, כמו יצירת אווטארים אנושיים מבוססי AI ויכולות טקסט-לדיבור. כדי לבחור את הכלי המתאים לך, השווה בין פיצ׳רים, ביקורות לקוחות ומחירים בטבלאות השוואה שונות.
HeyGen
Synthesia
התמקדות אנטרפרייז ראשית
Enterprise L&D, Training, Comms, Marketing, Sales
Multi-dept
ריאליזם של אווטארים
Hyper-realistic
Near-human
שפות נתמכות
175+
140+
סנכרון שפתיים
5/5
4.7/5
ייצוא SCORM
Yes
Yes
אינטגרציה עם LMS
Yes
Yes
אווטארים אינטראקטיביים (מוטמעים)
Yes
Limited
תרחישים מתפצלים / חידונים
Via Interactive Avatar integration
No
PPT/PDF לוידאו
Yes
Yes
אווטאר מותאם אישית
Yes
Yes
סוכן וידאו (אוטומציה עם AI)
High-volume pipeline automation
No
ערכת מותג ושליטה בגרסאות
Yes
Yes
RBAC (ניהול גישה מבוסס תפקידים)
Yes
Yes
SSO / SAML
Yes
Yes
SOC 2 Type II
Yes
Yes
תאימות ל‑GDPR
Yes
Yes
תאימות ל־CCPA
Yes
Yes
מסגרת הפרטיות של נתונים בין האיחוד האירופי לארה״ב
Yes
Yes
הנתונים לא משמשים לאימון מודלי AI
Explicitly guaranteed
No explicit guarantee
יומני ביקורת
Yes
Yes
אימות דו-שלבי
Yes
Yes
פרוביז׳נינג SCIM
Yes
Yes
API לאוטומציה
Yes
Yes
אינטגרציות CRM/LMS/MarTech
Yes
Yes
שימושים פנימיים לתקשורת בארגון
Yes
Yes
אונבורדינג גלובלי מרחוק
Yes
Yes
מסמכי אבטחה תחת NDA
Yes
Yes
הפתרון המושלם לארגונים
Training, Comms & Marketing at global scale, Multi-dept enterprise with strict governance
Multi-dept enterprise with strict governance
דירוגים ב‑G2
4.8/5
4.7/5
למה לבחור ב‑HeyGen ולא ב‑Synthesia?
HeyGen מספקת את האווטארים הכי מציאותיים בשוק, זמן הפקה מהיר יותר ושליטה יצירתית מדויקת יותר.
רמת ריאליזם גבוהה יותר של האווטאר
האווטארים של HeyGen בנויים עם מיפוי פנים מתקדם ומודלי תנועה שמזהים מיקרו־הבעות עדינות, דפוסי מצמוץ טבעיים ותנועות פה מדויקות. זה יוצר סנכרון שפתיים מדויק יותר, מעברים חלקים יותר בין הבעות, והעברת מסר אנושית יותר שמחזיקה את תשומת הלב גם בתוכן ארוך.
הפקת וידאו מתסריט במהירות גבוהה יותר
תהליך הרינדור והעריכה של HeyGen מאפשר לעדכן תסריטים במהירות, להתאים סצנות וליצור מחדש סרטונים כמעט מיד – בלי להתחיל את הפרויקט מהתחלה. הצוותים יכולים לאתר במהירות כמה גרסאות שונות, לקצר משמעותית את זמן ההפקה ולשמור על איכות ויזואלית עקבית בכל התוצרים.
שליטה יצירתית מדויקת יותר
HeyGen מציעה שליטה מעמיקה יותר במראה האווטאר, פריימינג המצלמה, שכפול טון הדיבור, הקצב והקומפוזיציה על המסך. זה מאפשר לצוותים לכוונן את ההגשה עד לרמת הפרט, ליישר קו בדיוק עם סטנדרטים של המותג, ולהפיק סרטונים ייחודיים במקום להסתמך על טמפלייטים קשיחים.
אבטחה ברמת אנטרפרייז שאפשר לתעד
ל‑HeyGen ול‑Synthesia יש בסיסי אבטחה דומים: שתיהן מוסמכות SOC 2 Type II, תואמות ל‑GDPR, CCPA ול‑EU-US Data Privacy Framework, ותומכות ב‑SAML SSO, SCIM, RBAC ו‑audit logs. אף אחת מהן לא משתמשת בנתוני הארגון לאימון מודלים, אבל HeyGen מצהירה על כך במפורש כדי לספק שכבת ביטחון נוספת.
HeyGen מול Synthesia – מחירים: גלה כמה כסף אפשר לחסוך עם HeyGen.
Synthesia נועלת יצוא SCORM ותרגום בקליק אחד מאחורי חבילת ה‑Enterprise שלה, ואווטארים מותאמים אישית עולים $1,000 לשנה בנוסף לתוכנית שלך. HeyGen כוללת SCORM, תרגום, הסתעפויות ושאלונים כבר מהתוכנית החינמית, בלי תוספת תשלום לפי פיצ׳ר.
