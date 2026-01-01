סטודיו לעריכת וידאו עם בינה מלאכותית

כשנרשמים לראשונה ל‑HeyGen עם אימייל העבודה שלך, אתה הופך אוטומטית למנהל (Admin) של סביבת העבודה שלך. תפקיד ה‑Admin נותן לך גישה מלאה, כולל חיוב, אבטחה והרשאות, כדי שתוכל לבנות את התשתית הנכונה כבר מהיום הראשון. אחרי ההתחברות, תיצור את סביבת העבודה שלך על ידי מתן שם – בדרך כלל שם החברה או הצוות – והעלאת תמונת פרופיל או לוגו כדי שיהיה קל לזהות אותה מיד.

משם תעבור להגדרות סביבת העבודה. כאן אפשר לעדכן את שם סביבת העבודה, להחליף את התמונה אם צריך, ולהתחיל להתאים את הסביבה למותג שלך. אחרי שסיימת, זה הזמן לצרף את חברי הצוות. בתוך לשונית Members אפשר להזמין אנשים באימייל ולהגדיר להם תפקידים: Admins מנהלים חיוב ואבטחה, Editors יוצרים ועורכים תוכן, ו‑Viewers יכולים לצפות בווידאו בלי לבצע שינויים. כל הזמנה נותנת לחברי הצוות את רמת הגישה המתאימה ועוזרת לכם לעבוד יחד בצורה יעילה.

כ‑Admin, אתה גם אחראי על האבטחה. בהגדרות Security אפשר להפעיל התחברות יחידה (SSO) עם ספקים כמו Okta או Microsoft Entra ID, להגדיר אימות דו‑שלבי, ולאכוף הרשאות מבוססות תפקיד. הבקרות האלה מבטיחות שסביבת העבודה שלך תישאר מאובטחת והתוכן שלך מוגן.

אחרי שתשלים את השלבים האלה, תהיה לך סביבת עבודה של HeyGen שמוגדרת במלואה ומוכנה לשיתוף פעולה וליצירת וידאו. הבסיס הזה מקל עליך להישאר מאורגן, להגן על המותג שלך ולהגדיל את היקף ההפקה בכל הצוות.

זו הייתה ההיכרות הראשונית שלך עם HeyGen. במודולים הבאים נחקור איך להתאים אישית את ערכת המותג שלך, נצלול ל‑AI Studio, ונראה איך להתחיל ליצור את הווידאוים הראשונים שלך עם אווטארים, קולות וטמפלייטים.