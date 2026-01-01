איך ליצור מערכת מותג

עקביות היא אחד החלקים הכי חשובים בבניית מותג שניתן לזהות מיד. ה‑Brand Kit ב‑HeyGen מקל על זה בכך שהוא מרכז במקום אחד את כל הנכסים הוויזואליים שלך – לוגואים, פונטים, צבעים ומדיה. במקום לבנות מחדש את המותג בכל פעם שאתה מתחיל פרויקט, אתה והצוות שלך יכולים להשתמש ישירות בקיט, כדי שכל וידאו ייראה וירגיש תואם לזהות המותג שלך.

ליצור מערכת מיתוג

מהדאשבורד שלך ב-HeyGen, עבור ללשונית Brand System בפאנל השמאלי ולחץ על New Brand System.

אפשר להעלות את כתובת האתר שלך, ו-HeyGen תיצור באופן אוטומטי מערכת מיתוג המבוססת על האתר שלך. אם אתה מעדיף יותר שליטה, אפשר לבנות את מערכת המיתוג ידנית על ידי העלאה והגדרה של לוגואים, צבעים, תמונות, פונטים וסרטונים אחד-אחד.

הוסף ונהל נכסי מותג

הוספת נכסי מותג היא פעולה פשוטה. אפשר לגרור ולשחרר קבצים ישירות למערכת המותג או להעלות אותם מהמכשיר שלך. לוגואים, תמונות, סרטונים ופונטים נשמרים כולם במקום אחד ומוכנים לשימוש.

כדי להוסיף צבעי מותג, לחץ על אייקון הפלוס בסקשן Colors. אפשר לבחור צבע בעזרת ה־picker או להזין קוד hex מדויק כדי להתאים בדיוק למותג שלך.

להשתמש במערכת המיתוג שלך ב‑AI Studio

אחרי שמערכת המיתוג שלך מוכנה, היא זמינה ישירות בתוך AI Studio. כשעובדים על וידאו, מערכת המיתוג שלך תמיד בהישג יד, כך שקל ליישם לוגואים, צבעים, פונטים ומדיה בצורה עקבית בכל הסצנות.

מערכות מיתוג הופכות את המיתוג לתהליך אוטומטי במקום חזרתי, כך שתוכל להתמקד יותר בתוכן שלך.

הוסף מיתוג לסרטונים שלך

כשפותחים פרויקט ב‑AI Studio, מערכת המיתוג שלך זמינה אוטומטית. אפשר להחיל צבעי מותג על רקעים וטקסט, להוסיף לוגואים, להשתמש באלמנטים ויזואליים ממותגים ולשמור על טיפוגרפיה אחידה לאורך כל הווידאו.

כל עדכון שתבצע במערכת המותג שלך יחול על פרויקטים עתידיים, כדי לוודא שהמיתוג שלך יישאר עקבי גם כשהוא מתפתח.