HeyGen
Synthesia
תוכנית חינמית
Yes, full studio
Yes, limited (watermarked, no downloads)
Starter / Creator
$24/mo
$29/mo Starter | $89/mo Creator
ארגוני
Custom
Custom
חיוב לפי דקה
None at any tier
Credit-based on Starter and Creator
ייצוא SCORM
All plans
Enterprise only
תרגום בלחיצה אחת
All plans
Enterprise only
התפצלויות וחידונים
All plans
Creator and above
SSO / ערכת מיתוג
Enterprise only
Enterprise only
שפות
175+
140+
אווטארים מוכנים
1,100+
240+
עלות אווטאר מותאם אישית
Included in plans
$1,000/year add-on
יצירת וידאו הפכה עכשיו לסופר־פאוור שלך
צור תוכן ללמידה ופיתוח, הדרכה, ציות, שיווק, מכירות ותקשורת פנימית מתוך וורקפלואו אחד, עם אבטחה ברמת אנטרפרייז ושליטה מלאה למנהלי מערכת.
ליצור מיד עם תוצאות באיכות סטודיו
להפוך סקריפטים, קובצי PDF, מצגות ו-URLs לסרטוני אווטאר מציאותיים תוך דקות. בלי מצלמות. בלי טיימליין עריכה. בלי עלויות הפקה. רק תוכן מהיר, מדויק למותג, מכל אחד בצוות שלך.
סרטון אחד. כל שפה. כל שוק
תרגם תוכן קיים ליותר מ־175 שפות וניבים עם תרגום ברמת שפת אם, סנכרון שפתיים מדויק והגהה מובנית. HeyGen עוזרת לצוותים גלובליים להגיע לקהלים חדשים בדקות, לא בחודשים.
ספריית האווטארים המקצועית הגדולה ביותר
תן לכל צופה להרגיש שמכירים אותו. צור סרטונים אותנטיים ומותאמים אישית שעוזרים לצוותי מכירות, שיווק והדרכה לבנות קשרים חזקים יותר בכל נקודת מגע – בלי צורך בהקלטה ידנית.
אינטגרציה חלקה עם תהליכי העבודה הקיימים שלך
התחבר ל‑Zapier, HubSpot, Make, n8n ועוד כדי להפעיל יצירת וידאו אוטומטית. צור תוכן מותאם אישית מעדכוני CRM, מילוי טפסים או כל אירוע אחר בסטאק שלך. ייצא עם מעקב SCORM למסירה ישירה ל‑LMS. ה‑API של HeyGen נותן לצוותי הפיתוח גישה פרוגרמטית כדי לשלב יצירת וידאו בכל מוצר או תהליך עבודה.
אבטחה ועמידה בתקנים ברמת אנטרפרייז
עמידות ל‑SOC 2 Type II, GDPR ו‑CCPA מגיעה כברירת מחדל. בקרות גישה מבוססות תפקידים, לוגי ביקורת, כלי אדמין מרכזיים ו‑SSO מגנים על תהליך התוכן שלך. נתוני לקוחות לעולם לא משמשים לאימון מודלים. Synthesia מציעה אבטחת אנטרפרייז, אבל מסגרת הממשל של HeyGen נותנת לצוותי IT וציות שליטה עמוקה יותר כבר מהיום הראשון.
"הכלי הזה מאוד ידידותי למשתמש, עם הוראות ברורות שלב־אחר־שלב. האווטאר המותאם אישית של סרטון ה‑AI עובד בצורה חלקה, ואפילו התוכנית החינמית מספיקה לצרכים שלי."
"HeyGen אינטואיטיבית בטירוף וקלה לשימוש כשמייצרים סרטוני AI. הרשים אותי האיכות של האווטארים ושל סנכרון השפתיים, שגורמים לסרטונים להיראות מאוד טבעיים."
"היום אני משיג את זה בהרבה פחות זמן וללא נסיעות. אני יכול לשבת בבגדים נוחים ולהפיק את כל הסרטונים שלי בטייק אחד, ולחסוך שעות רבות בכל שבוע."
"מה שפעם היה לוקח לי ימים לוקח עכשיו שעות. HeyGen מזרזת את הפקת הווידאו בצורה שאין לה תחרות, בלי לוותר בכלל על האיכות."
"אני לא ממש מבין בטכנולוגיה, אבל HeyGen כל כך קל לשימוש. יצרתי סרטון מקצועי כבר בניסיון הראשון. פשוט מאוהב בזה."
"הייתי סקפטי, אבל האיכות של ה-AI הרשימה אותי. הקולות והאווטארים ברמה הכי גבוהה. זה בהחלט הופך את תהליך העבודה שלנו ליעיל יותר."
