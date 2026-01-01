איך ליצור גלוסרי למותג שלך

עקביות המותג היא לא רק איך שהתוכן שלך נראה, אלא גם איך שהוא נשמע. Brand Glossary מבטיח ששמות, ביטויים ומונחים טכניים ייהגו ויתורגמו בדיוק כמו שאתה רוצה, בכל פעם. על ידי הגדרת כללים להגייה ולתרגום, הסרטונים שלך נשארים מדויקים ועקביים עם המותג בכל היוצרים, השפות והקהלים.

מה Brand Glossary עושה

Brand Glossary מאפשר לשלוט בחוקי הגייה ותרגום כדי שמונחים חשובים יטופלו בצורה נכונה בכל פעם. החוקים האלה מיושמים אוטומטית בזמן תרגום הווידאו והקריינות, ועוזרים למנוע חוסר עקביות או טעויות בהגייה.

אפשר ליצור כללי גלוסרי ידנית או להעלות אותם בכמות גדולה באמצעות קובץ CSV.

יצירת כללי מילון מונחים באופן ידני

בתפריט הניווט השמאלי, לחץ על Brand כדי לפתוח את Brand Hub, ואז בחר בלשונית Brand Glossary. לחץ על Add New Brand Glossary.

תראה שתי אפשרויות: להעלות קובץ CSV או להוסיף מונחים ידנית. כדי להוסיף מונחים ידנית, לחץ על Add New. הזן את המילה או הביטוי המקוריים, ואז ציין איך צריך להגות או לתרגם אותם. אפשר לכלול גם כתיב פונטי אם צריך.

אחרי שמירתן, הכללים האלה ייושמו אוטומטית בכל פעם שהווידאו שלך יתורגם לשפה המתאימה. אפשר לערוך או למחוק מונחים בכל רגע, בהתאם לשינויים במסרים שלך.

להעלות כללי מילון באמצעות קובץ CSV

אם רוצים להוסיף כמה מונחים בבת אחת, להכין קובץ CSV שמכיל את מילות המפתח שלך ואת כללי ההגייה או התרגום שלהן. ללחוץ על Upload CSV ולעקוב אחרי ההנחיות כדי למפות את העמודות, ולאשר איזו עמודה מכילה את המונחים המקוריים ואיזו עמודה מכילה את ההגייה או התרגום.

השיטה הזו אידיאלית אם הצוות שלך כבר מנהל מונחים בגיליונות נתונים או במערכות חיצוניות.

החלת מילון המותג ב‑AI Studio

אחרי ש-Brand Glossary שלך מוגדר, להחיל אותו על וידאו זה קל. ב-AI Studio, לחץ על כפתור Brand בפינה השמאלית העליונה כדי לגשת גם ל-Brand Kit וגם ל-Brand Glossary שלך.

מכאן אפשר לעבור בין גלוסרים שונים ולבחור אם להחיל או להסיר מהסקריפט שלך את כללי ההגייה והתרגום. כשכללי ההגייה פעילים, המילים המושפעות מסומנות בסגול כדי שתוכל לראות בקלות מה נמצא בשליטה.

אפשר גם להוסיף ישירות כללי הגייה חדשים בזמן עריכת הסקריפט. כל הערך חדש נשמר אוטומטית ב-Brand Glossary הפעיל.

להשתמש במילון המותג לתרגומים

Brand Glossary הופך לכלי חזק במיוחד כשמתרגמים וידאו. כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר, מומלץ ליצור מילון נפרד לכל שפת יעד, כי כללי התרגום משתנים משפה לשפה.

יש שני סוגים עיקריים של חוקי תרגום. Force Translate מאפשר להגדיר בדיוק איך מונח יתורגם, למשל שתמיד יומר "artificial intelligence" ל-"AI". Don’t Translate נועל מילים כך שלא ישתנו אף פעם, וזה אידיאלי לשמות מותג, שמות מוצרים או סימני מסחר.