איך ליצור אווטאר חדש עם בינה מלאכותית

שלב 1: מעבר ל-Avatars

מתפריט HeyGen עבור ל-Avatars ולחץ על Create Avatar.

שלב 2: לבחור עיצוב עם AI

בחלון Create Your Avatar, רחף עם העכבר מעל Create a Virtual Character ובחר באפשרות Design with AI.

שלב 3: הזן את פרטי הבסיס של האווטאר שלך

בקטע Basics הזן מידע כמו:

שם

גיל

מין

מוצא אתני

שלב 4: להוסיף את פרומפט המראה שלך

עבור לסקשן Appearance ותאר איך האווטאר שלך צריך להיראות. אם אתה צריך השראה, לחץ על Try a Sample כדי להשתמש באחד מהפרומפטים המוכנים מראש של HeyGen ולהתחיל מהר.

שלב 5: לבחור כיוון, פוזה וסגנון

כשהתיאור שלך מוכן, בחר את ההגדרות של האווטאר שלך:

כיוון

פוזה

סטייל

כשהכול נראה טוב, לחץ על Generate Preview.

שלב 6: סקירה ושמירה של האווטאר שלך

HeyGen תיצור עבורך כמה אווטארים לדוגמה שתוכל לעבור עליהם. אם אתה לא מרוצה מהתוצאות, אפשר:

ליצור מחדש

לערוך את הפרומפט שלך

אחרת, לחץ על ״Save״.

שלב 7: לבחור קול

תתבקש לבחור קול עבור האווטאר שלך. באפשרותך:

לבחור קול מהספרייה הקיימת שלך

לשכפל קול

לעצב קול חדש

לתת ל-HeyGen לבחור אחד אוטומטית על ידי לחיצה על Cancel

שלב 8: לאשר וליצור

ברגע שמאשרים את הקול, HeyGen תיצור את האווטאר החדש ותוסיף אותו לספריית האווטארים שלך.