שאלות נפוצות
האם צוותי שיווק יכולים לעשות שימוש חוזר באותו וידאו עבור כמה קמפיינים וערוצים שונים?
HeyGen מאפשרת לצוותי מרקטינג להחליף תסריטים, אווטארים ושפות בתוך פרויקט אחד, כדי ליצור עשרות וריאציות למודעות, סושיאל, אימיילים ודפי נחיתה — בלי לבנות הכל מחדש מאפס. הגישה המבוססת טמפלייטים של Synthesia הרבה יותר נוקשה, מה שמקשה על ריפרפוזינג מהיר לריבוי ערוצים בקנה מידה גדול.
איך יוצרים וסולופרנרים יכולים להתחיל בלי תקציב?
HeyGen מציעה תוכנית חינמית עם גישה מלאה לסטודיו, כך שיוצרים יכולים ליצור ולפרסם וידאו עוד לפני שהם מוציאים כסף. ל‑Synthesia אין מסלול חינמי, והיא דורשת התחייבות בתשלום מראש לפני שאפשר לבדוק אם הפלטפורמה מתאימה לתהליך העבודה שלך.
איזו פלטפורמה טובה יותר לאנייבלמנט ומגעי מכירות?
HeyGen מאפשרת לצוותי מכירות ליצור סרטוני אווטאר מותאמים אישית לפרוספקטינג, דמוים ופולואפים בעזרת תאומים דיגיטליים מותאמים אישית ושיבוטי קול. פרסונליזציה אחד-על-אחד ניתנת להרחבה על פני כל הפייפליין. Synthesia מתמקדת בתוכן תאגידי סטנדרטי, ולכן היא פחות גמישה לפנייה אישית שמניעה המרות.
מה עדיף להכשרת עובדים בארגון: HeyGen או Synthesia?
HeyGen היא בחירה טובה יותר מ‑Synthesia להכשרת עובדים, כי היא מציעה אווטארים מציאותיים ואיכותיים יותר שהופכים את התוכן למרתק וחי יותר. בנוסף, היא לא מסתפקת בהכשרה סטנדרטית, אלא מאפשרת ליצור סרטונים מותאמים אישית עם תאומים דיגיטליים ושיבוטי קול, מה שנותן לצוותים הרבה יותר גמישות והשפעה, בעוד ש‑Synthesia מתמקדת בעיקר בתוכן תאגידי נוקשה וסטנדרטי יותר.
האם צוותי תקשורת פנים יכולים להחליף הקלטות טאון הול יקרות ועדכוני הנהלה
HeyGen מאפשרת להפוך מנהל לדיג׳יטל טווין ולהפיק עדכוני וידאו מלוטשים רק מתוך סקריפט. בלי צילום, בלי תיאומים, בלי הזמנת סטודיו. Synthesia דורשת סשן צילום ייעודי כדי לבנות כל אווטאר מותאם אישית, מה שמוסיף זמן הובלה ועלות בכל פעם שמצרפים מציג חדש.
איזו פלטפורמה נותנת לסוכנויות ויועצים יותר גמישות יצירתית בעבודה עם לקוחות
השליטה המפורטת של HeyGen בפריימינג המצלמה, מחוות, מעברים והמראה של האווטארים מאפשרת לסוכנויות להפיק סרטונים ייחודיים המותאמים לכל לקוח. כמה אווטארים יכולים להופיע באותה סצנה בפורמט פאנל או שיחה. הפלט הסטנדרטי יותר של Synthesia מקשה על יצירת עבודות קריאייטיב שבאמת בולטות.
איך כל פלטפורמה תומכת בסרטוני הכרזות על מוצרים ופיצ׳רים חדשים?
תהליך ה-script-to-video המהיר של HeyGen מאפשר לצוותי שיווק מוצר להפיק סרטוני השקה, סרטוני walkthrough לפיצ׳רים ותוכן release notes גם בלוחות זמנים צפופים. כשמפרטים משתנים ברגע האחרון, פשוט מעדכנים את הסקריפט ומייצרים מחדש את הווידאו בתוך דקות במקום לקבוע מחדש יום צילום.
מה עדיף לצוותי HR שבונים תוכניות אונבורדינג במספר אזורים?
HeyGen משלבת טמפלייטים לאונבורדינג מונחה אווטאר, תרגום עם סנכרון שפתיים ליותר מ־175 שפות, ומשלוח ישיר ל־LMS עם מעקב SCORM בתוך וורקפלואו אחד. צוותי HR יכולים לבנות תוכניות מותאמות לאזורים שונים בלי כלים או ספקים נוספים. Synthesia תומכת בווידאו רב־לשוני, אבל חסרה לה העומק הטבעי מול LMS וטמפלייטי האונבורדינג שמפשטים פריסה במספר אזורים.