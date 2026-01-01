איך להוסיף מוצרים לאווטאר שלך

בשיעור הזה תלמד איך ליצור סרטון פרסום מוצר בעזרת Avatar IV או VEO 3.1. על ידי שילוב של תמונת מוצר, אווטאר ותסריט, אפשר להפיק סרטוני וידאו ריאליסטיים ואיכותיים בכמה קליקים בודדים.

להיכנס לאפליקציית Product Placement

מהדאשבורד שלך ב-HeyGen, עבור ל-Apps. תחת Featured Apps, בחר Product Placement.

אפשר להעלות תמונת מוצר ותמונת אווטאר משלך, או לבחור מספריית הדוגמאות של HeyGen למוצרים ואווטארים. לתוצאות הכי טובות, עדיף להשתמש במוצר קטן או כזה שמחזיקים ביד, כמו טלפון או בקבוק. פריטים גדולים יותר כמו שולחנות עבודה או שולחנות עשויים להיות מוקטנים כך שייראו טבעיים ביד של האווטאר.

אחרי שבחרת את המוצר והאווטאר, לחץ על ״Generate Combined Images״. התהליך יכול לקחת עד 60 שניות, ואפשר לסגור את החלון בלי חשש בזמן שהוא רץ. התוצאות יחכו לך כשתחזור.

בחר תמונה שנוצרה

כשהתוצאות מוכנות, עבור על ארבעת התמונות שנוצרו ובחר את זו שהכי מתאימה לחזון שלך. לאחר מכן לחץ על Next כדי להמשיך.

צור וידאו עם Avatar IV

אם בוחרים ב-Avatar IV, מתחילים מהוספת הסקריפט. אפשר לכתוב סקריפט בעצמך או ללחוץ על Surprise Me כדי ליצור אחד אוטומטית.

הווידאו שלך יכול להיות באורך של עד 180 שניות, גם אם התסריט שלך חורג מעט ממגבלת התווים.

עכשיו בוחרים קול שמתאים למסרים שלך. אפשר להשתמש בקולות מותאמים אישית, לבחור מספריית הקולות של HeyGen, או לחבר כלים חיצוניים כמו 11 Labs או LMNT כדי לקבל עוד אפשרויות.

אפשר גם להוסיף תנועות מותאמות אישית כדי להגדיר מחוות או הבעות פנים. תאר פעולות כמו חיוך, נפנוף ביד או הבעת הפתעה, ואז בחר מההצעות שנוצרו. אפשר להשתמש באייקון הרענון כדי לראות אפשרויות תנועה חדשות במידת הצורך.

כשהכול מוכן, בחר את הרזולוציה, 720p או 1080p, ולחץ על Generate Video.

צור וידאו עם VEO 3.1

אם תבחר ב‑VEO 3.1, תוכל ליצור סרטוני מולטי‑סצנה עם עד שמונה סצנות, כשכל סצנה נמשכת עד שמונה שניות.

כל סצנה יכולה לכלול דיאלוג, מחוות ותיאור משלה, מה שנותן לך שליטה יצירתית מדויקת. הוסף את הסקריפטים שלך, תאר את הפעולות שאתה רוצה ובחר קול.

אפשר להפעיל את Generate Voice to Match Video לסנכרון אוטומטי, או לבחור ידנית קול מתוך הקולות המותאמים אישית שלך, ספריית הקולות של HeyGen, או אינטגרציות צד שלישי נתמכות כמו 11 Labs או LMNT.

כשתהיה מוכן, לחץ על Generate Video. כל סצנה משתמשת בקרדיטים, ותראה למטה מונה שמראה כמה סצנות אפשר ליצור לפי התוכנית שלך.

הרגע יצרת סרטון פרסומת למוצר עם תסריט מלא, בימוי מלא, דיאלוג טבעי, מחוות מלאות הבעה ואנימציית אווטאר חלקה.